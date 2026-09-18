ETV Bharat / politics

মমতাই পালে 'ফুুটবল', ঋতব্ৰতে 'লেফাফা' : 'ঘাঁহ-ফুল' কাৰ হ'ব সিদ্ধান্ত নহ'ল

সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সলনি 'মমতা সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছ' আৰু 'ডেমক্ৰেটিক তৃণমূল কংগ্ৰেছ' নামেৰে দুটা ৰাজনৈতিক দলৰূপে নিৰ্বাচন আয়োগৰ অস্থায়ীভাৱে স্বীকৃতি ৷

EC allots new names for both TMC factions
মমতা সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ 'ফুুটবল' (ETV Bharat Bengal)
author img

By ANI

Published : September 18, 2026 at 4:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : 'আৰ্জিলে ভুঞ্জিবলৈ পায়' বুলি এফাঁকি অসমীয়াত প্ৰবাদ আছে ৷ সেই কথা খাপ খাইছে পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ ক্ষেত্ৰত ৷ পাঁচ বছৰৰ পূৰ্বে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত 'খেলা হবে' বুলি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ দিছিল মমতা বেনাৰ্জীয়ে ৷ সেই শ্ল'গানৰ ফল পালে মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্ৰেছে ৷

শেহতীয়কৈ দুটা ভাগত বিভক্ত হোৱা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সন্দৰ্ভত ডাঙৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিলে নিৰ্বাচন আয়োগে ৷ শুকুৰবাৰে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সলনি 'মমতা সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছ' আৰু 'ডেমক্ৰেটিক তৃণমূল কংগ্ৰেছ' নামেৰে দুটা ৰাজনৈতিক দলৰূপে নিৰ্বাচন আয়োগে অস্থায়ীভাৱে দুয়োটা ফৈদকে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে ৷

উল্লেখ্য যে, ৬ অক্টোবৰত হ'বলগীয়া পশ্চিমবংগৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত মমতা বেনাৰ্জী আৰু ঋতব্ৰত বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন দুয়োটা গোটৰ মাজত প্ৰতীক চিহ্নক লৈ বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ তাৰ পাছতে নিৰ্বাচন আয়োগে দুয়োটা দলৰ নাম পৃথকে ৰখাৰ লগতে 'মমতা সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছ'ৰ প্ৰতীক চিহ্ন হিচাবে 'ফুটবল' আনহাতে অৰূপ ৰয়ৰ নেতৃত্বত গঠিত 'ডেমক্ৰেটিক তৃণমূল কংগ্ৰেছ'ৰ প্ৰতীক চিহ্ন হিচাপে 'লেফাফা' বুলি ঘোষণা কৰিছে ৷

ইফালে সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছ যাৰ মূল প্ৰতীক চিহ্ন ঘাঁহ-ফুল সেয়া কোনটো ফৈদে লাভ কৰিব সেয়া নিশ্চিত হোৱা নাই ৷ বিষয়টোক লৈ ন্যায়ালয়ত চলি আছে গোচৰ ৷

আনহাতে ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছত মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বধীন সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছত বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছিল ৷ একাংশই দল ত্যাগ কৰে যদিও আন একাংশ নেতাই নেতৃত্বৰ প্ৰতি অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি দলৰ ভিতৰতে বিদ্ৰোহ সৃষ্টি কৰিছিল ৷ যাৰ বাবে দুটা ভাগত বিভক্ত হয় দলটো ৷

শুকুৰবাৰে অস্থায়ীভাবে টিএমচিক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰি ন্যায়ালয়ত সমাধান নোহোৱা পৰ্যন্ত নিৰ্বাচন আয়োগে দুয়োটা দলকে পৃথক পৃথক প্ৰতীক চিহ্ন প্ৰদান কৰিলে ৷

তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ গঠন

কংগ্ৰেছৰ পৰা বিভাজন হৈ ১৯৯৮ত মমতা বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বত গঠন হৈছিল তৃণমূল কংগ্ৰেছ ৷ একেটা বছৰতে এনডিএ মিত্ৰজোঁটত থাকি প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৷ ১৯৯৮ চনৰ পৰা ২০০৬ চনলৈকে এনডিএৰ মিত্ৰতাত আছিল টিএমচি ৷ কিন্তু ২০০৯-১২ চনলৈকে তেতিয়াৰ ইউপিএ বৰ্তমান 'ইণ্ডিয়া'ত আছিল ৷

যেতিয়া ২০১১ চনত পশ্চিমবংগত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল তেতিয়া ইউপিএৰ সৈতে মিত্ৰতা ভংগ কৰি অকলে নিৰ্বাচন খেলিছিল ৷ ২০১১, ২০১৬ আৰু ২০২১ত একেৰাহে তিনিবাৰকৈ পশ্চিম বংগত চৰকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্ৰেছে ৷

পশ্চিমবংগৰ লগতে ২০১৪চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা, ঝাৰখণ্ডতো নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাত দেশৰ ৰাজনীতিৰ ৰেহৰূপ সলনি হৈ পৰিছিল আৰু সৰ্বভাৰতীয় দল হিচাবে স্বীকৃতি পাইছিল টিএমচিয়ে ৷ কিন্তু ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হোৱাৰ পাছতে দ্বিখণ্ডিত হৈ পৰে সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছ ৷

লগতে পঢ়ক: ভোট চুৰি, চৰকাৰ চুৰি, এতিয়া দল চুৰি: নিৰ্বাচন আয়োগক তীব্ৰ সমালোচনা ৰাহুল গান্ধীৰ

TAGGED:

সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছ
ডেমক্ৰেটিক তৃণমূল কংগ্ৰেছ
মমতা সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছ
ফুটবল
MAMATA FACTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.