ভোটদানৰ বাবে সাজু হৈছে এশবছৰৰো অধিক বয়সৰ ককা টংক বৰা

জীৱনৰ বিয়লি বেলাত গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আশা কৰিছে ধেমাজিৰ এগৰাকী এশবছৰৰো অধিক বয়সৰ ককা টংক বৰাই ৷

ভোটদানৰ বাবে সাজু হৈছে এশবছৰৰো অধিক বয়সৰ ককা টংক বৰা
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 27, 2026 at 1:51 PM IST

ধেমাজি: ৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ’ব বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৷ ইতিমধ্যে এই নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজনৈতিক দলৰ সমানেই সাজু হৈছে ভোটাৰ ৰাইজ ৷ একদৰে ভোটাদানৰ বাবে সাজু হৈছে এগৰাকী ১০৬ বছৰীয়া মুক্তি যোদ্ধা । সাজু হৈছে জীৱনৰ বিয়লি বেলা গণতন্ত্ৰৰ বৃহৎ উৎসৱত অংশগ্ৰহণৰ বাবে । ৭৮ নং ধেমাজি(ST) বিধানসভা সমষ্টিৰ অধীনৰ বিষ্ণুপুৰ কোঁচ গাঁৱৰ প্ৰবীণ মুক্তিযোদ্ধা টংক বৰাই এইবাৰ ১০৬ বছৰ বয়সত নিজৰ ভোটধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷

অৱশ্যে ৮৫ বছৰ ওপৰৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ আহিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ বাবে নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে প্ৰ-পত্ৰ ১২-C লৈ তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈ ভোটদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে । ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ নোযোৱাকৈ ঘৰতে ভোটদান কৰা ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ খবৰ পাই ১০৬ বছৰীয়া ককাৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকেও চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ৷

কাণেৰে কম শুনা পায় যদিও ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিব পৰা ককা টংক বৰাই কয়,"বয়স এশ ছবছৰ, ভোট দিবলৈ জীয়াই থাকোঁ-নাথাকোঁ মালিকৰ কথা । জীয়াই থাকোঁ যদি ভোটটো দিবলৈ আশা কৰিছোঁ । চোতাললৈকে যাব নোৱাৰো, কি কৰিম ? চৰকাৰে যদি ভোটটো লয়হি তেতিয়া তাতকৈ সুখী আৰু একো নাই ৷ এইটো খুব আনন্দদায়ক ৷"

মুক্তিযোদ্ধা হিচাপে লাভ কৰিছে সন্মান (ETV Bharat Assam)
স্বাধীনতা আন্দোলনৰ মুক্তিযোদ্ধা আছিল টংক বৰা (ETV Bharat Assam)

ককাৰ ভোটাৰ আই ডি নম্বৰ হৈছে-DWM1188723 । উল্লেখ্য যে ধেমাজি জিলাৰ তিনিটা সমষ্টিত ৮৫ ওপৰৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ মুঠ ভোটাৰ হৈছে ৩৫৭৯ । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ হৈছে ১৫৪৩ আৰু মহিলা ভোটাৰ হৈছে ২০৩৬ গৰাকী ৷

