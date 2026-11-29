সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কত সমৰ্থন দিব ডিএমকেই: এম কে ষ্টেলিনৰ ঘোষণা
ইণ্ডিয়া ব্লকৰ মন্ত্ৰাই কামত নিদিলে, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কখনৰ সমৰ্থনত ভোট দিয়াৰ কথা ঘোষণা ডিএমকেৰ মুৰব্বীৰ ৷
Published : November 29, 2026 at 11:01 PM IST
চেন্নাই: ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকৰ পাছতো ইণ্ডিয়া ব্লকৰ কথাত পতিয়ন নগ'ল তামিলনাডুৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিন ৷ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কত সন্মতি জনাব বুলি ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰিলে ডি এম কেৰ মুৰব্বী এম কে ষ্টেলিনে ৷ উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে চেন্নাইত ডি এম কেৰ মুৰব্বী এম কে ষ্টেলিনক ইণ্ডিয়া ব্লকৰ নেতাই সাক্ষাৎ কৰি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল ৷
কিন্তু বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ ইণ্ডিয়া ব্লকে জনোৱা আহ্বান নাকচ কৰে ষ্টেলিনে । এক্সত এম কে ষ্টেলিনে লিখে, "বিৰোধী দলসমূহৰ হাতত কোনো বিকল্প পৰিকল্পনা নাই ৷ যাৰ বাবে বিধেয়কখনক সমৰ্থন কৰাৰ বাহিৰে আমাৰ আন কোনো উপায় নাই । এই বিধেয়কখন গৃহীত ন'হলে, ৰাজ্যসমূহে ন্যূনতম সুৰক্ষাও হেৰুৱাব ।"
#TamilNaduFirst - அன்றைக்கும், இன்றைக்கும், என்றைக்கும்! அன்னை சோனியா காந்தி, திரு. கார்கே, திரு. ராகுல் காந்தி, சகோதரி மமதா பானர்ஜி, தோழர் எம்.ஏ. பேபி, மூன்று மாநில முதலமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் என்னைச் சந்தித்து, தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தொடர்பான கோரிக்கைகளைத் தெரிவித்தனர். தொடக்கத்திலிருந்தே தி.மு.க. முன்வைத்த கோரிக்கைகள் புதிய #DelimitationBill-இல் இடம்பெற்றுள்ளதை எடுத்துரைத்தேன். அதனை ஏற்றுக்கொண்ட அவர்கள், வேறு சில பிரச்சினைகளையும் தெரிவித்தனர். இம்மசோதா தோற்கடிக்கப்பட்டால், தமிழ்நாட்டுக்கான குறைந்தபட்சப் பாதுகாப்பையும் இழந்துவிடுவோம். 2027 ஜனவரியில் அமையவுள்ள தொகுதி மறுவரையறை ஆணையத்தில் தென் மாநிலங்கள் வஞ்சிக்கப்படுவதைத் தடுக்கும் நாடாளுமன்ற வலிமை நம்மிடம் இல்லை. 1971-க்குப் பிந்தைய எந்த மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் #Delimitation நடந்தாலும் தமிழ்நாட்டின் பிரதிநிதித்துவமும் அரசியல் வலிமையும் குறையும்! தென் மாநிலக் கட்சிகளுக்கு இது வாழ்வா, சாவா போராட்டம்! இம்மசோதாவை ஆதரிப்பதைத் தவிர வேறு வழியில்லை. என்னைச் சந்தித்த கட்சிகளிடமும் மாற்றுத் திட்டம் இல்லை. நாடாளுமன்றத்தில் நமக்குள்ள வலிமையைக் கொண்டு, அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்குத் தமிழ்நாட்டின் அரசியல் வலிமையைப் பாதுகாத்திருக்கிறோம். இதில் Risk எடுக்கவோ, உணர்ச்சிவசப்பட்டு முடிவெடுக்கவோ இடமில்லை! பேரறிஞர் அண்ணா தொடங்கி, தலைவர் கலைஞர், இந்த முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் வரை எங்களுக்கு ஒரே நிலைப்பாடுதான்! தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளுக்காகப் போராடுவோம்! வெற்றி பெறுவோம்! Then, Now and Always: Tamil Nadu First!— M.K.Stalin (@mkstalin) November 29, 2026
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘২০২৭ চনৰ জানুৱাৰীত গঠন হ’বলগীয়া সীমা নিৰ্ধাৰণ আয়োগত দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহ প্ৰতাৰিত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ সংসদত আমাৰ শক্তি নাই । যদি ১৯৭১ চনৰ পিছৰ কোনো লোকপিয়লৰ ভিত্তিত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, তেন্তে তামিলনাডুৰ প্ৰতিনিধিত্ব আৰু ৰাজনৈতিক শক্তি হ্ৰাস পাব ! তেতিয়াও, বৰ্তমানো, ভৱিষ্যতলৈ আমাৰ বাবে তামিলনাডু সদায় আগত ৷”
ষ্টেলিনে লগতে কয়, “দক্ষিণৰ দলসমূহৰ বাবে এয়া জীৱন-মৰণৰ সংগ্ৰাম ! এই বিধেয়কখনক সমৰ্থন কৰাৰ বাহিৰে আন কোনো বিকল্প নাই । মোক লগ কৰিবলৈ অহা দলসমূহৰ ওচৰতো কোনো বিকল্প পৰিকল্পনা নাই । সংসদত আমাৰ থকা শক্তিৰে আমি অহা ২৫ বছৰৰ বাবে তামিলনাডুৰ ৰাজনৈতিক শক্তি সুৰক্ষিত কৰিব বিচাৰিছো । ইয়াত কোনো ধৰণৰ আৱেগিক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অৱকাশ নাই !”
Expanding the Lok Sabha to 850 seats gives the BJP the power to redraw India's electoral map in its favour. This power will be extremely damaging not just to the Indian nation but especially to South India and Tamil Nadu in particular. We requested Brother Stalin, who is a staunch defender of Tamil culture, to protect Tamil Nadu and ensure the BJP’s nefarious design is not implemented. It’s not just a few seats. Every single constituency will be redrawn. And who will draw it? A Delimitation Commission that includes Gyanesh Kumar, who has been caught helping the BJP steal votes. Assam and Jammu & Kashmir have already seen what this looks like - boundaries cut to break communities and silence the opposition. First they stole votes. Now they want to steal the map. If they succeed, elections will be decided before a single vote is cast. It will be the death of democracy in India.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 29, 2026
ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া:
ষ্টেলিনৰ সৈতে ইণ্ডি মিত্ৰজোঁটৰ বৈঠকৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছিল, ‘‘আমি ভাতৃ ষ্টেলিনক তামিলনাডুক সুৰক্ষা দিবলৈ আৰু বিজেপিৰ অসৎ উদ্দেশ্য সফল হ’বলৈ নিদিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো । এয়া কেৱল কেইখনমান আসনৰ কথা নহয়, প্ৰতিটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ’ব । অসম আৰু জম্মু-কাশ্মীৰত ইতিমধ্যে সীমা নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষতি দেখা পোৱা গৈছে ৷’’
লগতে পঢ়ক: সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক: এইবাৰ সফল হ’ব নে চৰকাৰ ?