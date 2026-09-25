ETV Bharat / politics

প্ৰতিনিধিত্ব আইন অনুসৰি ডিজাইন কৰা ইচিনেট বিকেন্দ্ৰীকৃত মঞ্চ: নিৰ্বাচন আয়োগৰ চাফাই

সমীক্ষা পেনেলে এক বিবৃতিত কয় যে 'ইচিনেট' হেক কৰাৰ ক্ষতিকাৰক প্ৰচেষ্টা ৰোধ কৰিবলৈ 'ইচিনেট'ৰ চাইবাৰ সুৰক্ষা নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰদান কৰে ।

ECI
নিৰ্বাচন আয়োগ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 25, 2026 at 1:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে 'ইচিনেট' হৈছে ১৯৫০ আৰু ১৯৫১ চনৰ প্ৰতিনিধিত্ব আইন আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা সময়ে সময়ে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি ডিজাইন কৰা বিকেন্দ্ৰীকৃত মঞ্চ ।

প’ল পেনেলে কয় যে আইন অনুসৰি বুথ লেভেল অফিচাৰ (বিএলঅ’), সহকাৰী নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়া (এইআৰঅ’), নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়া (ইআৰঅ’), জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া (ডিইঅ’) আৰু মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া (চিইঅ’)ই নিজৰ নিজৰ একক আইডি আৰু পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি 'ইচিনেট'ত নিজৰ বিধিগত কাম-কাজ সম্পাদন কৰিব পাৰিব । ইচিআয়ে কয় যে 'ইচিনেট'ৰ আন কোনো বিষয়াকে ধৰি আন কোনোৱে 'ইচিনেট'ত নিজৰ বিধিগত কাম সম্পাদন কৰিব নোৱাৰে ।

সমীক্ষা পেনেলে এক বিবৃতিত কয় যে 'ইচিনেট' হেক কৰাৰ ক্ষতিকাৰক প্ৰচেষ্টা ৰোধ কৰিবলৈ 'ইচিনেট'ৰ চাইবাৰ সুৰক্ষা নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰদান কৰে । আয়োগৰ মতে, 'ইচিনেট' হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ নিৰ্বাচনী সেৱাৰ মঞ্চ, ই ৪০টাতকৈও অধিক ইচিআই এপ আৰু পৰ্টেলক এটা নিৰৱচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাত একত্ৰিত কৰি বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰৰ সকলো নিৰ্বাচনী সেৱাক একত্ৰিত কৰিছে ।

ইয়াৰ পূর্বে কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে এক্সত এটা বাতৰিৰ কথা উল্লেখ কৰি লিখিছে, ‘‘ইচিনেট ছফ্টৱেৰে ডিলিট কৰা বৈধ ভোটাৰক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে গোৱাৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াই সাতদিনত নিৰ্বাচন আয়োগলৈ ৮ বাৰ লিখিছিল । গোৱাৰ নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়াসকলে (ইআৰঅ’) এইবোৰ বৈধ ভোটাৰ বুলি নিশ্চিত কৰিছিল । ই-মেইলবোৰ আওকাণ কৰা হৈছিল আৰু ভোটাৰসকলৰ নাম ডিলিট কৰিছিল । ⁠গোটেই এছ আই আৰ এই 'ইচিনেট' ছফ্টৱেৰৰ হাতত গতাই দিয়া হৈছে, যাৰ ফলত এছ আই আৰৰ বিপৰ্যয়জনক তৃতীয় পৰ্যায়ৰ সৃষ্টি হৈছে যিয়ে দিল্লীৰ ৫৪% আৰু সকলো ৰাজ্যৰ প্ৰায় ১২ কোটি ভোটাৰক ডিলিট কৰি পেলাইছে ।’’

⁠এটা অবৈধ আৰু কেন্দ্ৰীভূত পদক্ষেপত ই আৰ অ’সকলৰ 'ইচিনেট' ছফ্টৱেৰত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল । ১৯৫০ চনৰ দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেচন অৱ দ্য পিপল এক্ট অনুসৰি নিৰ্বাচনী তালিকাৰ ওপৰত ই আৰ অ’ৰ বিধিগত কৰ্তৃত্ব আছে । এই উলংঘাৰ ফ্লেগ কৰি ২ ইচিয়ে কেবিনেট সচিবলৈ পত্ৰ লিখিছিল । ⁠আন এক অবৈধ পদক্ষেপত ৬ নং প্ৰ-পত্ৰৰ জৰিয়তে নতুন ভোটাৰ সংযোজনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অধিক কঠিন কৰি তোলা হৈছে । জেন জেডক বৰ্জনৰ বাবে লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে বুলিও তেওঁ কয় ।

কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে হাৰিয়ানা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলোৱাৰ পিছৰে পৰা প্ৰায় দুবছৰ ধৰি লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে কোৱা কথাখিনি প্ৰতিটো নতুন প্ৰমাণে আৰু অধিক নিশ্চিত কৰে ।

তেওঁ কয়, ‘‘নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে আপোচ আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা হৈছে । এয়া হৈছে জ্ঞানেশ কুমাৰে ভাৰতীয়ক ভোটাধিকাৰ হেৰুৱাৰ পদ্ধতি (এম অ'ডি) কাৰ্যকৰী কৰা । প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে জ্ঞানেশ কুমাৰে যদি তেওঁৰ মাজত কোনো শালীনতা আৰু নৈতিকতা বাকী আছে তেন্তে তৎক্ষণাত পদত্যাগ কৰিব লাগিব । ইয়াৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীক তেওঁলোকৰ পৈশাচিক চক্ৰান্তৰ বাবে জবাবদিহি কৰা হ'ব ।"

উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে এক সংবাদমেলযোগে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু বিজেপি চৰকাৰে সমগ্ৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটো ধ্বংস কৰাৰ অভিযোগ তোলে ৷ ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, ‘‘এই লোকসকল দেশদ্ৰোহী । ভোট প্ৰক্ৰিয়াক আক্ৰমণ কৰি ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহক মৌলিকভাৱে ধ্বংস কৰা ব্যক্তি এজন দেশদ্ৰোহীতকৈ কম নহয় । আপুনি তেওঁক আন কিছুমান উপমা দিব নোৱাৰে । দেশদ্ৰোহীসকলক শাস্তি দিয়া হ'ব । চিইচি জ্ঞানেশ কুমাৰে তৎক্ষণাত পদত্যাগ কৰিব লাগিব । ভোট চুৰিৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত হ'ব ।’’

গান্ধীয়ে কয়, ‘‘যদি নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া ধ্বংস হৈছে, তেন্তে আমাৰ সংবিধান ধ্বংস হৈছে । যদি আমাৰ সংবিধান ধ্বংস হৈছে তেন্তে আমাৰ আইন অবৈধ । আমাৰ আইন যদি অবৈধ হয় তেন্তে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠান অৰ্থহীন । ভোটৰ সমস্যা আছে বুলি আমি বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ ।’’

লগতে পঢ়ক: ভোট চুৰিৰ চক্ৰান্তৰ বাবে মোদী-শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে হ’ব তদন্ত, শীঘ্ৰেই পদত্যাগ কৰক জ্ঞানেশ কুমাৰে: ৰাহুল গান্ধী

TAGGED:

ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগ
ইচিনেট
জ্ঞানেশ কুমাৰ
ECI ON ECINET
ELECTION COMMISSION DISSENT ROW

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.