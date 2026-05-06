নিৰ্বাচনোত্তৰ হিংসাৰ ক্ষেত্ৰত শূন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ নিৰ্বাচন আয়োগৰ

নিৰ্বাচনোত্তৰ হিংসাৰ ক্ষেত্ৰত শূন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ নিৰ্বাচন আয়োগৰ
By ANI
Published : May 6, 2026 at 8:18 AM IST
কলকাতা: পশ্চিম বংগৰ মুখ্য সচিব, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীক ৰাজ্যখনত নিৰ্বাচনৰ পিছত সংঘটিত যিকোনো হিংসাৰ ঘটনাৰ প্ৰতি ‘শূন্য সহনশীলতা’ নিশ্চিত কৰিবলৈ ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।
বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ঐতিহাসিক জয় লাভ কৰাৰ পাছত সোমবাৰে আচানচলৰ গোধূলি অঞ্চলৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয় ভাঙি পেলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হয় ৷ তাৰ পাছতেই নিৰ্বাচন আয়োগে এই নিৰ্দেশ জাৰী কৰে ।
অজ্ঞাত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে টিএমচিৰ কাৰ্যালয় ভাঙি পেলোৱাৰ ফলত চৌহদটোৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হয় ৷ আচবাব, পতাকা, পোষ্টাৰ আৰু বেনাৰ ভাঙি-ছিঙি পেলোৱা হয় । টিএমচিৰ কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱাৰ এইটো দ্বিতীয়টো অভিযোগ ।
ইয়াৰ পূৰ্বে হাওৰাৰ ডুমুৰ্জালা অঞ্চলত থকা টিএমচিৰ কাৰ্যালয় ভাঙি পেলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হয় ৷ পশ্চিমবংগত ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক আক্ৰোশ অধিক তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে । ঘটনাস্থলীত দেখা গৈছে ভঙা খিৰিকী, ফটা পোষ্টাৰ আৰু সিঁচৰতি হৈ থকা আচবাব ৷ টিএমচিৰ পতাকাখনো ৰাস্তালৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছে ।
ৰাজ্যখনত টিএমচি আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সমৰ্থকৰ মাজত সংঘটিত ধাৰাবাহিক হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছিল ৷ এই হিংসাই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা ৰাজনৈতিক শত্ৰুতাক স্পষ্ট কৰি তুলিছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে কোচবিহাৰতো উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় ৷ দিনহাটা টাউন ব্লকৰ টিএমচিৰ সভাপতি বিষু ধৰক গণনা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত বিজেপি কৰ্মী আৰু সমৰ্থকে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হয় ।
টিএমচিৰ কাৰ্যালয় ভাঙি পেলোৱাৰ একাধিক খবৰৰ মাজতে মঙলবাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সুকান্ত মজুমদাৰে কয় যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ দৰে আচৰণ কৰিব নালাগে ।
সাংবাদিকৰ আগত মজুমদাৰে কয়, "বিজেপি বিজেপি হৈ থাকিব লাগিব; ই টিএমচি হ'ব নালাগে । মানুহে টিএমচিক নাকচ কৰিছে; সেইবাবেই, টিএমচিৰ দৰে আচৰণ নকৰিব । আমি জানো যে আপোনালোক সকলোৰে (স্থানীয় লোক আৰু বিজেপি কৰ্মী) ওপৰত ধাৰাবাহিক অত্যাচাৰ চলি আহিছে । কিন্তু আপোনালোকে ধৈৰ্য্য ৰখাটো প্ৰয়োজন । এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা ল'ব । ৰাৱণ সদায় ৰাৱণ হৈ থাকিব । আমি ভগৱান ৰামৰ অনুগামী । আমি ৰাৱণ হোৱা উচিত নহয় ।"
