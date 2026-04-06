বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে "ছপা বিজ্ঞাপন"ৰ পূৰ্ব প্ৰমাণীকৰণৰ নিৰ্দেশ নিৰ্বাচন আয়োগৰ

নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থী আৰু ব্যক্তিসকলে জিলা মিডিয়া চাৰ্টিফিকেশ্ব্যন এণ্ড মনিটৰিং কমিটীৰ জৰিয়তে প্ৰমাণপত্ৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব ৷

ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ চিহ্ন (সাদৃশ্য় থকা ছবি) (ANI)
By ANI

Published : April 6, 2026 at 5:46 PM IST

নতুন দিল্লী: স্বচ্ছ আৰু নিকা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগ যথোচিত ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৷ ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু উপ-নির্বাচনসমূহৰ পূৰ্বে আৰু ভোটদানৰ দিনটোত ছপা মাধ্যমত প্ৰকাশিত হোৱা ৰাজনৈতিক বিজ্ঞাপনসমূহৰ পূৰ্ব-প্রমাণীকৰণ বাধ্যতামূলক কৰিছে ।

চলিত বৰ্ষৰ ১৫ মাৰ্চত এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে অসম, কেৰালা, পুডুচেৰী, তামিলনাডু আৰু পশ্চিমবংগৰ বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ লগতে আন ছখন ৰাজ্যৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰিছিল ৷

ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ন্যায়পৰায়ণতা নিশ্চিত আৰু স্বচ্ছতা বজাই ৰখাৰ লক্ষ্যৰে ছপা মাধ্যমত ৰাজনৈতিক বিজ্ঞাপনৰ প্ৰচাৰ সন্দৰ্ভত কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৷

আয়োগে কয় যে কোনো ৰাজনৈতিক দল, প্ৰাৰ্থী, সংগঠন বা ব্যক্তিবিশেষে নিৰ্বাচনৰ দিনা বা তাৰ আগদিনা কোনো কাকততে ৰাজনৈতিক বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিব, যদিহে ইয়াৰ বিষয়বস্তু ৰাজ্য বা জিলা পৰ্যায়ত মিডিয়া চাৰ্টিফিকেশ্ব্যন এণ্ড মনিটৰিং কমিটীয়ে(এমচিএমচি) পূৰ্বে প্ৰমাণিত নকৰে ।

প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিটোত স্পষ্ট কৰা হৈছে যে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থী আৰু ব্যক্তিসকলে জিলা মিডিয়া চাৰ্টিফিকেশ্ব্যন এণ্ড মনিটৰিং কমিটীৰ জৰিয়তে প্ৰমাণপত্ৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব ৷ আনহাতে কোনো ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত মুখ্য কাৰ্যালয় থকা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৰাজনৈতিক দলসমূহে ৮ আৰু ৯ এপ্ৰিলত প্ৰকাশ পাবলগীয়া বিজ্ঞাপনৰ বাবে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ এমচিএমচিৰ পৰা বাধ্যতামূলক অনুমোদন গ্ৰহণ কৰিব লাগিব।

এইক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম হ’ব তামিলনাডু ৷ কিয়নো ৰাজ্যখনত ২৩ এপ্ৰিলতহে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ৰাজ্যখনক ২২ আৰু ২৩ এপ্ৰিলত প্ৰকাশ পাবলগীয়া বিজ্ঞাপনৰ বাবেহে প্ৰমাণপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷

আয়োগে লগতে দৃঢ়ভাৱে কয় যে প্ৰি-চাৰ্টিফিকেশ্ব্যনৰ বাবে আবেদনসমূহ প্ৰকাশৰ নিৰ্দিষ্ট তাৰিখৰ কমেও দুদিন পূৰ্বে দাখিল কৰিব লাগে যাতে নিৰীক্ষণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সুবিধা লাভ কৰা যায় ৷

এই পদক্ষেপ সূচাৰুৰূপে সম্পন্ন কৰিবলৈ ৰাজ্য আৰু জিলাসমূহত মিডিয়া চাৰ্টিফিকেশ্ব্যন এণ্ড মনিটৰিং কমিটীসমূহ(প্ৰচাৰ, যোগাযোগ, আৰু যোগাযোগ সমিতি) গঠন কৰা হৈছে । এই সমিতিসমূহে পইচাৰ বাবদ কৰা বাতৰিৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহো নিৰীক্ষণ কৰিব আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ ন্যায্যতা বজাই ৰাখিবলৈ উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ।

