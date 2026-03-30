৪৭ বছৰে ইছলাম পৰিয়ালে চলালে কেৱল লুণ্ঠন, গঢ়িলে সম্পত্তিৰ পাহাৰ : দলত্যাগী কংগ্ৰেছীৰ ক্ষোভ

৪৭ বছৰে ইছলাম পৰিয়ালে চলালে কেৱল লুণ্ঠন, গঢ়িলে সম্পত্তিৰ পাহাৰ : দলত্যাগী কংগ্ৰেছীৰ ক্ষোভ
বঙহৰ যুঁজত ধৰাশায়ী লাহৰীঘাট কংগ্ৰেছ ৷ বিধায়ক আচিফ মহম্মদ নাজাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ টিকট বঞ্চিত প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ নেতা ডাঃ ফৰিদুল হুছেইন
Published : March 30, 2026 at 2:04 PM IST
লাহৰীঘাট: বঙহৰ যুঁজ অব্যাহত লাহৰীঘাট কংগ্ৰেছত ৷ ভোটযুদ্ধলৈ মাজত প্ৰায় ১০ দিন সময় থকা সময়তে হাজাৰ হাজাৰ তৃণমূল কৰ্মীয়ে ত্যাগ কৰিছে কংগ্ৰেছ ৷ তেনেস্থলত লাহৰীঘাটত কংগ্ৰেছত অব্যাহত আছে খহনীয়া ৷ চিকিৎসক ডাঃ ফৰিদুল হুছেইন টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পাছতে হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মীক লগত লৈ সোমবাৰে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে ৷
সমান্তৰালকৈ লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ এ আই ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী ছিদ্দিক আহমেদক মুকলিকৈ সমৰ্থন কৰিছে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰা ডাঃ ফৰিদুল হুছেইনে ৷ লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ডাঃ ফৰিদুল হুছেইন কয়, "বিগত ৪৭ বছৰ ধৰি লাহৰীঘাট সমষ্টিটো প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নজৰুল ইছলামৰ পৰিয়ালৰ হাতত আছে ৷ সেয়ে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত সমষ্টিটোৰ ৰাইজে বিচাৰিছিল নতুন মুখ ৷ কিন্তু নতুন মুখৰ বিপৰীতে পুনৰ আচিফ মহম্মদ নাজাৰক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে কংগ্ৰেছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "এই পৰিয়ালটোৰ পৰা লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ কোনো উন্নয়ন হোৱা নাই ৷ ৪৭ বছৰ শাসনৰ নামত কেৱল সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছে পৰিয়োলটোৱে ৷ ডাঙৰ, ডাঙৰ অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিলে ৷ কিন্তু সমষ্টিবাসীৰ কাৰনে এখন ভাল কলেজ, উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে এখন চিকিৎসালয় স্থাপন নকৰিলে, ৰাস্তা-ঘাটৰ উন্নয়ন নকৰিলে ৷"
কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নাজাৰৰ বিৰুদ্ধে হুছেইনে পুনৰ কয়, "সমষ্টিটোৰ চাৰিওফালে পথৰ দুৰৱস্থা ৷ লাহৰীঘাটৰ পৰা মৰিগাঁও জিলা সদৰলৈ যোৱা পথচোৱা শোচনীয় অৱস্থা ৷ আধাঘন্টাৰ ৰাস্তা দুই ঘন্টা লাগে ৷ তদুপৰি বিধায়ক আছিফ মহম্মদ নাজাৰে দলীয় কৰ্মীসকলক গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে ৷ যাৰ বাবে বিগত নিৰ্বাচনত নাজৰে মাত্ৰ ২,০২৮ টা ভোটত জয়ী হৈছিল ৷"
লগতে পঢ়ক: ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰক দুমুখীয়া সাপৰ সৈতে তুলনা হেমন্ত ছোৰেণৰ