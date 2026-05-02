'হোটেল ৰাজনীতি'ত পাকৈত কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱকুমাৰে কিহৰ ইংগিত দিলে ?

নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত যাতে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচিত বিধায়কসকল একত্ৰিত হৈ থাকে তাৰ বাবে শিৱকুমাৰ আহিছে গুৱাহাটীলৈ ৷

ডি কে শিৱকুমাৰ (ANI)
By ANI

Published : May 2, 2026 at 4:58 PM IST

গুৱাহাটী: কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছ নেতা ডি কে শিৱকুমাৰে শনিবাৰে কয় যে তেওঁ ৪ মে’ত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছত যাতে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচিত বিধায়কসকল একত্ৰিত হৈ থাকে তাৰ বাবে তেওঁ গুৱাহাটীলৈ আহিছে ৷ ডি কে শিৱকুমাৰে গুৱাহাটীত এএনআইক কয়, "মই মোৰ বিধায়কসকলক ৰক্ষা কৰিবলৈ, বিধায়কসকলক পথ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আৰু দলটোক সহায় কৰিবলৈ আহিছো ।"

ভোটগণনাৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীসকলক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ শনিবাৰে অসমত উপস্থিত হয় ডি কে শিৱকুমাৰ আৰু ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল ।

হোটেল ৰাজনীতিত পাকৈত বুলি জনাজাত কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰ ৷ শিৱকুমাৰে অসমত বিজেপিৰ বৃহৎ জয়ৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰি প্ৰকাশ কৰা এগজিট প’ল নস্যাৎ কৰে । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে এগজিট প’লত প্ৰায়ে এমুঠিমান ভোটদাতাৰ মতামতৰ ভিত্তিতেই ফলাফল দাঙি ধৰা হয় । "আমাৰ পক্ষত হ’লেও নহ’লেও মই কোনো এগজিট প’লত বিশ্বাস নকৰো । এগজিট প’লৰ বাবে নমুনাৰ আকাৰ সৰু, গতিকে মোৰ নিজৰ হিচাপ আছে ।"

পশ্চিম বংগ আৰু অসমৰ নিৰ্বাচনৰ সন্দৰ্ভত সোধাত তেওঁ কয়, "ইণ্ডিয়া ব্লকে দুয়োখন ৰাজ্যতে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে । মোৰ দলৰ কেডাৰসকল কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁট ক্ষমতালৈ আহিব বুলি অতি আত্মবিশ্বাসী । মই মোৰ নেতাসকলক বিশ্বাস কৰোঁ । মই অসমৰ ভোটাৰক বিশ্বাস কৰোঁ । তেওঁলোকক পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন আৰু পৰিৱৰ্তন হ'ব ।"

আনহাতে কংগ্ৰেছ নেতা ভূপেশ বাঘেলে এএনআইক কয় - “এগজিট প’ল ডিচেম্বৰৰ প’লৰ কপি-পেষ্ট আৰু ই কেতিয়াও শুদ্ধ নহয় ।” অসমত এগজিট প’লত ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা হৈছে যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সাজু হৈছে ।

এক্সিছ মাই ইণ্ডিয়াই প্ৰক্ষেপ কৰিছিল যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এই ১২৬খন আসনৰ ভিতৰত ৮৮-১০০ আৰু কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে ২৪ৰ পৰা ৩৬খন আসন লাভ কৰিব ।

জেভিচিয়ে এনডিএৰ বাবে ৮৮-১০১খন আৰু কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ বাবে ২৩-৩৩খন আসনৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছিল । মেট্ৰিজে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ বাবে ৮৫-৯৫, কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ বাবে ২৫-৩২ আৰু অন্যান্যৰ বাবে ৬-১২ আসন প্ৰক্ষেপ কৰিছিল । পি-মাৰ্কে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ বাবে ৮২-৯৪, কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ বাবে ৩০-৪০ আৰু অন্যান্যৰ বাবে ১-৫ আসনৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছিল।

