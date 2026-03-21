এইবাৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনী যুঁজ মূলতঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কংগ্ৰছ বনাম তৰুণ গগৈৰ আদৰ্শৰ কংগ্ৰেছঃ গৌৰৱ গগৈ

মাজুলীত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ড৹ ইন্দ্ৰনীল পেগুৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বিজেপি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক তীব্ৰ কটাক্ষ গৌৰৱ গগৈৰ ।

মাজুলীত গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat)
Published : March 21, 2026 at 4:31 PM IST

মাজুলী : অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ মূলতঃ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজৰ যুঁজ নহয়, এয়া হৈছে কংগ্ৰেছৰে দুই ফৈদৰ মাজৰ যুঁজ। এই ইংগিত দিলে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে । মাজুলীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ড৹ ইন্দ্ৰনীল পেগুৰ সমৰ্থনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে।

গগৈয়ে কয়, "সন্মুখৰ পৰা এয়া হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বৰ কংগ্ৰেছ, বিজেপি দলৰ এটা লেবেলহে লগোৱা আছে । বাস্তৱত এয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চলা কংগ্ৰেছ । যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল তেতিয়া তেওঁলোকৰ কামৰ বাবে প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ চৰকাৰত এটা দাগ লাগিছিল । যাৰ ফলত মানুহবোৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল।"

কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকীয়ে লগতে কয়, "প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছীসকল এতিয়া বাজপেয়ী ভৱনত মন্ত্ৰী, বিধায়ক বা টিকটৰ অপেক্ষাত একত্ৰিত হৈছে । আমাৰ লগত আছে তৰুণ গগৈদেৱৰ আদৰ্শত চলা কংগ্ৰেছ দল । এই কংগ্ৰেছ দলত নতুনত্ব আপোনালোকে দেখা পাইছে । নতুন চেহেৰা আপোনালোকে দেখা পাইছে । আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বৰ কংগ্ৰেছ বনাম তৰুণ গগৈৰ আদৰ্শ পালন কৰা কংগ্ৰেছৰ মাজত এক নিৰ্বাচনী যুঁজ । সন্মুখত ৰাইজৰ সিদ্ধান্ত যে তেওঁলোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বৰ কংগ্ৰেছ বিচাৰে নে তৰুণ গগৈৰ আদৰ্শ পালন কৰা কংগ্ৰেছ বিচাৰে ।"

কংগ্ৰেছ নেতাসকল বিজেপিলৈ গমনৰ ফলত কংগ্ৰেছ দলৰ লাভ হোৱাৰ দাবী কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "এয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুৰণি চাল । লোকসভা নিৰ্বাচনত মোৰ একাংশ ঘনিষ্ঠক তেওঁ বিজেপিলৈ লৈ গ'ল । কিন্তু মই দেখা পালোঁ ৰাইজৰ মাজত আমাৰ গ্ৰহণযোগ্যতা বৃদ্ধিহে হৈছে । একেৰাহে তেওঁলোকে যেনেকৈ কংগ্ৰেছ কৰা মানুহক বাজপেয়ী ভৱনলৈ লৈ গৈছে । তেতিয়া বিজেপি দলহে দুৰ্বল হ'ল । কংগ্ৰেছ আৰু নিকা, সবল আৰু শক্তিশালী হৈছে ।"

তেওঁ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীক আক্ৰমণ কৰি কয়, "যেতিয়াৰ পৰা বিজেপিৰ কমাণ্ড হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতলৈ গৈছে তেতিয়াৰ পৰা ভয়, ভাবুকি, অপপ্ৰচাৰ আৰু মিছলীয়া এই চাৰিবিধ হৈ পৰিছে বিজেপিৰ অস্ত্ৰ । এয়া তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতাৰ উদাহৰণ । কামৰ যোগেদি তেওঁলোক ৰাইজৰ মনত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । ভয়, ভাবুকি, অপপ্ৰচাৰ আৰু মিছলীয়া কথাৰ জৰিযতেহে ৰাইজৰ মাজলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে।"

উল্লেখ্য যে ৰাজ্যত এতিয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ বলিছে । শাসক, বিৰোধী সকলো ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে । তাৰ মাজতে শনিবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লক্ষ্যৰে মাজুলীত উপস্থিত হয় গৌৰৱ গগৈ । কেইবাহাজাৰ সমৰ্থকে মাজুলীৰ অফলামুখ ফেৰীঘাটত উষ্ম আদৰণি জনায় গগৈক ।

মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ ইন্দ্ৰনীল পেগুৰ সৈতে অফলামুখ ঘাটৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকৰ উপস্থিতিত বিশাল ৰেলীৰে গৌৰৱ গগৈ মাজুলীৰ বনগাঁও চাৰিআলিত জনসভাত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই অংশগ্ৰহণ কৰে ।

মাজুলীত উপস্থিত হৈ গৌৰৱ গগৈয়ে দাবী কৰা মতে কংগ্ৰেছে এইবাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে । এইবাৰ মাজুলীত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ জয় নিশ্চিত বুলিও তেওঁ দাবী কৰিছে । ইফালে তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাৰ টিকট কৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত দলীয় নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল বুলিও গৌৰৱ গগৈয়ে ক'ব বিচাৰে । তেওঁৰ মতে এইবাৰ উজনি অসম বা উত্তৰ অসমৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ জয়ৰ ৰণডংকা বাজি উঠিব ।

