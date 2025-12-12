ETV Bharat / politics

'২৬ ত বিজেপিৰ সৈতে অধিক ভালদৰে হ'ব মিত্ৰতা : কেশৱ মহন্ত

'২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ ৰণশিঙা বজালে অসম গণ পৰিষদে । শ শ ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণেৰে চাবুৱাত অগপৰ সংকল্প সমাৱেশ ।

'২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ ৰণশিঙা বজালে অসম গণ পৰিষদে (Atul Bora অতুল বৰা FB page)
Published : December 12, 2025 at 11:10 PM IST

ডিব্ৰুগড় : শাসক দল বিজেপিয়ে '২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে মিত্ৰদল অসম গণ পৰিষদ দলেও তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । দলটোৱে আজি (শুকুৰবাৰ) চাবুৱাত সংকল্প সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰি উজনি অসমৰ পৰাই '২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ ৰণশিঙা বজালে ।

বৃহস্পতিবাৰে দলটোৱে ডিব্ৰুগড় জিলা পুথিভঁৰালত উজনিৰ ৯ খন জিলাৰ সভাপতি সম্পাদকৰ সৈতে সতীৰ্থ সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰি আজি চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টি সমিতিত সংকল্প সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰে । অসম গণ পৰিষদ দলে '২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজি চাবুৱাৰ দিনজয় চাহ বাগিচাৰ পকা লাইন খেলপথাৰত প্ৰথমখন সংকল্প সভাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰে ।

দলৰ কৰ্মীসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰিছে দলটোৱে । সাংগঠনিক ভেঁটি থকা প্ৰতিটো সমষ্টিত এই সংকল্প সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰিব অসম গণ পৰিষদে ।‌ আজিৰ অনুষ্ঠানত প্ৰথমে জাতীয় সংগীত পৰিবেশন কৰি আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে চাবুৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক পোনাকণ বৰুৱাই ।

ইয়াৰ পাছতে দলটোৰ কেন্দ্ৰীয় নেতাসকলে নিজৰ ভাষণ আগবঢ়াই দলটো শক্তিশালী কৰিবলৈ কৰ্মীসকলক আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হয় ।‌ অনুষ্ঠানত সভাপতি অতুল বৰা, কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত, লোকসভাৰ সাংসদ ফণীভুষণ চৌধুৰী, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় বহু কেইজন নেতা আৰু বিধায়ক সকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।‌

কিয় চাবুৱাত অগপৰ সংকল্প সমাৱেশ অনুষ্ঠিত হ'ল :

'২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিত সমুখ সমৰত নামিছে দুজনকৈ বিধায়কে । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত উজনিৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লাহোৱাল সমষ্টি বিলুপ্ত হ'ল । লাহোৱাল সমষ্টি বিলুপ্ত কৰি চাবুৱা সমষ্টিৰ নতুন নামকৰণ কৰা হয় চাবুৱা- লাহোৱাল সমষ্টি ।

ফলত লাহোৱাল সমষ্টিৰ অধিকাংশ সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় চাবুৱা- লাহোৱাল সমষ্টিত । ইয়াৰ লগে লগে চাবুৱাৰ অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক পোনাকণ বৰুৱা আৰু বিলুপ্ত হোৱা লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাই এতিয়া পৃথকে পৃথকে নিজ নিজ দলৰ সাংগঠনিক কাম কাজত ব্যস্ত চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিত ।

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্বই মিত্ৰতাৰে বিধানসভা নিৰ্বাচন‌ত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা পাছতে চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিত দুই গৰাকী বিধায়কৰ স্থিতি লক্ষ্যণীয় হৈ উঠিছে । এক প্ৰকাৰে চাবুৱা- লাহোৱাল সমষ্টিক লৈ টনা আজোৰা আৰম্ভ হৈছে বিজেপি আৰু অগপৰ বিধায়ক দুগৰাকীৰ মাজত ।

দুয়োজন বিধায়কে চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিত নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা প্ৰতিযোগিতাত নামি পাৰিছে । তেনে এটা পৰিৱেশত চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লক্ষ্যৰে চাবুৱাত অগপৰ সংকল্প সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰিলে দলটোৱে ।

অতি সোনকালে চাহ বাগিচাৰ ৰাইজে ভূমিপট্টা লাভ কৰিব :

অসম পৰিষদৰ সংকল্প সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰি কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা ৰাজহ বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কয়, "আজি চাবুৱাত অনুষ্ঠিত সংকল্প সমাৱেশত ৰাইজৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি লাভ কৰিছো । চৰকাৰে চাহ বাগিচাত ৰাইজৰ ভূমিপট্টা প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল তাক কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । অতি সোনকালে চাহ বাগিচাৰ ৰাইজে ভূমিপট্টা লাভ কৰিব । দুশ বছৰৰ পাছত এটা জনগোষ্ঠীয়ে ভূমি পট্টা লাভ কৰিব ।

আমি গভীৰভাৱে আশা কৰিছো জুবিন গাৰ্গে ন্যায় লাভ কৰিব :

আজি দাখিল হ’ল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ চাৰ্জশ্বীট । SIT-এ CJM আদালতত দাখিল কৰিলে চাৰ্জশ্বীট । এই সম্পৰ্কে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কয়, "আজি চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা হৈছে ।‌ আমি গভীৰ ভাৱে আশা কৰিছো জুবিন গাৰ্গে ন্যায় লাভ কৰিব ।''

এইবাৰ অধিক ভালদৰে হ'ব মিত্ৰতা :

'২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ সৈতে কেনেদৰে হ'ব মিত্ৰতা । এই সম্পৰ্কে কেশৱ মহন্তই কয়, "আমি মিত্ৰজোঁটত আছো । '২৬তো মিত্ৰতাৰে আগবাঢ়িব সকলো । এইবাৰ অধিক ভালদৰে হ'ব মিত্ৰতা এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাক অৱগত কৰিছে । চাবুৱা- লাহোৱালত কি হ'ব সেয়া আলোচনা কৰা হ'ব এইটো ঠিক আমাৰ বিধায়ক থকা সমষ্টিত নিশ্চিতভাৱে প্ৰাৰ্থী থাকিব আমাৰ ।‌''

