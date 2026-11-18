শিক্ষিত যুৱচামে ভাৰতত নিজৰ কোনো ভৱিষ্যৎ দেখা নাই : ৰাহুল গান্ধী
আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ সময়তে এক বাৰ্তালাপত ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে বৰ্তমান ভাৰতত চাকৰিৰ সংকটে দেখা দিছে ৷ ভাৰতীয় অৰ্থনীতিও দুৰ্বল হৈ পৰিছে ৷
Published : November 18, 2026 at 2:31 PM IST
নতুন দিল্লী : লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক ভৱিষ্যতক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ কয় যে ব্যাপক নিবনুৱা সমস্যা আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সমস্যাৰ বাবে দেশখনে অৰ্থনৈতিক দুৰ্যোগৰ দিশে আগবাঢ়িছে । মঙলবাৰে নিউয়ৰ্কৰ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ত হোৱা এক বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠানৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে এই মন্তব্য কৰে ।
বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অধ্যাপকসকলৰ এক সমাৱেশত ভাষণ দি গান্ধীয়ে কয় যে ভাৰতবৰ্ষই নিবনুৱা সমস্যাই এক ভয়াৱহ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ বহু যুৱক-যুৱতীয়ে নিজৰ অনাকাংক্ষিত ভৱিষ্যতক লৈ হতাশত ভুগিছে ৷
LoP Shri @RahulGandhi visited the School of International and Public Affairs in New York, where he engaged in a conversation with Lydia Polgreen, followed by an open question-and-answer session with students and faculty. 📍 Columbia University, United States https://t.co/VpzKF1bm09— Congress (@INCIndia) November 18, 2026
গান্ধীয়ে কয়, ‘‘আচলতে ভাৰতবাসী অৰ্থনৈতিক দুৰ্যোগত পৰিছে । সেয়াই হৈছে বৰ্তমানৰ বাস্তৱ ।’’ তেওঁ আৰু কয় যে সংবাদ মাধ্যম আৰু আনসকলে এই বিষয়টোক আওকাণ কৰিব পাৰে যদিও দেশখনত বিশাল নিবনুৱা সমস্যা আছে আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ।
ভাৰতৰ যুৱক-যুৱতী সন্দৰ্ভত মডাৰেটৰ লিডিয়া পলগ্ৰীনৰ (moderator Lydia Polgreen) প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয় যে মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ শিক্ষিত যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত হতাশা স্পষ্টকৈ দেখা যায় ।
সংবাদ সংস্থা ANI-এ প্ৰকাশ কৰা মতে, গান্ধীয়ে কয় যে কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগৰ অভাৱ আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি অনিশ্চয়তা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা অসন্তুষ্টিৰ মূল কাৰণসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম ।
তেওঁ কয়, ‘‘আমি এই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি আহিছো, আমি এই বিষয়ে চোৱা-চিতা কৰি আহিছো, নিজৰ ভৱিষ্যতক লৈ সংকিত হৈ পৰিছে ৷’’
কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে শিক্ষিত যুৱক-যুৱতী আৰু তেওঁলোকৰ পিতৃ-মাতৃৰ মাজত কেৰিয়াৰ বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত ‘ক্ৰমবৰ্ধমান ব্যৱধান’ আছে । নৱ প্ৰজন্মই পূৰ্বৰ প্ৰজন্মৰ পৰামৰ্শ আৰু অভিজ্ঞতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, কিয়নো তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে যে তেওঁলোকৰ পিতৃ-মাতৃৰ বাবে উপলব্ধ সুযোগসমূহ তেওঁলোকৰ বাবে এতিয়া সুলভ নহয় ।
অভিভাৱকৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে বৰ্তমানৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যুৱক-যুৱতীসকলে এতিয়া পূৰ্বৰ প্ৰজন্মই অনুসৰণ কৰা কেৰিয়াৰ পথৰ প্ৰাসংগিকতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৷
VIDEO | BJP National Spokesperson CR Kesavan on Rahul Gandhi’s remarks at Columbia University, says, "Whenever Rahul Gandhi travels abroad, he follows a pernicious pattern of tarnishing India's image with toxic lies. Insulting India on foreign soil with his third rate politics seems to be core ideology of Rahul Gandhi. Rahul Gandhi terming vibrant Indian economy on the brink of disaster when new India is rising on the international stage and is the world's fastest growing economy only exposes the political bankruptcy of failed and frustrated Rahul Gandhi." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 18, 2026
আনহাতে ৰাহুল গান্ধীৰ এই মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ চি আৰ কেশৱনে ৷ গান্ধীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কেশৱনে কয়, ‘‘কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীৰ মূল বিচাৰধাৰাই হৈছে নিজৰ নিকৃষ্ট ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে বিদেশত ভাৰতক অপমান কৰা ৷’’
তেওঁ কয়, "ৰাহুল গান্ধীয়ে যেতিয়াই বিদেশ ভ্ৰমণলৈ যায়, তেতিয়াই তেওঁ ভাৰতৰ ভাৱমূৰ্তি কলংকিত কৰে ৷ মিছা কথা প্ৰচাৰ কৰে । বিদেশী মাটিত তেওঁৰ সস্তীয়া ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে ভাৰতক অপমান কৰাটোৱেই যেন ৰাহুল গান্ধীৰ মূল মতাদৰ্শ ।"
কেশৱনে আৰু কয়, "যি সময়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত নৱ ভাৰতৰ উত্থান ঘটিছে আৰু বিশ্বৰ আটাইতকৈ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা অৰ্থনীতি আছে, সেই সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰতীয় অৰ্থনীতি পতনৰ পথত বুলি কোৱা কথাটোৱে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক দেউলীয়া, বিফলতা আৰু হতাশাৰ কথাহে উদঙাই দিছে ।"
উল্লেখ্যে যে, বৰ্তমান দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আমেৰিকাত আছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী । বুধবাৰে তেওঁ চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় ভ্ৰমণ কৰাৰ কথা ।