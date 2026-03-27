ভোটদানৰ বাবে সাজু হৈছে এশবছৰৰো অধিক বয়সৰ ককা টংক বৰা

ভোটদানৰ বাবে সাজু হৈছে এশবছৰৰো অধিক বয়সৰ ককা টংক বৰা
জীৱনৰ বিয়লি বেলাত গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আশা কৰিছে ধেমাজিৰ এগৰাকী এশবছৰৰো অধিক বয়সৰ ককা টংক বৰাই ৷
Published : March 27, 2026 at 1:51 PM IST
ধেমাজি: ৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ’ব বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৷ ইতিমধ্যে এই নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজনৈতিক দলৰ সমানেই সাজু হৈছে ভোটাৰ ৰাইজ ৷ একদৰে ভোটাদানৰ বাবে সাজু হৈছে এগৰাকী ১০৬ বছৰীয়া মুক্তি যোদ্ধা । সাজু হৈছে জীৱনৰ বিয়লি বেলা গণতন্ত্ৰৰ বৃহৎ উৎসৱত অংশগ্ৰহণৰ বাবে । ৭৮ নং ধেমাজি(ST) বিধানসভা সমষ্টিৰ অধীনৰ বিষ্ণুপুৰ কোঁচ গাঁৱৰ প্ৰবীণ মুক্তিযোদ্ধা টংক বৰাই এইবাৰ ১০৬ বছৰ বয়সত নিজৰ ভোটধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷
অৱশ্যে ৮৫ বছৰ ওপৰৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ আহিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ বাবে নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে প্ৰ-পত্ৰ ১২-C লৈ তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈ ভোটদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে । ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ নোযোৱাকৈ ঘৰতে ভোটদান কৰা ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ খবৰ পাই ১০৬ বছৰীয়া ককাৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকেও চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ৷
কাণেৰে কম শুনা পায় যদিও ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিব পৰা ককা টংক বৰাই কয়,"বয়স এশ ছবছৰ, ভোট দিবলৈ জীয়াই থাকোঁ-নাথাকোঁ মালিকৰ কথা । জীয়াই থাকোঁ যদি ভোটটো দিবলৈ আশা কৰিছোঁ । চোতাললৈকে যাব নোৱাৰো, কি কৰিম ? চৰকাৰে যদি ভোটটো লয়হি তেতিয়া তাতকৈ সুখী আৰু একো নাই ৷ এইটো খুব আনন্দদায়ক ৷"
ককাৰ ভোটাৰ আই ডি নম্বৰ হৈছে-DWM1188723 । উল্লেখ্য যে ধেমাজি জিলাৰ তিনিটা সমষ্টিত ৮৫ ওপৰৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ মুঠ ভোটাৰ হৈছে ৩৫৭৯ । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ হৈছে ১৫৪৩ আৰু মহিলা ভোটাৰ হৈছে ২০৩৬ গৰাকী ৷