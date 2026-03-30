বিজেপি দলে মানুহৰ মাজত বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰে পৰিৱেশ কলুষিত কৰি তোলে : ডি কে শিৱকুমাৰ

বিজেপি দলে মানুহৰ মাজত বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰে পৰিৱেশ কলুষিত কৰি তোলে : ডি কে শিৱকুমাৰ
৯ এপ্ৰিলত কংগ্ৰেছ দলক ভোট দি অসমখনক লেতেৰা ৰাজনীতিৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ ৰাইজলৈ আহ্বান প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ ৷
Published : March 30, 2026 at 7:32 AM IST
গুৱাহাটী : কংগ্ৰেছ দলৰ দিছপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীৰ হৈ দেওবাৰে কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰ, চত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ ৱাঘেল, সাংসদ গৌৰৱ গগৈকে ধৰি কংগ্ৰেছ দলৰ কেবাজনো শীৰ্ষ নেতাই দিছপুৰত ব্যাপক প্ৰচাৰ চলায় ৷ লখিমপুৰৰ নাওবৈচাত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই অংশগ্ৰহণ কৰা বিশাল নিৰ্বাচনী সভাৰ পৰা পোনে পোনে গুৱাহাটীলৈ আহি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে সন্ধিয়াৰ ভাগত মীৰা বৰঠাকুৰৰ হৈ অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লয় ৷
এই সভাত গৌৰৱ গগৈৰ লগতে উপস্থিত আছিল কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰ, চত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ ৱাঘেলকে ধৰি কংগ্ৰেছ দলৰ কেবাজনো শীৰ্ষ নেতা ৷ সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰে কয়, "কংগ্ৰেছ দলে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকক সমানভাৱে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে কাম কৰে ৷ বিপৰীতে বিজেপি দলে মানুহৰ মাজত বিভাজনৰ সৃষ্টি কৰি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰে পৰিৱেশ কলুষিত কৰি তোলে ৷ যোৱা ১০ বছৰত বিজেপি চৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহৰ এটাও ভালকৈ পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে ৷ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ দিম বুলি কৈয়ো ডাবোল ইঞ্জিন চৰকাৰ থকাৰ পিছতো সেয়া কৰিব নোৱাৰিলে ৷"
দিছপুৰ সমষ্টিত এইবাৰ মীৰা বৰঠাকুৰৰ জয় সুনিশ্চিত বুলি উল্লেখ কৰি শিৱকুমাৰে কয়, "বিজেপিয়ে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক সমষ্টিটোত অৱতীৰ্ণ কৰাইছে সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে কিছুদিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এখন অভিযোগনামা প্ৰস্তুত কৰিছিল ৷ সেই অভিযোগনামা প্ৰস্তুত কৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক অভিযোগনামাখনৰ অভিযোগসমূহক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো ৷"
শিৱকুমাৰে আৰু কয়, "কংগ্ৰেছ দলে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে সেয়া পূৰণ কৰে ৷ কৰ্ণাটকত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দিয়া পাঁচটা গেৰাণ্টী আমাৰ চৰকাৰে পূৰণ কৰিছে ৷ আজি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই লখিমপুৰত যি পাঁচটা গেৰাণ্টীৰ কথা কৈছে সেয়া গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হ’লে আখৰে আখৰে পালন কৰা হ’ব ৷"
জুবিন ক্ষেত্ৰৰ দুৰৱস্থাক লৈ তেওঁ কয়, "জুবিন গাৰ্গ কেৱল এগৰাকী গায়ক নাছিল, জুবিন গাৰ্গ আছিল অসম আৰু অসমীয়াৰ কণ্ঠ ৷ এনে এগৰাকী শিল্পীৰ শেষ জিৰণিস্থলীলৈ যাবলৈ পাই ধন্য হৈ পৰিছো ৷ জুবিনক্ষেত্ৰ মূল গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে হোৱা হ’লে বেছি ভাল হ’লহেতেন ৷"
সভাখনত ভাগ লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "মহিলাসকলক আঁচনি দিয়াৰ নামতো বিজেপি চৰকাৰে ভয়-ভাবুকিৰ ৰাজনীতি কৰিছে ৷ বিজেপিৰ সভালৈ নগ’লেই, মোদীৰ মন কী বাত নুশুনিলেই মহিলাসকললৈ আঁচনি কাটি দিব বুলি ফোন আহে ৷ চৰকাৰৰ কাম হৈছে ৰাইজক সুযোগ-সুবিধা প্ৰদান কৰা ৷ চৰকাৰৰ কাম কেৱল দলীয় সভালৈ গ’লে ১২৫০ টকাকৈ দিয়াটোৱেই নহয় ৷ আঁচনি আগতেও আছিল আৰু আগলৈকো আঁচনি থাকিব ৷ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে আঁচনিবোৰ এতিয়াতকৈয়ো ভাল হ’ব আৰু তেতিয়া কোনো দলীয় সভালৈ নোযোৱাকৈ ঘৰতে বহি মহিলাসকলে আঁচনিৰ ধন পাব ৷
গগৈয়ে কয়, "আঁচনিৰ ধন বিজেপিৰ ধন নহয়, আঁচনিৰ ধন হিমন্ত বিশ্বৰ নহয় ৷ তেওঁলোকৰ নিজৰ ধন হ’লে কেৱল বিজেপি কৰ্মীক দিলে আমাৰ আপত্তি নাই ৷ কিন্তু সেয়া জনতাৰ কৰ-কাটলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ধন ৷ গতিকে সেই ধন দিওতে আপোন-পৰ কৰিলে নহ’ব ৷" কংগ্ৰেছ দলৰ ৫ টা গেৰাণ্টীৰ কথা উল্লেখ কৰি গগৈয়ে কয়, "কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে ব্যৱসায়-বাণিজ্য কৰিবলৈ অসমৰ মহিলাসকলক ৫০ হাজাৰকৈ টকা দিয়া হ’ব ৷ আমি যেতিয়া অসমৰ বহু ঠাইলৈ যাও তেতিয়া মহিলাসকলে কয় যে আমি কিবা এটা কৰিব বিচাৰো, আমি এৰী-পলু পুহিব বিচাৰো, কাপোৰ ববলৈ বিচাৰো ৷ কিন্তু বহুত সামগ্ৰী লাগে ৷ সেইবোৰ কিনিবিলৈ ধন নাই ৷ সেয়ে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে কৈছো যে আমি স্বাৱলম্বী হ’ব পৰাকৈ প্ৰতিগৰাকী মহিলাক ৫০ হাজাৰ টকাকৈ প্ৰদান কৰিম ৷"
দ্বিতীয়টো গেৰাণ্টীৰ কথা উল্লেখ কৰি গগৈয়ে কয়, "মহিলা কল্যাণৰ বাবে বা যুৱ কল্যাণৰ বাবে যিদৰে বিভাগ আছে ঠিক সেইদৰে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ কল্যাণৰ বাবে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে এটা সুকীয়া মন্ত্ৰণালয় গঠন কৰা হ’ব ৷ সেই বিভাগটোৱে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ সকলো সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ কাম কৰিব আৰু প্ৰতিমাহে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক ১২৫০ টকাকৈ মাহিলি পেঞ্চন প্ৰদান কৰা হ’ব ৷ একেদৰে কোনো লোকেই যাতে স্বাস্থ্য সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ’বলগীয়া নহয় তাৰবাবে তৃতীয়টো গেৰাণ্টী ২৫ লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য বীমা প্ৰদান কৰা হ’ব ৷ একেদৰে চতুৰ্থটো গেৰাণ্টীত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ’লে ১০ লাখ খিলঞ্জীয়া লোকক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰা হ’ব ৷ পঞ্চমটো গেৰাণ্টীত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠন হ’লে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাণ্ডৰ ন্যায় ১০০ দিনৰ ভিতৰত দিয়া হ’ব ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথাৰ কোনো মূল্য নাই ৷ তেওঁ কৈছিল যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে যদি জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিব নোৱাৰে তেন্তে বিজেপিক ভোট দিব নালাগে ৷ এতিয়া সেই কথা তেওঁ নিজেই পাহৰি গৈছে ৷ এনে সুবিধাবাদী মানুহ মই দেখা নাই ৷ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা কথা মোৰ ভাল লাগে ৷ সেইটো হৈছে তেওঁ যেনেকৈ নিজেই সুবিধাবাদী, তেনেকৈ সকলো সুবিধাবাদী নেতাক তেওঁ নিজৰ লগত লৈ লৈছে ৷ যাৰ ভৰি চুই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিত যোগদান কৰিলে সেই সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যকে আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই দিলে ৷ গতিকে এইবাৰৰ যুঁজখন বিজেপিৰ লগত নহয়, পুৰণি ভেজাল কংগ্ৰেছ আৰু প্ৰকৃত কংগ্ৰেছৰ মাজতহে হ’ব ৷ লেতেৰা ৰাজনীতি নাইকিয়া হোৱাতো অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিবলৈ লৈছে ৷" ৯ এপ্ৰিলত কংগ্ৰেছ দলক ভোট দি অসমখনক লেতেৰা ৰাজনীতিৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ তেওঁ সমূহ অসমবাসীক আহ্বান জনায় ৷