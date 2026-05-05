কপাল ! মাত্ৰ এটা ভোটৰ ব্যৱধানত হাৰি থাকিল প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী
ভাবিবলৈ আচৰিত লাগিলেও কিন্তু এয়াই সত্য ৷ মাত্ৰ এটা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত এগৰাকী মন্ত্রী ৷
Published : May 5, 2026 at 5:29 PM IST
চেন্নাই: ১- হয় এই সংখ্যাটোক আমি প্ৰায়ে উলাই কৰোঁ । কিন্তু এই সংখ্যাটোৱে আকৌ তাৎপৰ্যও বহন কৰে, বিশেষকৈ যেতিয়া ই কাৰোবাৰ সফলতাৰ লগত জড়িত হৈ পৰে । যেনে তেওঁ এইবাৰ পৰীক্ষাত প্ৰথম হৈ উত্তীৰ্ণ হৈছে, তেওঁ দেশৰ ভিতৰত অমুক ক্ষেত্ৰত প্ৰথম বা বিশ্বৰ প্ৰথম ব্যক্তি আদি । আনহাতে, আকৌ এই ১ সংখ্যাটোৱে বহু ক্ষেত্ৰত সফলতা-বিফলতাৰো নিৰ্ণায়ক হৈ পৰে । মুঠতে মূল্যৰ ফালৰ পৰা ১ সংখ্যাটোক আমি গুৰুত্ব নিদিলেও ইয়াৰ ভূমিকা অপৰিসীম । তেনে এক উদাহৰণেই সৃষ্টি হৈছে সদ্য সমাপ্ত তামিলনাডু বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত, য'ত এই ১ সংখ্যাটোৰ বাবে এজন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য উদয় হোৱাৰ বিপৰীতে আন এজনৰ ৰাজনীতিৰ বেলি মাৰ গৈছে ।
কথা প্রসংগত আমি প্রায়ে উল্লেখ কৰোঁ যে এটা ভোটত জয়-পৰাজয় নির্ভৰ কৰে নেকি ! কিন্তু বিশ্বাস নকৰিলেও এই প্ৰতিবেদন পঢ়াৰ পিছত হয়তো আৰু দুনাই আপোনাৰ মুখত সেই কথা নোলায় । কিয়নো এটা ভোটো যে কিমান গুৰুত্বপূর্ণ সেয়া ভাবি হয়তো নিজৰ ভাগ্যকেই ধিয়াইছে এইগৰাকী মন্ত্রী মহোদয়ে ৷ ইফালে এই খবৰটো লাভ কৰি নিজকে ভাগ্যৱান হিচাপে বিবেচনা কৰিছে টিভিকেৰ এগৰাকী প্রবাসী অনুৰাগীয়ে ৷
অৱতাৰণাৰ সমাপ্তি ঘটাই এতিয়া আহোঁ মূল কথালৈ । ঘটনাটো ঘটিছে তামিলনাড়ুৰ শিৱগংগা জিলাৰ তিৰুপাত্তুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগণনাত ৷ ভোটগণনাৰ প্রথমাৱস্থাত ডিএমকেৰ মন্ত্রী কেআৰ পেৰিয়াকাৰুপ্পান টিভিকেৰ প্রার্থীগৰাকীতকৈ ৩০টা ভোটত আগবাঢ়ি আছিল । কিন্তু বিধিৰ বিধান আছিল অন্য ধৰণৰ ৷ অন্তিম পৰ্যায়ত পৰিস্থিতি সম্পূর্ণ সলনি হৈ যায় আৰু শিৱগংগা জিলাৰ তিৰুপাত্তুৰ আসনখনত পেৰিয়াকাৰুপ্পান মাত্র এটা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হয় ৷
তেওঁৰ প্রতিদ্বন্দ্বী আছিল তামিলাগা ভেট্রি কাজাগাম চমুকৈ টিভিকেৰ (TVK) শ্রীনিবাস সেতুপতি । তেওঁ লাভ কৰে ৮৩,৩৬৫টা ভোট ৷ আনহাতে, পেৰিয়াকাৰুপ্পানে লাভ কৰে ৮৩,৩৬৪টা ভোট ৷ এইটোৱে স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰে যে মাত্ৰ এটি ভোটেই কেনেদৰে ফলাফলত বিশাল পার্থক্য আনি দিব পাৰে ৷
ইফালে এই মাত্ৰ এটি ভোটৰ ব্যৱধানত নিজৰ পছন্দৰ দলীয় প্রার্থীগৰাকীৰ বিজয়ৰ কথা জানিব পাৰি নিজকে ভাগ্যৱান হিচাপে গণ্য কৰিছে টিভিকেৰ প্রধান থলপতি বিজয়ৰ এগৰাকী অনুৰাগী ৷ ওমানত কর্মৰত প্রবাসী ভাৰতীয় মানিকন্দন শিবানান্থমে X পোষ্টত লিখিছে, "বিশেষকৈ এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈয়েই ৩০০০ কিলোমিটাৰৰো অধিক পথ যাত্ৰা কৰিছোঁ । তিৰুপাত্তুৰ সমষ্টিত টিভিকেৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী মাত্র এটা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈছে । মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে থলপতিক ভোট দিবৰ বাবেই মই মাস্কাটৰ পৰা ইমান দূৰ ভাৰতলৈ আহিছোঁ ।"
আনহাতে, বিজেপিৰ প্রার্থী কেচি তিৰুমাৰানে ২৯,০৫৪টা ভোট লাভ কৰি তৃতীয় স্থানত থাকে ৷ তেওঁ বিজয়ী প্রার্থীগৰাকীতকৈ ৫৪,০০০ৰো অধিক ভোটত পিছপৰি ৰয় ।
তিৰুপাত্তুৰ সমষ্টিত ইলেক্ট্ৰ'নিক ভোটিং মেচিনৰ (EVM) ভোটগণনা চলি থকা সময়ত পেৰিয়াকাৰুপ্পান আৰু সেতুপতিৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দেখিবলৈ পোৱা যায় ৷ তাত দুয়োগৰাকীৰে ভোটৰ ব্যৱধান আছিল অত্যন্ত নগণ্য । ইভিএমৰ ভোটগণনাত টিভিকেৰ প্রার্থীগৰাকী ২০০ ভোটত আগবাঢ়ি থাকিলেও পৰৱর্তী সময়ত পোষ্টেল বেলেটৰ (postal ballots) গণনা চলি থকা সময়ত মন্ত্রী পেৰিয়াকাৰিপ্পানে ২০০ ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰে ৷ কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফলত দেখা যায় যে টিভিকেৰ প্রার্থী সেতুপতিয়ে মন্ত্রী পেৰিয়াকাৰিপ্পানক মাত্র এটা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে ৷
আনহাতে, এই ফলাফল মানি ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰে ডিএমকেৰ সমৰ্থকসকলে পুনৰ ভোটগণনাৰ দাবীত নির্বাচনী বিষয়া তথা আৰক্ষীৰ সৈতে তীব্র বাদানুবাদত লিপ্ত হয় । অৱশ্যে বিষয়াসকলে উক্ত অনুৰোধ প্রত্যাখ্যান কৰে আৰু উত্তেজিত জনতাক শান্ত কৰাৰ পিছত বাতিল হোৱা ভোটবোৰ পুনৰ পৰীক্ষা কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰে ।
উল্লেখ্য যে তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনত অভিনেতাৰ পৰা ৰাজনীতিৰ পথাৰত খোজ পেলোৱা বিজয়ৰ নেতৃত্বাধীন টিভিকেয়ে ২৩৪ আসনবিশিষ্ট তামিলনাডু বিধানসভাত একক বৃহত্তম দল হিচাপে আত্মপ্রকাশ কৰি ১০৮ খন আসনত বিজয় সাব্যস্ত কৰে । আনহাতে, দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগামে (DMK) ৫৯ খন আসন আৰু এআইএডিএমকে (AIADMK) নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে ৪৭ খন আসনত জয়লাভ কৰে ৷ ইফালে কংগ্রেছে মাত্র পাঁচখন আসনত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আনহাতে, পাত্তালি মাক্কাল কাচিয়ে চাৰিখন আসন দখল কৰে ।
এনে এক ঐতিহাসিক অভিষেকৰ জৰিয়তে টিভিকে প্রধান বিজয়ে পেৰাম্বুৰ আৰু তিৰুচিৰাপল্লি (পূব) আসনত বিপুল ভোটত বিজয় অর্জন কৰে ৷ তেওঁ যথাক্রমে ৫৩,৭১৫ আৰু ২৭,৪১৬ ভোটৰ বিশাল ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে । এতিয়া আটাইকেইখন আসনৰ ভোটগণনা সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত টিভিকেয়ে তামিলনাডু বিধানসভাত একক বৃহত্তম দল হিচাপে পৰৱর্তী চৰকাৰ গঠনত এক নির্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ৷