ETV Bharat / politics

নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা নিৰ্বাচন আয়োগৰ

৬ অক্টোবৰত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব । প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে সাংসদ পদ ত্যাগ কৰাৰ পিছতে নগাঁও লোকসভা আসনখন খালী হৈ আছে ।

NAGAON BY ELECTION 2026
ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 8, 2026 at 7:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে সোমবাৰে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰে ৷ সূচী অনুসৰি, ৬ অক্টোবৰত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷

নিৰ্বাচন আয়োগে অসমৰ লগতে পশ্চিমবংগ, তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীৰ ৫টা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিছে ৷ আটাইকেইটা সমষ্টিতে ৬ অক্টোবৰত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু ৯ অক্টোবৰত ভোটগণনা হ’ব ৷ ১৬ ছেপ্টেম্বৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৷ আনহাতে ১৭ ছেপ্টেম্বৰত মনোনয়ন পত্ৰ পৰীক্ষা কৰা হ’ব ৷ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ অন্তিম দিন ১৯ ছেপ্টেম্বৰ ৷

উল্লেখ্যে যে, ২০২৪ চনত কংগ্ৰেছৰ টিকটেৰে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি জয়ী হৈছিল ৷ কিন্তু তেওঁ ২০২৬ চনৰ ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত সাংসদ পদ ত্যাগ কৰে আৰু ১৮ মাৰ্চত আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপি দলত যোগদান কৰি দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায় আসনখন দখল কৰে ৷ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে সাংসদ পদ ত্যাগ কৰাৰ পিছৰে পৰা সমষ্টিটোৰ আসন খালী হৈ আছে ৷

সংশ্লিষ্ট জিলাসমূহত তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলবৎ কৰা হৈছে ।

ইফালে মেঘালয়ৰ শ্বিলং আৰু পশ্চিমবংগৰ বাছিৰহাট খালী হৈ থকা লোকসভাৰ আসন দুখনৰ বাবে এতিয়াও ভোটগ্ৰহণৰ দিন ধাৰ্য কৰা হোৱা নাই ।

চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ভইচ অৱ দ্য পিপল পাৰ্টি (ভি ভি পি)ৰ সাংসদ ৰিকি এন্দ্ৰু জে চিংকনৰ মৃত্যুৰ পিছত শ্বিলঙৰ আসনখন খালী হৈ পৰাৰ বিপৰীতে ২০২৪ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ হাজী শ্বেখ নুৰুল ইছলামৰ মৃত্যুৰ পিছত বাছিৰহাটৰ সমষ্টিটো খালী হৈ আছে ।

লগতে পঢ়ক : নগাঁও উপ নিৰ্বাচন : আসন দখলৰ বাবে ব্যাপক তৎপৰ বিজেপি

Exclusive Report: বিজেপি দলত কেতিয়া যোগদান কৰিব প্ৰাক্তন আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই?

দেৱাশীষ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে উচ্চস্তৰীয় তদন্তৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ, তথ্য-প্ৰমাণসহ নিৰ্বাচন আয়োগলৈ জৰুৰী পত্ৰ সাংসদ ৰকিবুলৰ

TAGGED:

ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগ
নগাঁও লোকসভা সমষ্টি
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন
NAGAON LOK SABHA SEAT
NAGAON BY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.