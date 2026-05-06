কংগ্ৰেছে টিভিকেক সমৰ্থন কৰি আমাৰ পিঠিত ছুৰিকাঘাত কৰিছে: ডিএমকে
বিধানসভাত সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ অভাৱ হোৱা টিভিকেক সমৰ্থনৰ সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছৰ । ইয়াক আত্মধ্বংসী সিদ্ধান্ত আখ্যা ডিএমকেৰ ।
Published : May 6, 2026 at 1:20 PM IST
চেন্নাই : তামিলনাডু বিধানসভা নিৰ্বাচনত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰি ২৩৪ জনীয়া তামিলনাডু বিধানসভাত ১০৮ খন আসন লাভ কৰি থালাপতি বিজয়ৰ দল তামিলাগা ভেট্ৰি কাঝাগামে (টিভিকে) একক বৃহত্তম দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । অৱশ্যে বিধানসভাত সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ ফালৰ পৰা টিভিকে পিছ পৰি আছে । এনে পৰিস্থিতিত সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ বাবে আন দলৰ সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন । তাৰ মাজতে কংগ্ৰেছ দলে সমৰ্থনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । কংগ্ৰেছৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে ডিএমকে জাঙুৰ খাই উঠিছে । কংগ্ৰেছে এই পদক্ষেপৰ দ্বাৰা তামিলনাডুৰ জনসাধাৰণৰ পিঠিত ছুৰী মাৰিছে বুলি অভিযোগ কৰিছে ডিএমকেৰ একাংশ নেতাই ।
উল্লেখ্য যে তামিলনাডু কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে ৰাজ্যখনত 'ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰকাৰ' গঠনৰ ক্ষেত্ৰত বিজয়ক সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । মঙলবাৰে নিশা তামিলনাডু কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা সমিতিৰ জৰুৰী বৈঠকত টিভিকেক সমৰ্থনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।
ইয়াৰ পিছতে ডিএমকেৰ মুখপাত্ৰ সৰভানন আন্নাদুৰাইয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে কংগ্ৰেছে টিভিকেক সমৰ্থন কৰাটো 'আত্মধ্বংসী' পদক্ষেপ । তেওঁ কয়, "কংগ্ৰেছ দলে টিভিকেৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, দলটোক সমৰ্থন কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । মই ভাবো তেওঁলোকে তামিলনাডুৰ জনসাধাৰণৰ পিঠিত ছুৰীৰে আঘাত কৰিছে । তামিলনাডুৰ জনসাধাৰণে দিয়া ৰায়ক ছুৰিকাঘাত কৰিছে ।"
তেওঁ অভিযোগ কৰা মতে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আগতেই এই সিদ্ধান্ত লোৱা হয় । তেওঁ লগতে কয়, "জয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰত ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ স্বাক্ষৰৰ চিয়াঁহী শুকাই যোৱাৰ পূৰ্বেই তেওঁলোকে মিত্ৰতাৰ বাবে আগবাঢ়িছে । আমি কংগ্ৰেছক সকলো ফালৰ পৰা সমৰ্থন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ নেতা এমকে ষ্টেলিনে ৰাহুলক (কংগ্ৰেছ নেতা)ক প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে সমৰ্থন কৰিছিল ।"
ডিএমকে নেতাগৰাকীৰ মতে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ টিভিকেৰ হাতত পৰ্যাপ্ত আসন নাই । তেওঁ কয়, "তেওঁলোকক কমেও ১১ৰ পৰা ১২ গৰাকী বিধায়কৰ প্ৰয়োজন । কংগ্ৰেছৰ মাত্ৰ ৫ বিধায়ক আছে । তেওঁলোকৰ মিত্ৰতাই কি পাৰ্থক্য আনিব ?" তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰে যে টিভিকে কেবিনেটত দুটা গোটৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছে এই আত্মধ্বংসী সিদ্ধান্ত লৈছে । এনেদৰে এআইএডিএমকেও টিভিকেক সমৰ্থন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে, "তেনেহ'লে টিভিকেয়ে কাৰ সমৰ্থন ল'ব ? ৫ জন বিধায়কৰ নে ৪৭ জন বিধায়কৰ ? এই সকলোবোৰ সিদ্ধান্ত কোনে লয় মই নাজানো আৰু সেয়া দেশৰ স্বাৰ্থত নহয় ।"
আন্নাদুৰাইৰ দাবী ফলাফল ঘোষণাৰ পাছত বিজয়ে নিজৰ সমষ্টি বা ৰাজ্যৰ ভোটাৰক সঠিকভাৱে ধন্যবাদ জনোৱাত ব্যৰ্থ হৈছে । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে বিজয়ে প্ৰথমে মোদীকহে ধন্যবাদ জনাইছিল ।
