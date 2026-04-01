মোক ছাৰ, মামা বুলি নামাতিব, ভাই-ভতিজা-দাদা বুলি সম্বোধন কৰিব... ! যুৱপ্ৰাৰ্থী তপন দাসৰ আহ্বান
প্ৰাক্তন সাংসদ কুইন ওজা আৰু দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাক লগত লৈ ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ ভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডঃ তপন দাসৰ ৷
Published : April 1, 2026 at 8:33 PM IST
সোণাপুৰ: ডিমৰীয়া সমষ্টিত শাসক-বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান ৷ প্ৰাক্তন সাংসদ কুইন ওজা আৰু দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাক লগত লৈ বুধবাৰে ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এন ডি এ তথা অগপ প্ৰাৰ্থী ডঃ তপন দাসে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ৷
তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত কয়, "ডিমৰীয়া সমষ্টিত আমি জিকাটো নিশ্চিত ৷ ৰাজ্যত পুনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ আহিব সেয়া নিশ্চিত কৰিছে ৰাইজে ৷ অগপ-বিজেপি বুলি নহয় অসমৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ৰাইজে এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থীসকলক ভোট দিব ৷ বিগত দহ বছৰত যি উন্নয়ন আৰু বিকাশ ৰাজ্যবাসীয়ে লাভ কৰিলে তাৰ বাবে ৰাইজৰ বিশ্বাস আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ পোৱাৰ পিছত যাতে মোৰ মনত কোনো অহংকাৰ ভাৱ নাহে তাকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ৷ নিৰ্বাচনত জিকাৰ পাছত মোক ছাৰ বুলি মাতিব নালাগে ৷ মোক মামা বুলি মাতিব নালাগে ৷ মোক ভাই, ভতিজা অথবা দাদা বুলি মাতিব, ল'ৰা বুলি মাতিব ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডিমৰীয়া সমষ্টিক জাকত জিলিকা কৰি গঢ়ি তোলাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৷ উন্নয়নৰ কাম-কাজসমূহ তেওঁ নিজে তদাৰক কৰিব বুলি সমষ্টিবাসীক আশ্বাস দিছে ৷"
উল্লেখ্য যে, বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী কিশোৰ বৰুৱা আৰু এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী ডঃ তপন দাসৰ মাজত হ'ব আকৰ্ষণীয় যুঁজ ৷ ইফালে নৱ-গঠিত সমষ্টিটোত মুঠ ২,১৬,৯৪৯ গৰাকী ভোটাৰ আছে ৷ ইয়াৰে মহিলা ভোটাৰ ১,১১,৫৫৯ গৰাকী বিপৰীতে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা ১,০৫,৩৮৪ টা আৰু তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে ৬ গৰাকী ।
