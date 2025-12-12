'২৬ ত বিজেপিৰ সৈতে অধিক ভালদৰে হ'ব মিত্ৰতা : কেশৱ মহন্ত
'২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ ৰণশিঙা বজালে অসম গণ পৰিষদে । শ শ ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণেৰে চাবুৱাত অগপৰ সংকল্প সমাৱেশ ।
Published : December 12, 2025 at 11:10 PM IST
ডিব্ৰুগড় : শাসক দল বিজেপিয়ে '২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে মিত্ৰদল অসম গণ পৰিষদ দলেও তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । দলটোৱে আজি (শুকুৰবাৰ) চাবুৱাত সংকল্প সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰি উজনি অসমৰ পৰাই '২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ ৰণশিঙা বজালে ।
বৃহস্পতিবাৰে দলটোৱে ডিব্ৰুগড় জিলা পুথিভঁৰালত উজনিৰ ৯ খন জিলাৰ সভাপতি সম্পাদকৰ সৈতে সতীৰ্থ সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰি আজি চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টি সমিতিত সংকল্প সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰে । অসম গণ পৰিষদ দলে '২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আজি চাবুৱাৰ দিনজয় চাহ বাগিচাৰ পকা লাইন খেলপথাৰত প্ৰথমখন সংকল্প সভাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰে ।
দলৰ কৰ্মীসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰিছে দলটোৱে । সাংগঠনিক ভেঁটি থকা প্ৰতিটো সমষ্টিত এই সংকল্প সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰিব অসম গণ পৰিষদে । আজিৰ অনুষ্ঠানত প্ৰথমে জাতীয় সংগীত পৰিবেশন কৰি আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে চাবুৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক পোনাকণ বৰুৱাই ।
ইয়াৰ পাছতে দলটোৰ কেন্দ্ৰীয় নেতাসকলে নিজৰ ভাষণ আগবঢ়াই দলটো শক্তিশালী কৰিবলৈ কৰ্মীসকলক আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হয় । অনুষ্ঠানত সভাপতি অতুল বৰা, কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত, লোকসভাৰ সাংসদ ফণীভুষণ চৌধুৰী, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় বহু কেইজন নেতা আৰু বিধায়ক সকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
কিয় চাবুৱাত অগপৰ সংকল্প সমাৱেশ অনুষ্ঠিত হ'ল :
'২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিত সমুখ সমৰত নামিছে দুজনকৈ বিধায়কে । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলত উজনিৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লাহোৱাল সমষ্টি বিলুপ্ত হ'ল । লাহোৱাল সমষ্টি বিলুপ্ত কৰি চাবুৱা সমষ্টিৰ নতুন নামকৰণ কৰা হয় চাবুৱা- লাহোৱাল সমষ্টি ।
ফলত লাহোৱাল সমষ্টিৰ অধিকাংশ সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় চাবুৱা- লাহোৱাল সমষ্টিত । ইয়াৰ লগে লগে চাবুৱাৰ অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক পোনাকণ বৰুৱা আৰু বিলুপ্ত হোৱা লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাই এতিয়া পৃথকে পৃথকে নিজ নিজ দলৰ সাংগঠনিক কাম কাজত ব্যস্ত চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিত ।
ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্বই মিত্ৰতাৰে বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা পাছতে চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিত দুই গৰাকী বিধায়কৰ স্থিতি লক্ষ্যণীয় হৈ উঠিছে । এক প্ৰকাৰে চাবুৱা- লাহোৱাল সমষ্টিক লৈ টনা আজোৰা আৰম্ভ হৈছে বিজেপি আৰু অগপৰ বিধায়ক দুগৰাকীৰ মাজত ।
দুয়োজন বিধায়কে চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিত নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা প্ৰতিযোগিতাত নামি পাৰিছে । তেনে এটা পৰিৱেশত চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লক্ষ্যৰে চাবুৱাত অগপৰ সংকল্প সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰিলে দলটোৱে ।
অতি সোনকালে চাহ বাগিচাৰ ৰাইজে ভূমিপট্টা লাভ কৰিব :
অসম পৰিষদৰ সংকল্প সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰি কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা ৰাজহ বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কয়, "আজি চাবুৱাত অনুষ্ঠিত সংকল্প সমাৱেশত ৰাইজৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি লাভ কৰিছো । চৰকাৰে চাহ বাগিচাত ৰাইজৰ ভূমিপট্টা প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল তাক কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । অতি সোনকালে চাহ বাগিচাৰ ৰাইজে ভূমিপট্টা লাভ কৰিব । দুশ বছৰৰ পাছত এটা জনগোষ্ঠীয়ে ভূমি পট্টা লাভ কৰিব ।
আমি গভীৰভাৱে আশা কৰিছো জুবিন গাৰ্গে ন্যায় লাভ কৰিব :
আজি দাখিল হ’ল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ চাৰ্জশ্বীট । SIT-এ CJM আদালতত দাখিল কৰিলে চাৰ্জশ্বীট । এই সম্পৰ্কে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কয়, "আজি চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা হৈছে । আমি গভীৰ ভাৱে আশা কৰিছো জুবিন গাৰ্গে ন্যায় লাভ কৰিব ।''
The strengthening of the AGP in Assam means the strengthening of regionalism—and with stronger regionalism comes stronger protection of Assamese identity and interests. At today’s Sankalp Samavesh organised by AGP in the Chabua–Lahowal constituency, we collectively resolved to… pic.twitter.com/Sbmpv6OypI— Atul Bora (@ATULBORA2) December 12, 2025
এইবাৰ অধিক ভালদৰে হ'ব মিত্ৰতা :
'২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ সৈতে কেনেদৰে হ'ব মিত্ৰতা । এই সম্পৰ্কে কেশৱ মহন্তই কয়, "আমি মিত্ৰজোঁটত আছো । '২৬তো মিত্ৰতাৰে আগবাঢ়িব সকলো । এইবাৰ অধিক ভালদৰে হ'ব মিত্ৰতা এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাক অৱগত কৰিছে । চাবুৱা- লাহোৱালত কি হ'ব সেয়া আলোচনা কৰা হ'ব এইটো ঠিক আমাৰ বিধায়ক থকা সমষ্টিত নিশ্চিতভাৱে প্ৰাৰ্থী থাকিব আমাৰ ।''