বেয়া বতৰৰ বাবে বোকাখাতৰ প্ৰচাৰ সভালৈ নগ'ল বিজেপিৰ সভাপতি নবীন

বেয়া বতৰৰ বাবে বোকাখাতৰ প্ৰচাৰ সভালৈ নগ'ল বিজেপিৰ সভাপতি নবীন
নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত প্ৰকৃতিয়ে ৰাজনৈতিক দলসমূহক দিছে বিধি-পথালি ৷
Published : March 30, 2026 at 8:49 PM IST
গোলাঘাট: নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত প্ৰকৃতিয়ে ৰাজনৈতিক দলসমূহক দিছে বিধি-পথালি ৷ বেয়া বতৰৰ বাবে সোমবাৰে বোকাখাতৰ প্ৰচাৰ সভালৈ যাব নোৱাৰিলে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন ৷ বিপৰীতে প্ৰতিকূল বতৰক নেওচি বোকাখাতৰ প্ৰচাৰ সভাত উপস্থিত হ'ল বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতি বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডা ৷
উল্লেখ্য যে, সোমবাৰে এন ডি এ তথা অগপৰ প্ৰাৰ্থী অতুল বৰাৰ হৈ বোকাখাতত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ কথা আছিল বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি গৰাকীয়ে ৷ প্ৰকৃতিয়ে বিধি-পথালি দিলেও বোকাখাতৰ প্ৰচাৰ সভাক ভাৰ্চুৱেলী সম্বোধন কৰে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে ৷
উক্ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপি দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপ-সভাপতি বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডাই কয়, "প্ৰতিকূল বতৰক নেওচি সভাত যথেষ্ট জনসমাগম হৈছিল ৷ বৰষুণৰ বাবে নীতিন নবীন উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে ৷ কিন্তু বোকাখাতৰ লগতে সমগ্ৰ অসমত ৰাইজৰ যি উচ্ছাস দেখিছো তাৰ পৰা ধৰিব পাৰি বিগত দহ বছৰত অসমত যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে ৷ ২০১৬ চনৰ আগতে অসমৰ অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতি, আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি, যুৱক-যুৱতীসকলৰ ভৱিষ্যৎ অন্ধকাৰ আছিল ৷"
তেওঁ লগতে কয়," এন ডি এ চৰকাৰৰ পাছতে বহু বিদ্ৰোহী সংগঠন অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰি মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহিছে ৷ এতিয়া অসমত ২৮ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ছেমিকণ্ডাক্টৰ স্থাপন হৈ আছে য'ত অসমৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত হ'ব ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিগত দহ বছৰত ৭৭ বাৰ অসমলৈ আহিল ৷ কিন্তু পূৰ্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ গৈছিল যদিও মাত্ৰ ১০ বাৰ মানহে অসমলৈ আহিছিল ৷"
ইফালে সংবাদিকৰ আগত বোকাখাতৰ বিধায়ক তথা অগপ প্ৰাৰ্থী অতুল বৰাই কয়, "ৰাইজৰ যি সঁহাৰি পাইছো তাৰ পৰা নিশ্চিত যে অসমত পুনৰ এন ডি এৰ চৰকাৰেই হ'ব ৷"
