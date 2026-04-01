মোক ছাৰ, মামা বুলি নামাতিব, ভাই-ভতিজা-দাদা বুলি সম্বোধন কৰিব... ! যুৱপ্ৰাৰ্থী তপন দাসৰ আহ্বান

প্ৰাক্তন সাংসদ কুইন ওজা আৰু দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাক লগত লৈ ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ ভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডঃ তপন দাসৰ ৷

Assam Assembly Election 2026
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 1, 2026 at 8:33 PM IST

সোণাপুৰ: ডিমৰীয়া সমষ্টিত শাসক-বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান ৷ প্ৰাক্তন সাংসদ কুইন ওজা আৰু দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাক লগত লৈ বুধবাৰে ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এন ডি এ তথা অগপ প্ৰাৰ্থী ডঃ তপন দাসে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ৷

তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত কয়, "ডিমৰীয়া সমষ্টিত আমি জিকাটো নিশ্চিত ৷ ৰাজ্যত পুনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ আহিব সেয়া নিশ্চিত কৰিছে ৰাইজে ৷ অগপ-বিজেপি বুলি নহয় অসমৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ৰাইজে এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীসকলক ভোট দিব ৷ বিগত দহ বছৰত যি উন্নয়ন আৰু বিকাশ ৰাজ্যবাসীয়ে লাভ কৰিলে তাৰ বাবে ৰাইজৰ বিশ্বাস আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি ৷"

ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী ডঃ তপন দাস (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পোৱাৰ পিছত যাতে মোৰ মনত কোনো অহংকাৰ ভাৱ নাহে তাকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ৷ নিৰ্বাচনত জিকাৰ পাছত মোক ছাৰ বুলি মাতিব নালাগে ৷ মোক মামা বুলি মাতিব নালাগে ৷ মোক ভাই, ভতিজা অথবা দাদা বুলি মাতিব, ল'ৰা বুলি মাতিব ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডিমৰীয়া সমষ্টিক জাকত জিলিকা কৰি গঢ়ি তোলাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৷ উন্নয়নৰ কাম-কাজসমূহ তেওঁ নিজে তদাৰক কৰিব বুলি সমষ্টিবাসীক আশ্বাস দিছে ৷"

উল্লেখ্য যে, বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী কিশোৰ বৰুৱা আৰু এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী ডঃ তপন দাসৰ মাজত হ'ব আকৰ্ষণীয় যুঁজ ৷ ইফালে নৱ-গঠিত সমষ্টিটোত মুঠ ২,১৬,৯৪৯ গৰাকী ভোটাৰ আছে ৷ ইয়াৰে মহিলা ভোটাৰ ১,১১,৫৫৯ গৰাকী বিপৰীতে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,০৫,৩৮৪ টা আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে ৬ গৰাকী ।

