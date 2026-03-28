পশ্চিমবংগৰ দ্বিতীয়খন পৰিপূৰক ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ
দ্বিতীয়খন পৰিপূৰক ভোটাৰ তালিকাখনতো উল্লেখ নাই নাম কৰ্তন আৰু অন্তৰ্ভুক্ত ভোটাৰৰ তথ্য ।
Published : March 28, 2026 at 4:08 PM IST
কলকাতা : সমাগত পশ্চিমবংগৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন । তাৰ প্ৰাকক্ষণত এছ আই আৰৰ অংশ হিচাপে শুকুৰবাৰে নিশা ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজ্যখনৰ দ্বিতীয়খন পৰিপূৰক ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰে । কিন্তু দ্বিতীয় তালিকাত কিমান নাম কৰ্তন হ'ল বা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল সেই সম্পৰ্কে সবিশেষ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই । নিৰ্বাচন আয়োগৰ এজন বিষয়াই কোৱা মতে দ্বিতীয়খন তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে কিন্তু নিৰ্বাচন আয়োগে ইয়াতকৈ বেছি একো প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে ।
ইফালে বুথ-ভিত্তিক তালিকা আয়োগৰ ৱেবছাইটত নিশা ১১.৩০ বজাৰ পৰা উপলব্ধ কৰা হৈছে যদিও কিছুমান কাৰিকৰী সমস্যাৰ বাবে ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন বা অন্তৰ্ভুক্তিৰ বিষয়ে তথ্য থকা ৱেব পেজসমূহ খোলা নাছিল ।
চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে ভোটাৰৰ প্ৰথমখন পৰিপূৰক তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল । তেতিয়াও কিমান নাম কৰ্তন হ'ল বা কিমান গোচৰ নিষ্পত্তি কৰা হ'ল সেই কথা প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাছিল, যাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগ কেইবাটাও পক্ষৰ তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল ।
উল্লেখ্য যে এছ আই আৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ গণনা পৰ্যায়ৰ পিছত ৫৮ লাখ পৰ্যন্ত নাম বাদ পৰাৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ যোগ্য ভোটাৰৰ সংখ্যা প্ৰাৰম্ভিক ৭.৬৬ কোটিৰ পৰা ৭.০৮ কোটিলৈ হ্ৰাস কৰা হয় ।
সোমবাৰে প্ৰথম পৰিপূৰক তালিকা প্ৰকাশৰ পিছত পশ্চিমবংগৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া মনোজ কুমাৰ আগৰৱালাই কয় যে এই পৰ্যন্ত প্ৰায় ২৯ লাখৰ নামৰ বিপৰীতে পৰীক্ষা কৰা হৈছে । তেওঁ কয় যে ই চি আই নেট মোবাইল এপ্লিকেচনৰ উপৰিও চি ই অ' আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৱেবছাইটকে ধৰি একাধিক চৰকাৰী প্লেটফৰ্মত পৰিপূৰক তালিকা উপলব্ধ হ'ব। ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত এছ আই আৰ অনুশীলনৰ পিছত প্ৰকাশিত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত প্ৰায় ৬০ লাখ নাম 'পৰীক্ষণৰ অধীনত' বুলি চিহ্নিত কৰা হৈছিল । ইয়াৰ পিছতে এই নামসমূহ ভোটাৰ তালিকাত ৰখা হ'ব নে কৰ্তন কৰা হ'ব সেইটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ৭০৫ জন ন্যায়িক বিষয়া নিযুক্তি দিয়া হয় ।
পৰিপূৰক তালিকাত সেইসকল ভোটাৰৰ নাম সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে যাৰ গোচৰৰ বিচাৰ এই ন্যায়িক বিষয়াসকলে কৰিছে । পশ্চিমবংগত ২৩ এপ্ৰিল আৰু ২৯ এপ্ৰিলত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । প্ৰথম পৰ্যায়ত ১৫২ টা সমষ্টিত আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ১৪২ টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :
পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত সন্দৰ্ভত দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈঠক