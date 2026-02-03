ETV Bharat / politics

৮ বিৰোধী সাংসদক নিলম্বন, ৰাহুলক দিয়া নহ’ল ভাষণ দিবলৈ

সোমবাৰে লোকসভাত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় যেতিয়া গান্ধীয়ে ২০২০ চনৰ ভাৰত-চীন সংঘাতৰ ওপৰত এগৰাকী প্ৰাক্তন সেনা প্ৰধানৰ অপ্ৰকাশিত ‘স্মৃতিগ্ৰন্থ’ৰ উদ্ধৃতি দিবলৈ চেষ্টা কৰে ।

Rahul Gandhi
লোকসভাত ৰাহুল গান্ধী (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 3, 2026 at 6:35 PM IST

5 Min Read
নতুন দিল্লী: মঙলবাৰে আন এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সাক্ষী হৈ ৰ’ল লোকসভা ৷ এই দিনটোত বিৰোধী দলৰ আঠজনকৈ সাংসদক অধ্যক্ষক উদ্দেশ্যি ফটা কাগজৰ টুকুৰা নিক্ষেপ কৰাত সংসদৰ অধিৱেশনৰ বাকী সময়ছোৱাৰ বাবে নিলম্বন কৰা হয় ৷

আনহাতে, বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে এজন প্ৰাক্তন সেনাপ্ৰধানৰ স্মৃতিগ্ৰন্থৰ উদ্ধৃতিৰে ভাষণ দিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ বাবে তেওঁক ভাষণ প্ৰদানৰ অনুমতি দিয়া নহ’ল ।

ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত চূড়ান্ত হোৱা বাণিজ্যিক চুক্তিৰ বিষয়ত বিৰোধী সাংসদসকলে আলোচনাৰ ওপৰত জোৰ দিয়াৰ উপৰিও গান্ধীয়ে প্ৰাক্তন সেনাধ্যক্ষ এম এম নৰৱনেৰ অপ্ৰকাশিত “স্মৃতিগ্ৰন্থ”ৰ উদ্ধৃতিৰে এটা প্ৰবন্ধৰ উদ্ধৃতি দিবলৈ চেষ্টা কৰি থকাৰ সময়তে সদনত ব্যাপক হুলস্থূলৰ সৃষ্টি হয় ৷

অধিৱেশনৰ আৰম্ভণিতে গান্ধীয়ে কয় যে তেওঁ লোকসভাত প্ৰবন্ধটোৰ প্ৰতিলিপি প্ৰমাণিত কৰিলে ৷ কিন্তু ই বিষয়টোক লৈ সৃষ্টি হোৱা অচলাৱস্থাৰ অন্ত পেলাব নোৱাৰিলে, যাৰ ফলত একাধিকবাৰ সদন স্থগিত ৰখা হ’ল ।

বিৰোধী নেতাগৰাকীয়ে লোকসভাত বিষয়টো উত্থাপন কৰিবলৈ দাবী কৰাৰ লগে লগে অধ্যক্ষ কৃষ্ণপ্ৰসাদ টেনেটিয়ে আন অধ্যক্ষৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়ি যায় আৰু গান্ধীৰ সৈতে সংহতি প্ৰকাশ কৰি তিনিজন বিৰোধী সাংসদে কথা ক’বলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ পিছত এন ডি এৰ সহযোগী দল টিডিপিৰ হৰিশ বালাযোগীক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ পিছত নিজৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে ৷

বালাযোগীয়ে দিয়া ভাষণৰ মাজতে বিৰোধী সাংসদসকলে শ্লোগান দিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু সদনত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ৷ যাৰ বাবে অধ্যক্ষই বিয়লি ৩ বজালৈকে সদন স্থগিত ৰাখিবলৈ বাধ্য হয় । অৱশ্যে পুনৰ বিয়লি ৪ বজাত সদনৰ কাম-কাজ পুনৰ আৰম্ভ হয় ৷ তেতিয়াই সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে বিৰোধী দলৰ সাংসদ মণিকম ঠাকুৰ, অমৰিন্দৰ সিং ৰাজা ৱাৰিং, গুৰজিত সিং আউজলা, হিবি ইডেন, প্ৰশান্ত পাড়োলে, ডিন কুৰিয়াকোছ, কিৰণ কুমাৰ ৰেড্ডী আৰু এছ ভেংকটেশ(চি পি আই(এম)) ক অধিৱেশনৰ বাকী সময়ছোৱাৰ বাবে নিলম্বন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰে ৷ এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে অধ্যক্ষই দিনটোৰ বাবে সদন স্থগিত ৰাখে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে টেনেটিয়ে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ কে চি বেণুগোপালক অধ্যক্ষক সঠিকভাৱে সম্বোধন কৰিবলৈ আৰু অধ্যক্ষক লৈ কোনো অপমানসূচক মন্তব্য নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল । ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণত ধন্যবাদৰ প্ৰস্তাৱত গান্ধীক ভাষণ দিবলৈ কোৱাৰ লগে লগে তেওঁ সোমবাৰে অধ্যক্ষৰ সিদ্ধান্তৰ উদ্ধৃতি দি প্ৰবন্ধটোৰ প্ৰতিলিপি প্ৰমাণিত কৰে ।

ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, ‘‘মই ইয়াক প্ৰমাণ কৰিছো ।’’ কোনো নথিপত্ৰ প্ৰমাণীকৰণ কৰিবলৈ সদস্যই নিজৰ স্বাক্ষৰিত প্ৰতিলিপি প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব ৷ য’ত তেওঁলোকৰ জ্ঞাত অনুসাৰে নথিখন শুদ্ধ বুলি নিশ্চিত কৰা হয় ।

সদনত অধ্যক্ষতা কৰা টেনেটিয়ে ৰাহুল গান্ধীক সেয়া উপস্থাপন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দি কয়, ‘‘আমি ইয়াৰ তদন্ত কৰি আপোনাক জনাম ।’’ মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে কয় যে অধ্যক্ষই এই বিষয়ত উত্তৰ দিছে আৰু তাৰপিছত গান্ধীয়ে বাৰে বাৰে বিষয়টো উত্থাপন কৰা উচিত নহয় ।

গান্ধীয়ে নিজকে বিৰোধী নেতা বুলি দৃঢ়তাৰে দাবী কৰে আৰু ভাষণ দিবলৈ হ’লে "অনুমতি" শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰাত আপত্তি কৰে । গান্ধীয়ে প্ৰবন্ধটোৰ উদ্ধৃতি দিয়াৰ চেষ্টাক লৈ হুলস্থূল অব্যাহত থকাৰ সময়তে টেনেটিয়ে সদনৰ কাৰ্যবিধি স্থগিত ৰাখে ।

সংসদৰ বাহিৰত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভয় খোৱাৰ বাবেহে তেওঁক সদনত ভাষণ দিবলৈ অনুমতি দিয়া হোৱা নাই ।’’ তেওঁ অভিযোগ কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বাণিজ্যিক চুক্তি চূড়ান্ত কৰাৰ বাবে আমেৰিকাৰ হেঁচাত শিৰ নত কৰিছে আৰু এই চুক্তিৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় কৃষকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমক “বিক্ৰী” কৰি পেলাইছে ।

লোকসভাত ভাষণ দিবলৈ অনুমতি নোপোৱাৰ পিছত সংসদ ভৱন চৌহদত সাংবাদিকক সম্বোধন কৰি গান্ধীয়ে কয় যে ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণত বিৰোধী দলৰ নেতাক ভাষণ দিবলৈ অনুমতি দিয়া নহ’ল ।

ৰাহুলে কয়, ‘‘প্ৰায় চাৰি মাহ ধৰি পৰি থকা বাণিজ্যিক চুক্তিখন সোমবাৰে সন্ধিয়া হঠাতে কিয় চূড়ান্ত হ’ল, সেয়া আমি জানিব লাগিব । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ওপৰত প্ৰয়োজনতকৈ অধিক চাপ আছিল ।’’ কেনেধৰণৰ চাপৰ কথা কৈছে বুলি সোধাত গান্ধীয়ে অভিযোগ কৰে যে আমেৰিকাত উদ্যোগপতি গৌতম আদানীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলি আছে আৰু এপষ্টেইনৰ গোচৰত এতিয়াও আৰু বহু কথা পোহৰলৈ আহিবলগীয়া আছে ।

তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী “এক চুক্তিত আবদ্ধ হৈ পৰিছে” আৰু ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক চুক্তিৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় কৃষকসকলে বুজিব লাগিব যে তেওঁলোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু ঘাম বিক্ৰী হৈ গৈছে । আনকি সমগ্ৰ দেশখনে বিক্ৰী হৈ গৈছে ।

সোমবাৰে লোকসভাত ৰাহুল গান্ধীয়ে ২০২০ চনৰ ভাৰত-চীনৰ সংঘাতৰ সন্দৰ্ভত প্ৰাক্তন সেনাপ্ৰধানগৰাকীৰ অপ্ৰকাশিত ‘স্মৃতিগ্ৰন্থ’ৰ উদ্ধৃতি দিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে তুমুল বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় ৷ কিন্তু কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে সদনক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু বিজেপিৰ অন্যান্য সদস্যৰ তীব্ৰ বিৰোধিতাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় ।

লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই গান্ধীক বিষয়টো উত্থাপন কৰাত বাধা দিছিল যদিও তেওঁ কোনো কাৰণতে সেয়া মানি লোৱা নাছিল ৷ বহু বিৰোধী নেতায়ো তেওঁক সমৰ্থন কৰিছিল । শাসকীয় দল আৰু বিৰোধীৰ মাজত হোৱা উত্তপ্ত তৰ্ক-বিতৰ্কৰ বাবে দুবাৰকৈ সদন স্থগিত ৰখাৰ পিছত দিনটোৰ বাবে স্থগিত ৰখা হয় ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

