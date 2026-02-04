মই নাভাবো যে তেওঁৰ সাহস আছে… ! প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক প্ৰত্যাহ্বান ৰাহুল গান্ধীৰ
২০২০ চনৰ ভাৰত-চীন সীমান্ত বিবাদৰ সময়ত ৰাজনৈতিক ব্যৰ্থতা উদঙাই দিয়া প্ৰাক্তন সেনাপ্ৰধান জেনেৰেল নৰৱনেৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ উপস্থাপনৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক মুখামুখি হ’বলৈ প্ৰত্যাহ্বান ।
নতুন দিল্লী: লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কয় যে যদি বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী সদনলৈ আহে, তেন্তে তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰাক্তন সেনাপ্ৰধান জেনেৰেল এম এম নৰৱনেৰ “স্মৃতিগ্ৰন্থ”ৰ প্ৰতিলিপি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাতত তুলি দিব ।
গান্ধীয়ে বিতৰ্কিত আৰু অপ্ৰকাশিত গ্ৰন্থ ‘ফ’ৰ ষ্টাৰ্ছ অৱ ডেষ্টিনী’ৰ পঢ়িবলৈ দাবী জনোৱাৰ পিছত সদনত হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ পাছত ৮ জন বিৰোধী সাংসদক লোকসভাৰ পৰা নিলম্বন কৰাৰ এদিন পিছতে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷ গ্ৰন্থখনৰ উদ্ধৃতি দিয়াৰ পিছত মঙলবাৰে সংসদত ভাষণ প্ৰদানত ৰাহুল গান্ধীক বাধা দিয়া হৈছিল ৷ যাৰ বাবে গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে বাক্যবাণ তীব্ৰতৰ কৰি তোলে ৷
বুধবাৰে সংসদৰ বাহিৰত নৰৱনেৰ গ্ৰন্থখনৰ প্ৰতিলিপি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সময়ত গান্ধীয়ে কেন্দ্ৰই ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ ওপৰত তদাৰকীৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
‘‘আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লোকসভালৈ আহিবলৈ সাহস নকৰে বুলি মই নাভাবো ৷ কাৰণ তেওঁ আহিলে মই তেওঁক এই কিতাপখন দিম । আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী যদি সংসদলৈ আহে, তেন্তে মই তেওঁক এখন কিতাপ উপহাৰ দিম ৷’’ এই ভাষ্য বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ ৷
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এই গ্ৰন্থখন কোনো বিৰোধী নেতাৰ নহয় । এই গ্ৰন্থখন কোনো বিদেশী লেখকৰ নহয় । এই গ্ৰন্থখন দেশৰ প্ৰাক্তন সেনাপ্ৰধান জেনেৰেল নৰৱনেৰ আৰু আচৰিত কথাটো হ’ল, কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলৰ মতে এই কিতাপখনৰ অস্তিত্বও নাই ।’’
গান্ধীয়ে দাবী কৰে যে ২০২০ চনৰ ভাৰত-চীন সীমান্ত বিবাদৰ সময়ত ৰাজনৈতিক নেতৃত্বই কেনেদৰে সেনাবাহিনীক অকলশৰীয়া কৰি থৈ গ’ল, সেই কথা উদঙাই দিছে এই গ্ৰন্থখনে ।
দেশৰ যুৱচামক গ্ৰন্থখন পঢ়িবলৈও আহ্বান জনায় ৰাহুল গান্ধীয়ে । তেওঁ কয়, ‘‘এইখন মিষ্টাৰ নৰৱনেৰ কিতাপ । তেওঁ এই কিতাপখনত লাডাখৰ সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ দিছে । মোক কোৱা হৈছে যে মই এই কিতাপখনৰ উদ্ধৃতি দিব নোৱাৰো । মূল শাৰীটো হ’ল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কোৱা কথা – ‘জো উচিত সমঝো ৱো কৰো(যি সঠিক বুলি ভাবে তাকেই কৰক)’ ।’’
‘‘যেতিয়া(প্ৰাক্তন) সেনাধ্যক্ষ জেনেৰেল নৰৱনে ৰাজনাথ সিং জীক মাতি আনি কয় যে চীনৰ টেংক কৈলাশ ৰিজ পোৱা গৈছে, আমি কি কৰিম ? প্ৰথমে ৰাজনাথ সিঙে তেওঁক কোনো সঁহাৰি নিদিলে । তেওঁ(নৰৱনে) জয়শংকৰ জী, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা আৰু ৰাজনাথ সিঙক সুধিলে, কিন্তু কোনো উত্তৰ নাপালে । তাৰপিছত তেওঁ ৰাজনাথ সিঙক আকৌ এবাৰ ফোন কৰিলে । ৰাজনাথ সিঙে ক’লে যে তেওঁ শীৰ্ষ নেতৃত্বক সুধিব’’ - ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় ।
‘শীৰ্ষ’ৰ নিৰ্দেশনা আছিল যে যদি চীনা বাহিনী সোমাই আহে, তেন্তে আমি অনুমতি অবিহনে তেওঁলোকৰ ওপৰত গুলী চলাব নালাগে । নৰৱনে জী আৰু আমাৰ সেনাই সেই টেংকবোৰত গুলী চলাব বিচাৰিছিল, কাৰণ সেইবোৰ আমাৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছিল ৷ তেওঁ বিচাৰে, যেনেকৈ নৰৱনে জীয়ে লিখিছে, ‘‘মই সঁচাকৈয়ে অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিলোঁ ৷ মোক সমগ্ৰ সংস্থাটোৱে পৰিত্যক্ত কৰি পেলালে’’ - তেওঁ লগতে কয় ।
শেহতীয়াকৈ ফ’ৰ ষ্টাৰ্ছ অৱ ডেষ্টিনী নামৰ গ্ৰন্থখনৰ কিছু অংশ এটা ৰচনাত প্ৰকাশ পাইছে ৷ য’ত দাবী কৰা হৈছে যে চীন সীমান্ত সংকটৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বত সেনাবাহিনীক অকলে এৰি থৈ গৈছিল ।
গান্ধীয়ে সংসদত বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল যদিও অধ্যক্ষই তেওঁৰ ভাষণত প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰে ৷ ইয়াৰ প্ৰতিবাদত বিৰোধী দলৰ সাংসদসকলে সংসদৰ মজিয়ালৈ উঠি আহি অধ্যক্ষক উদ্দেশ্য কৰি কাগজৰ টুকুৰা নিক্ষেপ কৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকক নিলম্বন কৰা হয় ।
