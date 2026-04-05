গ'ল... গ'ল... গ'ল... ! মঞ্চ খহি দলে-বলে তলত পৰিল শ্বেৰমান
শ্বেৰমান আলীৰ সভাত লাগিল অথন্তৰ ৷ টিএমচি নেতাই মঞ্চত ভাষণ দি থকাৰ সময়তে খহি পৰিল মঞ্চ ৷
Published : April 5, 2026 at 8:41 PM IST
জনীয়া: অথন্তৰ ! টিএমচিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত লাগি অথন্তৰ ৷ টিএমচি নেতাই মঞ্চত ভাষণ দি থকাৰ সময়তে হঠাৎ খহি পৰিল মঞ্চ ৷ লগে লগে সভাস্থলীত লাগিল হাহাকাৰ ৷ একপ্ৰকাৰ শনি গুচাই নাই শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ পৰা ৷
কংগ্ৰেছ-ৰাইজৰ দলত থাকোতে যিমান প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল ঠিক টিএমচিত থাকিও যেন শান্তি পোৱা নাই শ্বেৰমান আলী আহমেদে ৷ দেওবাৰে ২২ নং মন্দিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কলগাছিয়াৰ পাট বজাৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল টিএমচিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা ৷
টিএমচিৰ প্ৰাৰ্থী শ্বেৰমান আলীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছিল বহু কেইজইন টিএমচি নেতাই ৷ এফালে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মাইক্ৰফোনত ৰাইজক উদ্দেশ্যি ভাষণ দি আছিল টিএমচি নেতাই ৷ তেনেতে চকুৰ পচাৰতে খহি পৰিল নেতাই ভাষণ দি থকা মঞ্চখন ৷ লগে লগে লাগিল চিঞৰ বাখৰ ৷ মঞ্চত থকা আটাইকেইজন অতিথিৰ নাজল নাথল আৱস্থা ৷ বিব্ৰত নেতাই হাঁহিবই নে কান্দিব ! তেনেতে উপস্থিত ৰাইজে গ'ল... গ'ল... গ'ল... বুলি চিঞৰাত লাগিল ৷ উপস্থিত একাংশ ৰাইজে ভাষণ শুনিবলৈ আহি হাঁহি, উকিয়াই চিঞৰিবলৈ ধৰিলে ৷
উল্লেখ্য যে, বিগত সময়ত কাম বেয়া দেখিলে কেমেৰাৰ সন্মুখত ঠিকাদাৰক গালি পাৰে পূৰ্বৰ বাঘবৰ সমষ্টিৰ এইগৰাকী বিধায়ক শ্বেৰমানে ৷ কিন্তু দেওবাৰে হোৱা ঘটনাৰ বাবে কাক দায়ী সজাই গালি পাৰিব শ্বেৰমানে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত গম পোৱা যাব ৷ কিন্তু বিধায়ক শ্বেৰমানৰ প্ৰচাৰ সভাত হোৱা অথন্তৰ বাবে বহুতে এয়া পৰাজয়ৰ লক্ষণ বুলি বহুজনে উল্লেখ কৰিছে ৷ এয়া পৰাজয়ৰ অন্তিম গজাল বুলি নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ফাৰুক খানে মন্তব্য কৰে ৷
লগতে পঢ়ক:মাজবাট সমষ্টি : কোন হ'ব 'কিং মেকাৰ', কি কয় ভোটাৰে ?