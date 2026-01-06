খচৰা ভোটাৰ তালিকাত চৌধুৰীৰ পৰিয়ালত কেনেকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল প্রসাদ, শ্বাহ ?

খচৰা ভোটাৰ তালিকাত চৌধুৰীৰ পৰিয়ালত কেনেকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল প্রসাদ, শ্বাহ ?
নিউ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট অচিনাক্ত লোকৰ নাম ।
Published : January 6, 2026 at 12:38 PM IST
গুৱাহাটী: কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ভোট চুৰিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি দেশজুৰি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ অভিযান অব্য়াহত ৰাখিছে । কৰ্ণাটকৰ এটা ঘৰতেই ১০০০ ভোটাৰ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ সময়তেই এইবাৰ ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধনীৰ খচৰা প্ৰকাশ কৰাৰ পিচতেই এই তালিকা দেখি একাংশ ঘৰৰ গৰাকীৰ চকু কপালত উঠিছে । ঘৰৰ গৰাকীৰ অজ্ঞাতেই তালিকাভুক্ত হৈছে বহিঃৰাজ্য়ৰ ভোটাৰৰ নাম ।
মহানগৰীৰ দীঘলীপুখুৰী পাৰৰ মহম্মদ তৈয়বুল্লা পথৰ বাসিন্দাৰ ভোটাৰ তালিকাত চকু ফুৰালেই আপুনিও হ'ব আচৰিত । ঘৰৰ প্ৰকৃত গৰাকীৰ অজ্ঞাতেই ভোটাৰ তালিকাত সোমাল অচিনাক্ত লোকৰ নাম । ক'ৰ মানুহ, কিয় আৰু কেনেকৈ ভোটাৰ তালিকাত নাম সোমাল তাক প্ৰকৃত ঘৰৰ গৰাকীয়ে গমেই নাপালে । বিশেষ সংশোধনীৰ পিছত আয়োগে প্ৰকাশ কৰা খচৰা তালিকা দেখি প্ৰকৃত ঘৰৰ গৰাকী পৰিছে বিপাঙত ।
অবৈধ বাংলাদেশী আৰু বহিৰাগতৰ চৰণীয়া পথাৰলৈ পৰ্যৱসিত হৈছে অসম । ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধনীৰ নামত ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ জালিয়াতি । গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নিউ গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভোট গ্ৰহণ নং–১, ৰবীন্দ্ৰ ভৱন (সোঁ-শাখা)-ৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হৈছে অচিনাক্ত লোকৰ নাম । শেহতীয়াকৈ এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ।
এটা পৰিয়ালতেই অন্তৰ্ভুক্ত ৬ অচিনাকি :
এই ঘটনাটো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দীঘলীপুখুৰী পাৰৰ মহম্মদ তৈয়বুল্লা পথৰ বাসিন্দাৰ ভোটাৰ তালিকাত সংঘটিত হৈছে । মহম্মদ তৈয়বুল্লা পথৰ তিনিটা পৰিয়ালৰ ভোটাৰ তালিকাত একাংশ অচিনাক্ত লোকৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে । মহম্মদ তৈয়বুল্লা পথৰ ৪৪ নম্বৰ ঘৰৰ গৰাকী মুনীন চৌধুৰী ।
নির্বাচন আয়োগে প্রকাশ কৰা খচৰাত তেওঁৰ পৰিয়ালটোৰ প্ৰকৃত ভোটাৰসকলৰ লগত সন্নিৱিষ্ট হৈছে কেইবাজনো অচিনাকি লোকৰ নাম । তালিকা অনুসৰি তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ৮ গৰাকী সদস্যৰ লগত ৬ জন বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ লোকৰ উপাধিৰে মিল থকা লোকৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে ।
চৌধুৰীৰ পৰিয়ালত কেনেকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল প্রসাদ, শ্বাহ ?
টিংকু প্রসাদ, ৰিংকু প্রসাদ, নেহা শ্বাহ, অঞ্জনা বৰুৱা, ফুল দেৱীৰ নাম কেনেকৈ এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে সেই বিষয়ে জ্ঞাত নহয় মুনীন চৌধুৰী । এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুনীন চৌধুৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংশোধনীৰ বাবে ঘৰলৈ বি এল অ' আহিছিল । বি এল অ'ৱে সকলো তথ্য তন্ন তন্নকৈ সংগ্ৰহ কৰিছিল । আনকি তথ্য সংগ্রহ কৰা প্ৰ-পত্ৰত স্বাক্ষৰসহ ফোন নম্বৰ লৈ গৈছে । এনেস্থলত কেনেকৈ ৬ জন অচিনাকি লোকৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম সন্নিবিষ্ট হ'ল সেয়া ক'ব নোৱাৰো । কিবা বিসংগতিও হ'ব পাৰে ।"
শুধৰণিৰ প্র-পত্রত নাই ব্য়ৱস্থা :
৬০ বছৰে ভোটাৰ তালিকাত নাম নথকা ব্যক্তিৰ নাম কেনেকৈ সন্নিৱিষ্ট হ'ল বুলি প্ৰশ্ন কৰি তেওঁ কয়, "ভোটাৰ তালিকা শুদ্ধ হোৱাৰ বাবে আমি বহু বছৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিলো । এই বিষয়টোক লৈ চিন্তাত পৰিছো । কিয়নো নির্বাচন আয়োগৰ ৱেবছাইট খুলি শুধৰণিৰ প্র-পত্রসমূহ চাইছো; কিন্তু এই প্ৰ-পত্ৰত তালিকাৰ পৰা অচিনাকি লোকৰ নাম কিদৰে বাহিৰ কৰিব পাৰি, তাৰ কোনো উপদেশ বা ব্যৱস্থা নাই । মৃত লোক, বিদেশী নাইবা স্থায়ীভাৱে ঠিকনা সলনি কৰা লোকৰ নাম বাহিৰ কৰাৰ বিধান প্ৰ-পত্ৰই দিছে । সেয়েহে কোনো ধৰণৰ বি এল অ'ৰ পৰা সঁহাৰি নাপালে ঘটনা সন্দৰ্ভত থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিম ।"
পৰিয়ালত কাহানিও শুনাই নাই এইবোৰ নাম !
ইপিনে, মহম্মদ তৈয়বুল্লা পথৰ ১৫ নং ঘৰৰ ভোটাৰ তালিকাতো সন্নিবিষ্ট হৈছে অচিনাকি লোকৰ নাম । এই সন্দৰ্ভত ঘৰৰ গৰাকী কাজী নেকিব আহমেদে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়,"আমাৰ পৰিয়ালত প্ৰকৃত ভোটাৰ দুজন ।" তেওঁলোকে নজনাকৈয়ে তেওঁলোকৰ ভোটাৰ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হৈছে ৰাজেশ কুমাৰ, ৰজনীশ কুমাৰ প্ৰসাদ আৰু আফনান ৰচুনৰ নাম ।
এই সন্দৰ্ভত কাজী নেকিব আহমেদে কয়, "মোৰ ঘৰৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট হোৱা লোকসকলৰ নাম কাহানিও শুনাই নাই । এনে লোক কেতিয়াও আমাৰ ঘৰত ভাৰাতীয়া হিচাপেও থকা নাই । এনে কাম ইচ্ছা কৰি কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰাত অচিনাকি মানুহৰ নাম কিদৰে সন্নিৱিষ্ট হ'বলৈ পালে তাক লৈ চিন্তিত হৈছো । নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত নিৰাপত্তা নাই । আমি নীৰৱে বহি থাকিব নোৱাৰো । মনে মনে বহি থাকিলে ডাঙৰ ঘটনা ঘটিব পাৰে । ৰাহুল গান্ধীয়ে ভোট চুৰিৰ কথা কৈ আহিছে । এই ঘটনাৰ তদন্ত বিচাৰো । আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি গঠন কৰা চৰকাৰখনো দুই নম্বৰী হ'ব যদি এনে দুই নম্বৰী কাম চলি থাকে ।"
তেওঁ ৰাইজক সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনাই কয়, "সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ভোটাৰ তালিকা চেক কৰক । যদি গোটেই অসমত এনে কাণ্ড হৈছে গণতন্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলক ।"
জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াই কি কয় ?
ইপিনে, ৩৫-নিউ গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টি সন্দৰ্ভত জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াই কয়, "৩৫–নিউ গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভোট গ্ৰহণ নং–১, ৰবীন্দ্ৰ ভৱন (সোঁ-শাখা)-ৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকাত কিছুমান বিসংগতিৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে । এই সন্দৰ্ভত স্পষ্ট কৰি জনোৱা হৈছে যে উক্ত ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত দুটা পৰিয়ালৰ সৈতে জড়িত বিসংগতি ইতিমধ্যে প্ৰিৰিভিজন কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে সম্পন্ন কৰা ঘৰে-ঘৰে সমীক্ষা (House-to-House Survey) চলাকালীন সংশ্লিষ্ট বুথ লেভেল বিষয়া (BLO)-এ চিনাক্ত কৰিছিল । এই বিসংগতি যথাযথভাৱে Statement–1-ত লিপিবদ্ধ কৰা হৈছিল আৰু খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশৰ পূৰ্বেই দাখিল কৰা হৈছিল । বৰ্তমান দাবী আৰু আপত্তি দাখিলৰ সময়সীমা চলি থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত, নিৰ্ধাৰিত প্ৰক্ৰিয়াৰ অনুসাৰে সংশ্লিষ্ট বিএল অ'ৰ দ্বাৰা প্ৰয়োজনীয় সংশোধনী কাৰ্য আৰম্ভ কৰা হৈছে। উক্ত বিসংগতি সংশোধন ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰকাশ পাবলগীয়া চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাত প্ৰতিফলিত হ’ব ।"
ECINET প’ৰ্টেলত পাৰিব তথ্য় জনাব :
জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াই কয়, "ইয়াৰ লগতে জনোৱা যায় যে ভোটাৰসকলে যিকোনো সময়ত কোনো বিসংগতি লক্ষ্য কৰিলে সংশ্লিষ্ট বিএল অ', নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়া অথবা ECINET প’ৰ্টেলৰ জৰিয়তে অৱগত কৰিব পাৰে । তদুপৰি ভোটাৰসকলে ভোটাৰ হেল্পলাইন নম্বৰ ১৯৫০ত ফোনযোগে অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে। প্ৰাপ্ত সকলো অভিযোগ ক্ষেত্ৰস্তৰত পৰীক্ষা কৰি প্ৰয়োজনীয় সংশোধনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় । ভোটাৰসকলৰ অভিযোগ নিষ্পত্তি আৰু সচেতনতা বৃদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত ১০ আৰু ১১ জানুৱাৰী, ২০২৬ তাৰিখে গাঁওসভা আৰু ৱাৰ্ডসভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে, য’ত ভোটাৰসকলে নিজৰ সমস্যাসমূহ উত্থাপন কৰিব পাৰে ।"