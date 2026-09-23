মেঘালয়ত ৰাজনৈতিক ভূমিকম্প ! আঠ বিধায়কৰ বিজেপিত যোগদান

মেঘালয়ত ৰাজনৈতিক ভূমিকম্প ! আঠ বিধায়কৰ বিজেপিত যোগদান
এয়া হঠাতে লোৱা সিদ্ধান্ত নহয় ৷ বিগত কিছুদিনৰে পৰা এই সন্দৰ্ভত আলোচনা চলি আছিল ৷
Published : September 23, 2026 at 3:45 PM IST
তেজপুৰ: মেঘালয়ৰ ৰাজনীতিত পট পৰিৱৰ্তন ৷ ৰাজ্যখনৰ ইউনাইটেড ডেম’ক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ আঠগৰাকী বিধায়কে যোগদান কৰিলে বিজেপিত ৷ বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুকে ধৰি গেৰুৱা দলটোৰ একাংশ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ উপস্থিতিত মেঘালয়ৰ ইউনাইটেড ডেম’ক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ বিধায়কৰ দলটোৱে নতুন দিল্লীস্থিত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ দলটোত যোগদান কৰে । বিধায়কসকলৰ এই আকস্মিক সিদ্ধান্তই দলটোত মোক্ষম আঘাত হানে ৷
এই সালসলনিৰ ফলত ৬০ জনীয়া মেঘালয় বিধানসভাত বিজেপি বিধায়কৰ সংখ্যা দুগৰাকীৰ পৰা ১০ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পায় ৷ আনহাতে, ইউনাইটেড ডেম’ক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ বিধায়কৰ সংখ্যা ১২ গৰাকীৰ পৰা ৪ গৰাকীলৈ হ্ৰাস পায় ।
VIDEO | Delhi: Eight MLAs from Meghalaya joined BJP in presence of Union Minister Kiren Rijiju and BJP spokesperson Sambit Patra.— Press Trust of India (@PTI_News) September 23, 2026
The eight MLAs joining the Bharatiya Janata Party are Lahkmen Rymbui, Pius Marwein, Kyrmen Shylla, Mayralborn Syiem, Matthew Kurbah, Ollan Singh… pic.twitter.com/fxyKjPNraW
পূৰ্বে দুয়োটা দলে পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনৰ ৰাজনৈতিক দল নেশ্বনেল পিপলছ পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন মেঘালয় ডেম’ক্ৰেটিক এলায়েন্সৰ শাসকীয় মিত্ৰজোঁটক সমৰ্থন কৰিছিল ।
বিজেপিত যোগদান কৰা বিধায়ককেইগৰাকী ক্ৰমে - লাহকমেন ৰিম্বে, পাইউছ মাৰৱেইন, কিৰমেন শ্বিলা, মেয়াৰলবৰ্ণ ছিয়েম, মেথিউ কুৰ্বাহ, অলান সিং ছুইন, বালাজীদ কুপাৰ চিনৰেম, চিনশ্বাৰ কুপাৰ ৰয় ৷ ইউডিপিৰ বিধায়কসকলক দললৈ আদৰণি জনাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে কয় যে তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত উত্তৰ-পূব আৰু মেঘালয়ৰ বিকাশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গেৰুৱা দলটোত যোগদান কৰিছে ।
Delighted to welcome & congratulate eight MLAs from Meghalaya who joined the @BJP4India at BJP Headquarters, New Delhi.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 23, 2026
Warmly welcomed Shri Lahkmen Rymbui ji, Shri Pius Marwein ji, Shri Kyrmen Shylla ji, Shri Mayralborn Syiem ji, Shri Matthew Kurbah ji, Shri Ollan Singh Suin… https://t.co/sIZWCtDNod pic.twitter.com/MCbwHOWS53
এই যোগদান কাৰ্যসূচীৰ পিছত কাৰ্যালয়টোত এক যুটীয়া সংবাদমেল সম্বোধন কৰা হয় ৷ এই সংবাদমেলত বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতা তথা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে কয়, ‘‘এয়া কেৱল উত্তৰ-পূবৰ বাবেই নহয়, সমগ্ৰ দেশৰ বাবেও এক অতি উল্লেখযোগ্য ৰাজনৈতিক উন্নয়ন ।’’
তেওঁ লগতে এই কথা কয় যে এই আঠগৰাকী বিধায়কে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু আমাৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ চৰকাৰৰ প্ৰদৰ্শনত অত্যন্ত আপ্লুত আৰু প্ৰভাৱিত হৈছিল । তাৰ পিছতে তেওঁলোকে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ।
এই সংবাদমেলত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ লগতে দলটোৰ সমন্বয়ক হিচাপে দায়িত্বত থকা বিজেপি সাংসদ সম্বিত পাত্ৰই গেৰুৱা দলটোত যোগদান কৰা ইউডিপিৰ আঠগৰাকীৰ বিধায়কৰ নামসমূহ ঘোষণা কৰে । পাত্ৰই কয় যে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে পূৰ্বে আলোচনাত মিলিত হৈছিলো ।
আনহাতে, বুধবাৰে আন সাতগৰাকী ইউডিপি বিধায়কৰ সৈতে বিজেপিত যোগদান কৰা মেঘালয়ৰ মন্ত্ৰী লহকমেন ৰিম্বুয়ে কয়, ‘‘সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত খাছী আৰু গাৰোক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আৰু ৰাজ্যখনৰ প্ৰতি অধিক কেন্দ্ৰীয় সমৰ্থনৰ দৰে বিষয়ত দলৰ উৎসাহজনক সঁহাৰিৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।’’ তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এয়া হঠাতে লোৱা সিদ্ধান্ত নহয় ৷ বিগত কিছুদিনৰে পৰা এই সন্দৰ্ভত আলোচনা চলি আছিল ৷’’
উল্লেখ্য যে, আঠগৰাকী বিধায়কৰ যোগদানৰ পিছত বৰ্তমানৰ বিধায়কৰ সংখ্যাৰ হিচাপত মেঘালয় বিধানসভাত বিজেপি দ্বিতীয়টো বৃহৎ দলত পৰিণত হৈছে । বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড ছাংমাৰ নেতৃত্বাধীন নেশ্বনেল পিপ’লছ পাৰ্টীৰ বিধায়কৰ সংখ্যা হৈছে ৩৩ গৰাকী । এই ঘটনাই মেঘালয়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণতো প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক: সংসদৰ স্থায়ী সমিতিৰ দুখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক