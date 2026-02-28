প্ৰকাশৰ পথত পশ্চিমবংগ SIRৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা, সংকটত ৫৮ লাখ ভোটাৰৰ ভৱিষ্যত
খচৰা তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত ৭.০৮ কোটি নামক উন্নীতকৃত তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব, যিবোৰক ‘অনুমোদিত’, ‘মচি পেলোৱা’ বা ‘বিচাৰৰ অধীনত/বিবেচনাৰ অধীনত’ শ্ৰেণীত স্থান দিয়া হ’ব ।
কলকাতা : বিশেষ গভীৰ পুনঃনীৰিক্ষণ(ছাৰ)ৰ পিছত আজি অৰ্থাৎ শনিবাৰে পশ্চিমবংগৰ ভোটাৰ তালিকা নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰিব ৷ নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি বিগত বৰ্ষৰ ৮ নৱেম্বৰৰ পৰা বুথ লেভেল এজেণ্ট (BLO) সকলে ঘৰে ঘৰে গৈ গণনা প্ৰ-পত্ৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পিছতে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া, গোচৰ, ৰাজনৈতিক জল্পনা-কল্পনাৰ মাজেৰে গৈ শনিবাৰে ছাৰৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ পোৱাৰ পথত ৷
জানিব পৰা মতে, খচৰা তালিকাত থকা ৭.০৮ কোটিৰ নাম উন্নীতকৰণ তালিকাত ‘অনুমোদিত’, ‘ডিলিট’ বা ‘বিচাৰৰ অধীনত/বিবেচনাৰ অধীনত’ হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হ’ব ৷ নামসমূহ eci.gov.in, ceowestbengal.wb.gov.in আৰু ECI Net App ৰ জৰিয়তে চাব পাৰিব ৷
২০০২ চনৰ পিছত প্ৰথম ৰাজ্যব্যাপী অনুশীলন বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণক নিৰ্বাচন আয়োগে এটা ডাঙৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আইনী পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা হিচাপে কল্পনা কৰিছিল । ১৬ ডিচেম্বৰত প্ৰকাশিত খচৰা তালিকাত ভোটাৰৰ সংখ্যা ৭.৬৬ কোটিৰ পৰা ৭.৮ কোটিলৈ হ্ৰাস পাইছে ৷ মৃত্যু, প্ৰব্ৰজন, ডুপ্লিকেচন বা অনুসন্ধান নোহোৱাৰ বাবে ৫৮ লাখৰো অধিক নাম বাদ পৰিছে ।
ৰাজ্যজুৰি সংশোধনীক লৈ কেইবামাহো ধৰি চলি থকা তদন্ত, শুনানি আৰু ৰাজনৈতিক কাজিয়াৰ অন্তত চূড়ান্ত তালিকাখন প্ৰকাশ পাইছে ৷ ২০০২ চনৰ পিছত এইটো প্ৰথম এনে কচৰৎ ৷ বিচাৰাধীন গোচৰৰ বিচাৰ অব্যাহত থকাৰ লগে লগে পৰ্যায়ক্ৰমে পৰিপূৰক তালিকা জাৰি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ এই তালিকাসমূহ জিলা আৰু মহকুমা কাৰ্যালয়, ভোটকেন্দ্ৰ আৰু আয়োগৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ কৰা হ’ব ৷
নিৰ্বাচন আয়োগৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, তালিকাখনত কেৱল মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যাই নহয়, বিতং পৰিসংখ্যাও সন্নিবিষ্ট কৰা হ’ব ৷ এই কথা আয়োগে আগতীয়াকৈ জনাইছিল ৷ আয়োগে কয় যে তালিকাখন পুংখানুপুংখভাৱে প্ৰকাশ কৰা হ’ব, য’ত সংযোজন কৰা লোকৰ নাম, কিমানজনৰ নাম বাদ পৰিছে আৰু কিমানখন আবেদন এতিয়াও ‘এডজুডিকেচন’ৰ অধীনত আছে ৷ ইয়াৰ উপৰিও ছাৰৰ শুনানিত কিমানজন লোক অনুপস্থিত আছিল, কিমানজন ভোটাৰ বিচাৰি পোৱা নগ’ল আৰু শুদ্ধ তথ্য নিদিয়াৰ বাবে কিমানজনৰ নাম বাদ পৰিল সেই সবিশেষও সেইদিনা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হ’ব ৷
অৱশ্যে আদালতে নিষ্পত্তি বা বাদ দিয়া নামবোৰ ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত নহ’ব বুলি আয়োগৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ৷ সেই তথ্য আপলোড কৰিবলৈ ডেচব’ৰ্ড তৈয়াৰ কৰিবলৈ কিছু সময় লাগিব ৷ তেনে ক্ষেত্ৰত এই তথ্য পিছত যোগ কৰা তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব ৷