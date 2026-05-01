শনিবাৰে ১৫ টা কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ: নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশ

শনিবাৰে ১৫ টা কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ: নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰ্দেশ
দুটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ ১৫ টা কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব ।
Published : May 1, 2026 at 7:02 PM IST
কলকাতা: ২ মে’ অৰ্থাৎ শনিবাৰে পশ্চিমবংগত পুনৰ অনুষ্ঠিত হ’ব ভোটগ্ৰহণ ৷ ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে দুটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ ১৫ টা কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটগ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷
ষ্ট্ৰং ৰুমক লৈ চলি থকা বিতৰ্কৰ মাজতে নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজ্যখনৰ কেইবাটাও ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটদানৰ কথা ঘোষণা কৰে । শনিবাৰে পশ্চিম মগৰাহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ ১১ টা আৰু ডায়মণ্ড হাৰ্বাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৪ টা কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব । এই দুয়োটা কেন্দ্ৰ দক্ষিণ ২৪ পৰগনা জিলাত অৱস্থিত ।
নিৰ্বাচনৰ সময়ত এই সমষ্টি দুটাত ব্যাপক খামখেয়ালি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল । পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছত নিৰ্বাচন আয়োগে উক্ত স্থানত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত কৰাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে ৷
পশ্চিম মগৰাহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ ক্ৰমে ৪৬, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৪২, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২৩০, ২৩১, আৰু ২৩২ নং কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব । ইয়াৰোপৰিও ডায়মণ্ড হাৰ্বাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ১১৭, ১৭৯, ১৯৪, আৰু ২৪৩ নং কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব ।
আয়োগে এক আনুষ্ঠানিক অধিসূচনাত উল্লেখ কৰিছে যে এই নিৰ্দিষ্ট কেন্দ্ৰসমূহত যোৱা ২৯ এপ্ৰিলত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল । কিন্তু ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া আৰু বিশেষ পৰ্যবেক্ষকে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদন আৰু প্ৰমাণৰ ভিত্তিত এই কেন্দ্ৰসমূহত হোৱা ভোটদান নীতি বহিৰ্ভূত বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল । যাৰ বাবে কাইলৈ অৰ্থাৎ শনিবাৰে পশ্চিম মগৰাহাট আৰু ডায়মণ্ড হাৰ্বাৰ বিধানসভা সমষ্টিত থকা মুঠ ১৫ টা কেন্দ্ৰত নতুনকৈ ভোটদান অনুষ্ঠিত হ’ব ।
দক্ষিণ ২৪ পৰগনাৰ মথুৰাপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মগৰাহাট পশ্চিম বিধানসভা আসনৰ পৰা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ছামিম আহমেদে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । আনহাতে, ডায়মণ্ড হাৰ্বাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী পান্নালাল হালদাৰ । দুয়োখন আসনৰ বাবে ২৯ এপ্ৰিলত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰ্বাচনী ৰিগিঙৰ অভিযোগ উত্থাপন হয় । উক্ত দিনটোত পশ্চিমবংগৰ কেইবাটাও ভোটকেন্দ্ৰত বিজেপিয়ে ৰিগিঙৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৷
আয়োগৰ সূত্ৰ অনুসৰি ৰাজ্যখনৰ বিশেষ পৰ্যবেক্ষক সুব্ৰত গুপ্তাই এই সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে । গুপ্তাই মুঠ ২৩ টা কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটদানৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল ৷ কিন্তু অৱশেষত আয়োগে ঘোষণা কৰে যে এই কেন্দ্ৰসমূহৰ ১৫ টাতহে নতুনকৈ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব ।
