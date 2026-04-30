যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ নে হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী, জিলাখনৰ চাৰিওটা সমষ্টিক লৈ কি আশা বিজেপিৰ ?

যোৰহাট জিলাৰ আটাইকেইটা সমষ্টিতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব । এই দাবী জিলা সভাপতি শান্তনু পূজাৰীৰ ।

Assam Assembly Election 2026
যোৰহাট সমষ্টিৰ দুই প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ আৰু হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 30, 2026 at 3:08 PM IST

যোৰহাট : অসমকে ধৰি ৪ খন ৰাজ্য আৰু এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত ইতিমধ্যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হৈছে । বুধবাৰে বিভিন্ন সংস্থাই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ ভৱিষ্যদ্বাণীও কৰিছে । প্ৰায়খিনি এগজিট প'লে অসমত পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ অহাৰে ইংগিত দিছে ।

অৱশ্যে ৪ মে'ত হে সকলো স্পষ্ট হ'ব । অৱশ্যে তাৰ পূৰ্বে অসমৰ বিভিন্ন সমষ্টিত জল্পনা-কল্পনা আৰম্ভ হৈছে ।

যোৰহাট জিলা বিজেপি সভাপতিৰ নিৰ্বাচনী ভৱিষ্যদ্বাণী (ETV Bharat)

অসমৰ ভিতৰতে চৰ্চিত সমষ্টি যোৰহাটতো শাসকীয় এনডিএ আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বিৰোধী ঐক্যই বিভিন্ন জল্পনা-কল্পনা অব্যাহত ৰাখিছে । যোৰহাট সমষ্টিৰ লগতে জিলাখনৰ আন ৩ সমষ্টি ক্ৰমে টীয়ক, মৰিয়নী আৰু তিতাবৰত এইবাৰ বিৰোধী ঐক্যই তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটেও আটাইকেইটা সমষ্টিয়ে দখল কৰাৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছে । কিন্তু অতি চৰ্চিত যোৰহাট সমষ্টিত সাংসদ তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু বিধায়ক তথা অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব ? সেয়া এটা চৰ্চিত বিষয় হৈ পৰিছে । কাৰণ সকলোৱে আশা কৰা মতে সমষ্টিটোত দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব !

এই চৰ্চাৰ মাজতে যোৰহাট জিলাৰ সামগ্ৰিক ফলাফল সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ জিলা সভাপতি শান্তনু পূজাৰীয়ে ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিলে । তেওঁ দাবী কৰা মতে যোৰহাট জিলাৰ চাৰিওটা সমষ্টিতে বিজেপি আৰু মিত্ৰশক্তিয়ে শেষ হাঁহি মাৰিব । যোৰহাট সমষ্টিত এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী পুনৰ জয়ী হ'ব বুলি তেওঁ দাবী কৰিলে ।

তেওঁ লগতে কয়, "মোৰ নিজৰ সমষ্টি টীয়কত বিজেপি মিত্ৰশক্তিৰ প্ৰাৰ্থী বিকাশ শইকীয়াই শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হ'ব । যোৰহাট জিলাৰ আটাইকেইটা সমষ্টি বিৰোধীৰ হাতলৈ যাব বুলি চলি থকা চৰ্চাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি তেওঁ কয়, "যোৰহাট, মৰিয়নী, তিতাবৰ আৰু টীয়ক বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি আৰু আমাৰ মিত্ৰশক্তিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে । কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধীয়ে এই সমষ্টিকেইটাত যি প্ৰচাৰ চলালে সেয়া ওপৰে ওপৰে থাকি গ'ল । তেওঁলোকৰ কোনো গণভিত্তি নাই, তেওঁলোকৰ ৰাইজৰ লগত কোনো প্ৰত্যক্ষ সৰ্ম্পক নাই, তেওঁলোক সমষ্টিত ঘূৰিবই পৰা নাই । কেইটামান নিগেটিভ প্ৰচাৰতে আবদ্ধ থাকিল । কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধীৰ হাতত কোনো ইচ্ছ্যুৱে নাছিল ।"

তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰতিকূল বতৰ স্বত্বেও ৪টা সমষ্টিৰ ভোটদানৰ হাৰ বৃদ্ধি হ'ল আৰু কাৰণ এইবাৰ ৮০ শতাংশতকৈ অধিক হাৰত ভোটদান হৈছে । এই যে ভোটদানৰ হাৰ বাঢ়িছে, সেয়া ৰাইজৰ উৎসাহ, উদ্দীপনাক বুজাইছে । এই উৎসাহ, উদ্দীপনা স্থায়ী চৰকাৰৰ আশাত । সুৰক্ষিত, বিকশিত অসম, আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ আশাত । মোৰ বিশ্বাস যোৰহাট জিলাৰ ৪ টা সমষ্টিতে বিজেপি আৰু আমাৰ মিত্ৰশক্তিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়ী হ'ব ।"

আনহাতে এই নিৰ্বাচনত একাংশ বিজেপি কৰ্মীয়ে দলীয় প্ৰাৰ্থীক সহায় নকৰাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত জিলা সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "এইবিলাক ব্যক্তিগত কথা । এই কথাবিলাকে ইয়াত প্ৰভাৱ নেপেলায়, যোৰহাটত আমাৰ আঢ়ৈ লাখৰ ওপৰত প্ৰাথমিক সদস্য আছে । ইয়াত কোনোবাই সহায় নকৰিব পাৰে, এয়া কোনো ডাঙৰ কথা নহয় । আমাৰ দলতকৈ কংগ্ৰেছ দল তথা বিৰোধী দলত এই সংখ্যা আমাতকৈ বেছি আছে ।"

এইবাৰ বিৰোধীয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি অখিল গগৈয়ে কৰা দাবী প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "অখিল গগৈয়ে ৪ মে'লৈ অপেক্ষা কৰিলে হ'ল । কাৰণ মাজত কেইটামান দিনহে আছে । মই কম যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত পুনৰ অসমত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰিব ।"

অৱশ্যে এই জল্পনা-কল্পনা আৰু ভৱিষ্যদ্বাণী কিমান সঁচা হয় সেয়া ইভিএমত বন্দী ভোটাৰৰ মতদানে স্পষ্ট কৰিব । অহা ৪ মে' সকলো স্পষ্ট হ'ব । কোনে কিমান আসন পাই আৰু কোনে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰে !

