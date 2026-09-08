নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা নিৰ্বাচন আয়োগৰ

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা নিৰ্বাচন আয়োগৰ
৬ অক্টোবৰত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব । প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে সাংসদ পদ ত্যাগ কৰাৰ পিছতে নগাঁও লোকসভা আসনখন খালী হৈ আছে ।
Published : September 8, 2026 at 7:46 AM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে সোমবাৰে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰে ৷ সূচী অনুসৰি, ৬ অক্টোবৰত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
নিৰ্বাচন আয়োগে অসমৰ লগতে পশ্চিমবংগ, তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীৰ ৫টা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিছে ৷ আটাইকেইটা সমষ্টিতে ৬ অক্টোবৰত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু ৯ অক্টোবৰত ভোটগণনা হ’ব ৷ ১৬ ছেপ্টেম্বৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৷ আনহাতে ১৭ ছেপ্টেম্বৰত মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষা কৰা হ’ব ৷ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ অন্তিম দিন ১৯ ছেপ্টেম্বৰ ৷
উল্লেখ্যে যে, ২০২৪ চনত কংগ্ৰেছৰ টিকটেৰে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়ী হৈছিল ৷ কিন্তু তেওঁ ২০২৬ চনৰ ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত সাংসদ পদ ত্যাগ কৰে আৰু ১৮ মাৰ্চত আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপি দলত যোগদান কৰি দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায় আসনখন দখল কৰে ৷ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে সাংসদ পদ ত্যাগ কৰাৰ পিছৰে পৰা সমষ্টিটোৰ আসন খালী হৈ আছে ৷
সংশ্লিষ্ট জিলাসমূহত তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলবৎ কৰা হৈছে ।
ইফালে মেঘালয়ৰ শ্বিলং আৰু পশ্চিমবংগৰ বাছিৰহাট খালী হৈ থকা লোকসভাৰ আসন দুখনৰ বাবে এতিয়াও ভোটগ্ৰহণৰ দিন ধাৰ্য কৰা হোৱা নাই ।
চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ভইচ অৱ দ্য পিপল পাৰ্টি (ভি ভি পি)ৰ সাংসদ ৰিকি এন্দ্ৰু জে চিংকনৰ মৃত্যুৰ পিছত শ্বিলঙৰ আসনখন খালী হৈ পৰাৰ বিপৰীতে ২০২৪ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ হাজী শ্বেখ নুৰুল ইছলামৰ মৃত্যুৰ পিছত বাছিৰহাটৰ সমষ্টিটো খালী হৈ আছে ।