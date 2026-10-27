এছআইআৰৰ সকলো সিদ্ধান্ত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে লোৱা হৈছে, প্ৰ-পত্ৰ ৬ সংশোধন কৰা হোৱা নাই : নিৰ্বাচন আয়োগ

এছআইআৰৰ সকলো সিদ্ধান্ত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে লোৱা হৈছে, প্ৰ-পত্ৰ ৬ সংশোধন কৰা হোৱা নাই : নিৰ্বাচন আয়োগ
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ কামকাজ আৰু আয়োগৰ কিছুমান সিদ্ধান্তৰ বৈধতাক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদনৰ উত্তৰ দিলে নিৰ্বাচন আয়োগে ।
Published : October 27, 2026 at 10:23 AM IST
নতুন দিল্লী : ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণ বা এছআইআৰ (SIR) সম্পৰ্কীয় সকলো সিদ্ধান্ত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে লোৱা হৈছে । সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত নিৰ্বাচন আয়োগে এই কথা জনায় ।
উপ-নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ভানু প্ৰকাশ য়েতুৰুৱে দাখিল কৰা প্ৰত্যুত্তৰ শপতনামাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই আদেশ নিৰ্বাচন আয়োগৰ তিনিজন সদস্য, দুজন নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে লোৱা সিদ্ধান্ত ।
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ কামকাজ আৰু আয়োগৰ কিছুমান সিদ্ধান্তৰ বৈধতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৰা আবেদনৰ উত্তৰ প্ৰদান কৰি এই কথা কয় ।
আনহাতে, আন দুগৰাকী নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ আপত্তি সত্ত্বেও মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই একপক্ষীয়ভাৱে এছআইআৰ সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি উত্থাপিত অভিযোগ দেশৰ নিৰ্বাচনী সংস্থাটোৱে নাকচ কৰে ।
শপতনামাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ২০২৫ চনৰ ২৪ জুন, ২০২৫ চনৰ ২৭ অক্টোবৰ আৰু ২০২৬ চনৰ ১৪ মে’ৰ এছআইআৰ সম্পৰ্কীয় তিনিওটা আদেশ নিৰ্বাচন আয়োগৰ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে লোৱা সিদ্ধান্ত ।
“অতি বিনম্ৰতাৰে দাখিল কৰা হৈছে যে ২৪-০৬-২০২৫ তাৰিখৰ আদেশৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা তিনিটা এছআইআৰ আদেশৰ লগতে পৰৱৰ্তী সময়ত ২৭-১০-২০২৫ আৰু ১৪-০৫-২০২৬ তাৰিখে জাৰি কৰা অন্যান্য ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত এছআইআৰৰ সময়সূচী নিৰ্ধাৰণৰ আদেশ ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি সৰ্বসন্মতিক্ৰমে জাৰি কৰা হৈছিল আৰু সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ যথাযথভাৱে পালন কৰা হৈছিল । ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৩২৪ নং ধাৰাত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু অন্যান্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত (নিযুক্তি, সেৱাৰ চৰ্ত আৰু কাৰ্যকাল) আইন, ২০২৩ৰ ১৮ নং ধাৰা পালন কৰা হৈছে ।” শপতনামাত কোৱা হৈছে ।
আনহাতে, নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে তিৰস্কাৰ কৰাৰ চেষ্টা দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি আয়োগে উল্লেখ কৰে । ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে যে নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু কেবিনেট সচিবৰ মাজত হোৱা যোগাযোগৰ ভিত্তিত উত্থাপিত অভিযোগ এক ভুল ধাৰণা ।
৬ নং প্ৰপত্ৰ সংশোধন কৰা হোৱা নাই
নিৰ্বাচন আয়োগে নিজৰ এছআইআৰ আদেশৰ জৰিয়তে প্ৰ-পত্ৰ ৬ সংশোধন কৰা বুলি অস্বীকাৰ কৰি কয় যে কেৱল কেন্দ্ৰইহে ১৯৬০ চনৰ নিৰ্বাচক পঞ্জীয়ন নিয়মৰ অধীনত নিৰ্ধাৰিত প্ৰপত্ৰখন সংশোধন কৰিব পাৰে ।
শপতনামাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে আইটি প্লেটফৰ্মত প্ৰ-পত্ৰ ৬ আৰু ঘোষণা-পত্ৰখন কেনেকৈ প্ৰদৰ্শিত হৈছিল তাৰ পৰ্যালোচনাই উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । কাৰণ ঘোষণা-পত্ৰখনৰ অনলাইন উপস্থাপনক প্ৰ-পত্ৰ ৬ৰ সংশোধনী হিচাপে ধৰিব পাৰি ।
“পূৰ্বতে কোৱাৰ দৰে প্ৰ-পত্ৰ ৬ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেহে সংশোধন কৰিব পাৰে । সংশোধিত ঘোষণাটো এনে এক ব্যৱস্থা আছিল যাৰ ফলত ভোটাৰ হিচাপে পঞ্জীয়ন বিচৰা ব্যক্তিজনে দাবী আৰু আপত্তিৰ সময়ছোৱাত নথি দাখিলৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ পৰা বিৰত থাকিব পাৰিব...।” শপতনামাত লগতে কোৱা হৈছে ।
নিৰ্বাচন আয়োগে কয় যে এছআইআৰৰ আদেশৰ ভিত্তিত আয়োগে ফৰ্ম ৬ সংশোধন কৰিছে বুলি কোৱাৰ কোনো যুক্তি নাই । শপতনামাত কোৱা হৈছে, "যেনেদৰে অভিযোগ কৰা হৈছে, ৩টা এছআইআৰ আদেশৰ ভিত্তিত প্ৰ-পত্ৰ ৬ত কোনো পৰিৱৰ্তন কৰা হোৱা নাই । ২৪-০৬-২০২৬ৰ এছআইআৰ আদেশত 'ঘোষণা'ক (যিটো এক পৃথক আৰু স্বতন্ত্ৰ নথি) 'পৰিশিষ্ট ডি' হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল; এতিয়া ২৭-১০-২০২৫ আৰু ১৪-০৫-২০২৬ৰ এছআইআৰ আদেশত ইয়াক 'পৰিশিষ্ট IV' হিচাপে ব্যৱস্থাকৰণ/প্ৰতিষ্ঠাপিত কৰা হৈছে ।"
নিৰ্বাচন আয়োগে কয় যে ২০২৬ চনৰ ২১ অক্টোবৰৰ পৰা অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়াক দুটা পৃথক উপাদানত ভাগ কৰা হ’ব: প্ৰ-পত্ৰ ৬ আৰু এছআইআৰ ঘোষণা, যিটো কাগজী আবেদনৰ বাবে অনুসৰণ কৰা পদ্ধতিৰ সৈতে সংগতি ৰাখি কৰা হ'ব । লগতে দৃঢ়তাৰে কোৱা হৈছে যে এই ঘোষণা-পত্ৰখন পূৰ্বৰ ভোটাৰ তালিকা থকা আবেদনকাৰীক চিনাক্ত কৰাত সুবিধাৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে আৰু পৰিৱৰ্তন বিধিগত প্ৰপত্ৰৰ সংশোধনৰ সমান নহয় ।
ইচিনেট (ECINet) সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগে কয় যে যোগ্য নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়াই গৃহীত কৰা আদেশৰ বাহিৰে ভোটাৰ তালিকাত কোনো নাম যোগ বা বাদ দিব নোৱাৰিব ।
নিৰ্বাচন আয়োগে দাবী কৰে যে এই আবেদন সম্পূৰ্ণৰূপে বাতৰিকাকতৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে আৰু আবেদনকাৰীয়ে উত্তৰদাতাসকলৰ সৈতে বাস্তৱিক দাবীসমূহ স্বতন্ত্ৰভাৱে পৰীক্ষা কৰা নাই । সেয়েহে আবেদনখন ৰক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নহয় বুলিও লগতে কয় ।
নিৰ্বাচন আয়োগে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ফাইল প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ সময়ত চিইচি বা নিৰ্বাচন আয়ুক্তসকলে লিপিবদ্ধ কৰা টোকা, প্ৰশ্ন, পৰামৰ্শ বা পৰ্যবেক্ষণসমূহে নিজাববীয়াকৈ আয়োগৰ সিদ্ধান্ত প্ৰতিপন্ন নকৰে ।
এই আবেদন দাখিল কৰিছিল ৰাকেশ কুমাৰ সিঙে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্বাচন আয়োগ, মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু অন্যান্য বিষয়াসকলক জাননী জাৰি কৰে ।
নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সান্ধু আৰু বিবেক যোশীয়ে আপত্তি লিপিবদ্ধ কৰাৰ পিছতো নিৰ্বাচন আয়োগৰ নামত এছআইআৰ কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত ১৪টা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি প্ৰকাশ পোৱা এক বাতৰিৰ পটভূমিত এই আবেদন দাখিল কৰা হৈছে ।
শপতনামাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ২০২৬ চনৰ ২৮ জুলাইত আভ্যন্তৰীণ কাম আবণ্টনৰ সৈতে জড়িত নিৰ্বাচন আয়োগত প্ৰতিনিধি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া অতিৰিক্ত সচিব পদৰ আইএএছ বিষয়াই কাৰ্যালয়ৰ আদেশ জাৰি কৰিছিল ।
শপতনামাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ২০২৬ চনৰ ২৯ জুলাইত নিৰ্বাচন আয়ুক্ত দুজনে এই নিৰ্দেশ আৰু বিষয়াজনৰ আচৰণ সম্পৰ্কে কেবিনেট সচিবলৈ পৃথক পৃথক পত্ৰ লিখিছিল আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্ত দুজনে ২০২৬ চনৰ ৩০ জুলাই তাৰিখে দিয়া যৌথ নিৰ্দেশনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ২০২৬ চনৰ ২৮ জুলাইৰ আদেশ কেতিয়াও কাৰ্যকৰীয়ে কৰা নাছিল ।