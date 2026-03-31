নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৰোষত ৰূপনগৰ বিদ্যাপীঠ এম ই স্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষ, ২৪ ঘন্টাৰ ভিতৰত দিব লাগিব উত্তৰ

নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৰোষত ৰূপনগৰ বিদ্যাপীঠ এম ই স্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষ, ২৪ ঘন্টাৰ ভিতৰত দিব লাগিব উত্তৰ
নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘা কৰি নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৰোষত ৰূপনগৰ বিদ্যাপীঠ এম ই স্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষ ৷ ২৪ ঘন্টাৰ ভিতৰত উত্তৰ দিব লাগিব বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷
Published : March 31, 2026 at 10:30 AM IST
গুৱাহাটী: নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৰোষত মহানগৰস্থিত ৰূপনগৰ বিদ্যাপীঠ এম ই স্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষ ৷ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা এটা বিশেষ ভিডিঅ'ৰ পাছতে বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী জাৰি কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে ৷ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি ভংগ কৰি কিয় বিজেপি দলক বিদ্যালয়খনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্য আয়োজন কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে আয়োগে ?
উল্লেখ্য যে, মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰূপনগৰ বিদ্যাপীঠ এম ই স্কুলৰ চৌহদত সোমবাৰে বিজেপি দলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ লগতে বিদ্যালখনৰ চৌহদত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰা কাৰ্যসূচীৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল ৷ কামৰূপ(ম) জিলাৰ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া স্বপ্নীল পলৰ স্বাক্ষৰিত কাৰণ দৰ্শোৱা জাননীখনৰ উত্তৰ ২৪ ঘন্টাৰ ভিতৰত দিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিছে বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষক ৷
আনহাতে, নিৰ্বাচন আয়োগৰ জাননীখনত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা আছে যে, উক্ত কাৰ্যসূচীয়ে মডেল আচৰণ বিধি চমুকৈ এম চি চি ২০২৪ৰ নিৰ্দেশনাৰ বিধি উলংঘা কৰিছে ৷ যিটো 'অন্যান্য প্ৰচাৰ সংক্ৰান্তীয় বিষয়ৰ, নিয়ম নং ৭ (চি) উলংঘা কৰিছে ৷ এই ধাৰাত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে যে, শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ চৌহদৰ ভিতৰত কোনো ৰাজনৈতিক নেতাৰ প্ৰচাৰ সভা বা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব ৷ লগতে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰদান কৰা নিৰ্দেশনাৱলী অনুসৰণ কৰিব লাগিব ৰাজনৈতিক দলসমূহে ৷
নিৰ্বাচন আয়োগে জাননীখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, যদিহে বিদ্যালয় চৌহদত ৰাজনৈতিক কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰে তেনে কাৰ্যসূচীক অবৈধ কাৰ্যকলাপ বুলি গণ্য কৰা হয় আৰু নিৰ্বাচনী আয়োগে এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ৷ উল্লেখ্য যে, বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মুৰব্বী হিচাপে, এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তথা নিৰপেক্ষ ব্যক্তি হিচাপে ৰাজনৈতিক কাৰ্যসূচী ৰূপায়নত বাধা প্ৰদান কৰিব লাগে ৷ ইয়াৰ ফলত সততা, ৰাজনৈতিক নিৰপেক্ষতা আৰু আইনগত নিৰ্দেশৰ কঠোৰ অনুসৰণ কৰাক সূচায় ৷
ইফালে কাৰণ দৰ্শোৱা জাননীৰ উত্তৰ ২৪ ঘন্টাৰ ভিতৰত নিদিলে বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষই বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে ৷
