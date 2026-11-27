মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত : চাহমেল, গুৱা-পাণ বিতৰণৰে ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা
ভোটাৰ ৰাইজৰ মন জয় কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থীসকলে অৱলম্বন কৰিছে বিভিন্ন কৌশল ।
Published : November 27, 2026 at 10:56 AM IST
জোনাই: ৩০ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম পৰ্যায়ত প্ৰাৰ্থীসকলে ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ উঠিপৰি লাগিছে । অঞ্চলটোত প্ৰতিটো ঘৰত যেন চলিছে কোনো উৎসৱৰ প্ৰস্তুতিহে !
কোনো এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে যদি বঁটাত তামোল-পাণ লৈ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ চোতালত গৈ সেৱা জনাইছে, আন কোনোবাই আকৌ চাহমেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ চলোৱা প্ৰাৰ্থীৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰচাৰে এতিয়া ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।
ধেমাজি জিলাৰ জোনাইৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন পৰিষদীয় সমষ্টিত চলোৱা এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত কোনোৱে ৰাজনৈতি দলৰ প্ৰতীক ব্যৱহাৰ নকৰাত ভোটাৰসকলৰ মাজতো সমৰ্থন কৰা-নকৰাক লৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ থকা নাই ৷
ভোটাৰ ৰাইজৰ মন জয় কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থীসকলে অৱলম্বন কৰিছে বিভিন্ন কৌশল । ১ নং জোনাই পৰিষদীয় সমষ্টিত দুজনকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । ইয়াৰে বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী নৰেশ কুম্বাঙে ৰাইজৰ মাজত চাহমেলৰ আয়োজন কৰি ভোটাৰ ৰাইজৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰাৰ লগতে সমৰ্থন আদায়ৰ প্ৰচেষ্টা চলাছে ।
ইফালে, ২ নং মূৰ্কংচেলেক পৰিষদীয় সমষ্টিত গীতাঞ্জলি বৰি পাতিৰ, সঞ্জয় পেগু আৰু ৰাজকুমাৰ মৰাঙকে ধৰি তিনিগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । প্ৰাৰ্থী গীতাঞ্জলি বৰি পাতিৰে ভোটাৰৰ ঘৰে ঘৰে, চোতালে চোতালে গৈ তামোল-পাণ বিতৰণেৰে ৰাইজৰ মন জয়ৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।
প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ নিজৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত চমকং পৰিষদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ডম্বৰু কোঁৱৰে কয়, "ৰাইজৰ হকে কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিছো । এই সমষ্টিটোৰ ৰাইজৰ বহু সমস্যা আছে আৰু এইবোৰ আমি সমাধান কৰিব লাগিব । এই সমষ্টিটোৰ প্ৰতিটো জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ মাজত সমন্বয় , সমউন্নয়নৰ বাবে ওলাই আহিছো ।"
আনহাতে, ৪ নং দেবিং-দেতাক পৰিষদীয় সমষ্টিতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰে লাভ কৰিছে বিশেষ গতি । সমষ্টিটোৰ দুই প্ৰাৰ্থী মীনা চুব্বা মিম্বু আৰু ললিতা থাপা ৰাণাই ব্যতিক্ৰমী প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে । মীনা চুব্বা মিম্বুৱে ভোটাৰ ৰাইজৰ চোতালত আয়োজিত সভাত মত-বিনিময় কৰাৰ বিপৰীতে ললিতা থাপা ৰানাই গুৱা-পাণ লৈ ভোটাৰৰ কাষ চাপিছে । তদুপৰি ৭নং চিমেন চমকং পৰিষদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ডম্বৰু কোঁৱৰেও ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে ।
লগতে পঢ়ক:ছাত্ৰ সংগঠনৰ পৰা নিৰ্বাচনী যুঁজলৈ : ২ নং মূৰ্কংচেলেকত ৰাজকুমাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ
মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন : ৰিপুণ বৰাৰ মন্তব্যই বিপদত পেলাইছে কংগ্ৰেছ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীক