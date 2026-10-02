ETV Bharat / politics

নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা : SIRত বাদ পৰা ভোটাৰে পুনৰ কৰিব পাৰিব আবেদন

এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হোৱা ৰাজ্যসমূহত পুনৰ চলিব বিশেষ অভিযান ৷ ৰাজ্যসমূহৰ নিৰ্বাচনী বিষয়ালৈ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৷

Special Intensive Revision
SIRত বাদ পৰা ভোটাৰৰে পুনৰ কৰিব পাৰিব আবেদন (IANS/ECI X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 2, 2026 at 4:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : স্পেচিয়েল ইনটেনশ্বিভ ৰিভিজন চমুকৈ এছআইআৰক লৈ দেশজুৰি আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজতে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা ৷ যিবোৰ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হৈছে, সেই ৰাজ্যসমূহত পুনৰ বিশেষ অভিযান চলাবলৈ ৰাজ্যসমূহৰ নিৰ্বাচনী বিষয়ালৈ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷

১ অক্টোবৰত নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি, এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াত বাদ পৰা ভোটাৰ আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদান কৰিবলগীয়া যুৱ ভোটাৰসকলৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে এটা বিশেষ অভিযান চলাব লাগিব ৷

এই অভিযানৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ব, যদি এতিয়াও ভোটাৰ তালিকাত নামভৰ্তি নকৰা বা যাৰ নাম বাদ পৰিছে তেওঁ যিকোনো সময়তে নামভৰ্তিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে । এই বিশেষ অভিযানৰ উদ্দেশ্য এনে লোকক চিনাক্ত কৰি আবেদনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা ।

সেই অনুসৰি মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া (চিইঅ’), জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া (ডিইঅ’), নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়া (ইআৰঅ’), বিএলঅ’ সকলে বৰ্তমানৰ নিৰ্বাচনী তালিকাখনক পূৰ্বৰ-এছআইআৰ নিৰ্বাচনী তালিকাৰ সৈতে তুলনা কৰি এনে ভোটাৰক চিনাক্ত কৰিব লাগিব বুলি নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰা হৈছে ৷

Special Intensive Revision
নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা (ECI X)

ইয়াৰ ফলত, যাৰ নাম পূৰ্বৰ-এছআইআৰ তালিকাত আছিল যদিও বৰ্তমানৰ নিৰ্বাচনী তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত নহয় আৰু এনে ভোটাৰৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব । লগতে বিএলঅ’সকলে এনেদৰে চিনাক্ত হোৱা ভোটাৰৰ সন্দৰ্ভত ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব আৰু প্ৰ-পত্ৰ ৬ৰ জৰিয়তে নামভৰ্তিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব ৷

ইয়াৰ বাবে বিএলঅ’সকলে যাতে এসপ্তাহত কমেও ২০-২৫ জন ভোটাৰক সামৰি ল’ব পাৰে আৰু এই কাৰ্য প্ৰায় এমাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবেও নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে ৷

Special Intensive Revision
নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা (ECI X)

আনহাতে ৬নং ফৰ্মৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সহজ কৰিবলৈ সেই ৰাজ্যবোৰত ৬ নং ফৰ্মৰ পৰা অতিৰিক্ত এছআইআৰ ঘোষণা পত্ৰৰ বাধ্যবাধকতা আঁতৰাই দিয়া হৈছে ৷ নিৰ্বাচন আয়োগে মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলক (CEO) সংশোধনৰ পূৰ্বৰ আৰু পৰৱৰ্তী ভোটাৰ তালিকা তুলনা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে, কোনো বৈধ ভোটাৰৰ নাম ভুলবশতঃ বাদ পৰিছে নেকি তাক চিনাক্ত কৰি যাতে সহায় কৰিব পৰা যায় ।

উল্লেখ্য যে, অনুপস্থিত, স্থানান্তৰিত, মৃত আৰু নকল (ASDD) ভোটাৰৰ নাম বাদ দি ভোটাৰ তালিকা নিকা কৰাৰ বাবে এছআইআৰ চলোৱা হৈছিল । কিন্তু ইয়াৰ পিছত বহুতো প্ৰকৃত ভোটাৰৰ নাম বাদ পৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৷ সেয়ে কোনো যোগ্য নাগৰিক যাতে ভোটাধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত নহয়, তাক নিশ্চিত কৰিবলৈ এই সংশোধনমূলক বিশেষ অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে বুলি নিৰ্দেশনাত প্ৰকাশ পাইছে ।

লগতে পঢ়ক: প্ৰ-পত্ৰ ৬ৰ ব্যৱস্থা প্ৰত্যাহাৰ: এছআইআৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা ৰাজ্যসমূহৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচন আয়োগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত

TAGGED:

নিৰ্বাচন আয়োগ
SIR
এছআইআৰ
মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া
SPECIAL INTENSIVE REVISION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.