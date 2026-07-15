হাৰ্ভেষ্টিং মেচিন, ড্ৰোণ, পাঁচখনকৈ ট্ৰেক্টৰ... ! সদনৰ বাহিৰত অখিল গগৈৰ 'বাজেট'
অসম বাজেট কেনে হোৱা উচিত আছিল তাৰ ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিলে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৷
Published : July 15, 2026 at 2:59 PM IST
গুৱাহাটী: বিত্তমন্ত্রী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই শুকুৰবাৰে বিধানসভাত দাখিল কৰিলে ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট ৷ এই বাজেটখনকলৈ মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ সময়তে বাজেটখন কেনে হোৱা উচিত আছিল তাৰ ব্যাখ্যা দাঙি ধৰিলে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৷
বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ বুধবাৰে অষ্টম দিনা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে বিধানসভা চৌহদত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি বাজেট সন্দৰ্ভত নিজৰ অভিমত প্ৰকাশ কৰে ৷ বাজেটত কি কি বিষয় অন্তৰ্ভূক্ত হ'ব লাগিছিল তাক নক্সাৰে দাঙি ধৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ৷ ৰাইজৰ দলে কেনেকুৱা অসমৰ পৰিকল্পনা কৰে তাক লৈ অখিল গগৈয়ে নমুনা দাঙি ধৰে ৷
দলীয় বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰক লগত লৈ তেওঁ কয়, "আমি এখন বাজেট প্ৰস্তুত কৰিছো আৰু যাৰ নাম দিছো 'অসমৰ অৰ্থনীতিৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ ৰূপৰেখা' ৷ পাঁচটা বিষয় অন্তৰ্ভূক্ত কৰা হৈছে ৷ এটা হৈছে সেউজ চ'ৰা ৷ প্ৰতিখন পথাৰত বছৰত তিনিটাকৈ খেতি কৰা হ'ব ৷ চৰকাৰীভাৱে পাঁচখনকৈ ট্ৰেক্টৰ প্ৰতিখন গাঁৱত দিয়া হ'ব ৷ প্ৰতিখন পথাৰত এশ শতাংশ পানী যোগান ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "সেইদৰে হাৰ্ভেষ্টিং মেচিন দিয়া হ'ব ৷ লগতে দৰব স্প্ৰে কৰিবৰ বাবে ড্ৰোণ দিয়া হ'ব ৷ ধান, মাকৈ আৰু সৰিয়হৰ খেতি কৰা হ'ব ৷ সেইদৰে বাৰীখন তিনিতৰপীয়া কৰা হ'ব ৷ ঘৰুৱা সকলো সামগ্ৰী বাৰীখনতে হ'ব ৷ স্বাৱলম্বী বাৰী কৰা হ'ব ৷ ইয়াৰ বাবে গাঁৱে গাঁৱে সৰু সৰু বজাৰ কৰা হ'ব ৷"
তেওঁ আৰু কয়, "অসমৰ ভীমকলৰ যোগেদি বেবী ফুডৰ উদ্যোগ কৰা হ'ব ৷ কলৰ পৰা সূতা বনোৱা হ'ব ৷ কলৰ পাতৰ পৰা প্লেট বনোৱা হ'ব ৷ আনহাতে অসমত যিমান পাহাৰ আৰু খালী ঠাই আছে তাত লাখ লাখ কঁঠাল আৰু ফল-মূলৰ গছ লগোৱা হ'ব ৷ তেতিয়া হাতী আৰু বান্দৰে আহি গাঁৱত কাকো অসুবিধা নিদিয়ে ৷"
বিধায়ক গগৈয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, গাঁৱত মাটিৰ গুণাগুণ নিৰ্ণয় কৰিবৰ বাবে কৃষক মুক্তি কেন্দ্ৰ থাকিব ৷ বজাৰ দখলৰ বাবে মাণ্ডি থাকিব আৰু শীতল গৃহ থাকিব সামগ্ৰী মজুত কৰাৰ বাবে ৷ সকলো দিশ সামৰি ৰাইজৰ দলৰ বাজেট কৰা হ'ব ৷"
লগতে পঢ়ক : বাৰে বাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক আমনি অখিলৰ: ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিগিল অধ্যক্ষৰ, দিনটোৰ বাবে উলিয়াই দিলে