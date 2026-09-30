প্ৰচাৰ অভিযানৰ মাজতে অসমত নিৰ্মিত এনাৰ্জী ড্ৰিংক পান কৰি শক্তি বঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

প্ৰচাৰ অভিযানৰ মাজতে অসমত নিৰ্মিত এনাৰ্জী ড্ৰিংক পান কৰি শক্তি বঢ়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
নিৰ্বাচনী উত্তেজনাৰ মাজতে অসমত নিৰ্মিত এনাৰ্জী ড্ৰিংকক প্ৰশংসা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । নগাঁৱত সেৱন কৰিলে অনুৰাগীয়ে দিয়া এনাৰ্জী ড্ৰিংক ।
Published : September 30, 2026 at 4:54 PM IST
গুৱাহাটী: নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন । ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট সঘনে সলনি হৈছে । হাইপ্ৰফাইল নেতাৰ উপস্থিতিয়ে ৰাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰিছে ।
ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিয়েই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাক্তন জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাক জয়ী কৰাবলৈ শাসকীয় দল বিজেপিয়ে অহোপুৰুষাৰ্থ চেষ্টা চলাইছে ।
আন আন নেতাসকলৰ সমান্তৰালকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নগাঁও জিলাৰ চুকে-কোণে নিৰ্বাচন প্ৰচাৰত নামি পৰিছে । প্ৰতিটো দিনেই দেৱাশীষ শৰ্মাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে । ব্যতিক্ৰমীভাৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এইবাৰো ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখা গৈছে ।
Campaigning needs energy. Yesterday, mine came in an energy drink made right here in Assam!— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 30, 2026
Red Bull folks, consider this your Assam alert. The competition is getting charged up! pic.twitter.com/g1eMesxyeo
মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নগাঁৱত ধিঙৰ ডুমডুমীয়াত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে অনুৰাগীয়ে দিয়া এনাৰ্জী ড্ৰিংক সেৱন কৰে । এই কথা তেওঁ নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত প্ৰকাশ কৰে ।
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু অসমত নিৰ্মিত এই এনাৰ্জী ড্ৰিংকে তেওঁক শক্তি প্ৰদান কৰা বুলি উল্লেখ কৰে । লগতে তেওঁ ৰেডবুলৰ দৰে অসমৰ বাহিৰত নিৰ্মিত এনাৰ্জী ড্ৰিংকৰ কোম্পানীবোৰকো পাকে প্ৰকাৰে প্ৰত্যাহ্বান জনায় ।
এক্সত তেওঁ লিখে,"নিৰ্বাচন প্ৰচাৰৰ বাবে শক্তিৰ প্ৰয়োজন । কালি, মোৰ শক্তি অসমত বনোৱা এটা শক্তি পানীয়ৰ ৰূপত পালোঁ ! ৰেড বুল সেৱন কৰা লোকসকল, ইয়াক আপোনালোকৰ বাবে অসমৰ পৰা এটা সতৰ্কবাণী বুলি ভাবি লওক । প্ৰতিযোগিতাখন এতিয়া আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে !"
নগাঁৱত ধিঙৰ ডুমডুমীয়াত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে মঙলবাৰে অসমত নিৰ্মিত কিং পাৱাৰ এনাৰ্জী ড্ৰিংক সেৱন কৰিছিল । কিং পাৱাৰ এনাৰ্জী ড্ৰিংক হৈছে শেহতীয়াকৈ অসম আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত অত্যন্ত জনপ্ৰিয় হৈ পৰা এটা স্থানীয় এনাৰ্জী ড্ৰিংক ব্ৰেণ্ড । ইয়াক 'মেক ইন আছাম' উদ্যোগৰ এটা অংশ হিচাপে প্ৰচাৰ কৰা হৈছে । এই পানীয়বিধ অসমতে প্ৰস্তুত আৰু পেকেজিং কৰা হয় ।
এই ব্ৰেণ্ডটোৰ আঁৰত থকা মুখ্য উদ্যোক্তাগৰাকী হৈছে আনোৱাৰ খান । তেওঁ স্থানীয় যুৱক-যুৱতীসকলক স্বাৱলম্বী কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই থলুৱা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে । ইয়াক সাধাৰণতে এটা আকৰ্ষণীয় ২৫০ মিলি ক্ৰীম আৰু সোণালী ৰঙৰ কেনত পোৱা যায় । কেফেইন, ট'ৰিন, ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স আদি উপাদানেৰে সমৃদ্ধ এই এনাৰ্জী ড্ৰিংকে ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনত যথেষ্ট শক্তি প্ৰদান কৰে ।