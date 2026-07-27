চমুৱাই দিয়া হ'ল অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ দিন

চমুৱাই দিয়া হ'ল অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ দিন
বিধানসভাৰ কাৰ্য উপদেষ্টা সমিতিৰ বৈঠকত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ৷ দুদিন চমুৱাই দিয় হ'ল অসম বিধানসভা অধিৱেশনৰ দিন ৷
Published : July 27, 2026 at 4:53 PM IST
হায়দৰাবাদ: ৰাজ্যৰ ২৫ খন জিলাত হোৱা ভয়াৱহ বানৰ বাবে অসম বিধানসভাৰ চলিত বাজেট অধিৱেশনৰ দিন হ্ৰাস কৰা হৈছে ৷ পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সূচী অনুসৰি ৩১ জুলাইলৈকে অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল ৷
কিন্তু ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ বাবে ৩১ জুলাইৰ পৰিৱৰ্তে ২৯ জুলাইতে শেষ হ'ব বিধানসভাৰ অধিৱেশন ৷ অৰ্থাৎ দুদিন চমুৱাই দিয় হ'ল অসম বিধানসভা অধিৱেশনৰ দিন ৷
বিধানসভাৰ কাৰ্য উপদেষ্টা সমিতি চমুকৈ বিএচিৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ৷ সোমবাৰে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ পৌৰহিত্যত অনুষ্ঠিত বিধানসভাৰ কাৰ্য উপদেষ্টা সমিতিৰ বৈঠকতে বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ দিন চমুৱাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ৷ উল্লেখ্য যে, বিধানসভাৰ কাৰ্য উপদেষ্টা সমিতিৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত থাকে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৷ বিধানসভাৰ কাৰ্য উপদেষ্টা সমিতিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰে বিধানসভাৰ কাৰ্যাৱলী ৷
উজনি অসমৰ তিনিখন জিলাত হোৱা ভয়াৱহ বানৰ বাবে বিধানসভাৰ অধিৱেশনত প্ৰায়বোৰ মন্ত্ৰী-বিধায়ক প্ৰায় উপস্থিত নাছিল ৷ আনহাতে, চলিত বিধানসভা অধিৱেশনতে বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু বদৰুদ্দিন আজমলে অধিৱেশন সামৰি সকলো মন্ত্ৰী-বিধায়কক উজনিৰ তিনি জিলাৰ বন্যাৰ্তক উদ্ধাৰ আৰু সাহাৰ্য কাৰ্যত লাগিব লাগে বুলি দাবী কৰিছিল ৷ আনকি বিধানসভাৰ অধিৱেশনতে টেবুলত উঠি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল বিধায়ক গগৈয়ে ৷
ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে প্ৰায় সংখ্যক শাসক-বিৰোধীৰ সকলো নেতা ব্যস্ত হৈ আছে বন্যাৰ্তক উদ্ধাৰ আৰু সাহাৰ্যৰ বাবে ৷ ২৫ খন জিলাত প্ৰায় ১২ লাখ লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷ যুদ্ধকালিন তৎপৰতাৰে বন্যাৰ্তক উদ্ধাৰ আৰু সাহাৰ্য কাৰ্যত মন্ত্ৰী-বিধায়ক, জিলা প্ৰশাসনৰ লোক, অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ স্বেচ্ছাসেৱক, ৰাইজ ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৷
বানত বৰ্তমানলৈকে ৬৮ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৮ গৰাকী লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷ শেহতীয়া বানত ২ হাজাৰৰো অধিক গাঁও বানত প্ৰভাৱিত হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: কোনে জানিছিল যোৰহাট সমষ্টিত এই দুৰ্যোগ আহিব বুলি... ! আহি পালে বিধায়ক গোস্বামী