অভিষেক বেনাৰ্জীক নিলম্বন, ‘দিদি’ অবিহনে নতুন কমিটী গঠন
সোমবাৰে সভাকক্ষত দলৰ প্ৰতীক চিহ্ন জিলিকি থাকিলেও কোনো এখন পোষ্টাৰতে মমতা বেনাৰ্জীৰ ছবি বা নাম নাছিল ।
Published : June 23, 2026 at 1:14 AM IST
কলকাতা(পশ্চিমবংগ): পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতিত আমোল পৰিৱৰ্তন ৷ এসময়ত নিজৰ শক্তিশালী স্থিতিৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মজিয়া কঁপাই তোলা মমতা বেনাৰ্জীৰ স্থিতি আজিৰ তাৰিখত যেন তেনেই মূল্যহীন ৷ নিজকে একছত্ৰী সম্ৰাজ্ঞী হিচাপে লৈ টিএমচিৰ গুৰি ধৰা মমতা বেনাৰ্জীৰ সমানে সমানে দলৰ পৰা বাদ পৰিল নেত্ৰীগৰাকীৰ ঘনিষ্ঠ অভিষেক বেনাৰ্জী ৷ তৃণমূলৰ বিদ্ৰোহী শিবিৰে নেতাগৰাকীক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰে ।
কলকাতা মহানগৰীস্থিত নিউ টাউনৰ এখন আগশাৰীৰ হোটেলত সোমবাৰে অনুষ্ঠিত বিৰোধী শিবিৰৰ ৰুদ্ধদ্ধাৰ বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা এই চৰম সিদ্ধান্তই বংগৰ ৰাজনীতিত আলোড়ন সৃষ্টি কৰিছে । কেৱল সেয়াই নহয়, ঋতব্ৰত বেনাৰ্জী আৰু সন্দীপন চাহাৰাই দলৰ বাঘজৰী নিজৰ হাতৰ মুঠিলৈ নি মমতা বেনাৰ্জীক এলাগী কৰা দেখা গৈছে ৷
সোমবাৰে নিউ টাউনৰ হোটেল ন’ভ’টেলত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা বিদ্ৰোহী বিধায়ক আৰু প্ৰাক্তন বিধায়কসকলৰ মাজত এখন উচ্চস্তৰীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । বিধানসভা আৰু সংসদীয় দলৰ পিছত তৃণমূল কংগ্ৰেছ যে সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজিত হৈছে, সেয়া দিনটোৰ ছবিখনৰ পৰাই স্পষ্ট হৈ পৰে ।
কলকাতা পৌৰ নিগমৰ ৫০ জনতকৈ অধিক প্ৰাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলাৰৰ উপৰিও মুৰ্ছিদাবাদ আৰু বেৰহামপুৰৰ অসংখ্য প্ৰাক্তন জনপ্ৰতিনিধিয়ে এই বৈঠকত যোগদান কৰি বিদ্ৰোহী দলটোৰ সৈতে মিলিত হয় । অসীম বসু, জুই বিশ্বাস, তাৰক সিঙৰ দৰে চিনাকি মুখৰ সমান্তৰালকৈ ফিৰহাদ হাকিম, জাভেদ খান, অৰূপ ৰায়, প্ৰাক্তন পৰিবহণ মন্ত্ৰী স্নেহাশীষ চক্ৰৱৰ্তীৰ দৰে হেভিৱেইট নেতাসকলো বৈঠকত উপস্থিত আছিল ।
এই ক্ষমতা পৰিৱৰ্তনৰ সন্দৰ্ভত বিদ্ৰোহীসকলে স্পষ্টভাৱে এই দাবী কৰে, ‘‘নতুন তৃণমূলৰ ক্ষমতা এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে আমাৰ হাতত । সেয়ে শীৰ্ষ পদসমূহৰ এই সালসলনি সংগঠনটোক পুনৰ সংগঠিত কৰিবলৈ কৰা হৈছিল ।’’ কিন্তু ইমান ক্ষীপ্ৰতাৰে নতুন সংগঠনটো গঠন হোৱাৰ পাছত বিদ্ৰোহীয়ে দলীয় প্ৰতীকটোৰ আইনী অধিকাৰ পোনপটীয়াকৈ দাবী কৰিব নে নকৰে, সেই লৈ ৰাজনৈতিক মহলত বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।
ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলৰ মতে কিছুদিনৰ পূৰ্বেই এই বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি ঘটিছিল ৷ ৰাজ্যত নতুন বিজেপি চৰকাৰ ক্ষমতালৈ অহাৰ পাছত বিধানসভাত এক প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰা হৈছিল ৷ এই প্ৰস্তাৱত শোভান্দেভ চেটাৰ্জীৰ নাম বিৰোধীৰ নেতা হিচাপে উত্থাপন কৰা হৈছিল আৰু এই প্ৰস্তাৱত ৭০ জন বিধায়কে স্বাক্ষৰ কৰিছিল । কিন্তু সেই স্বাক্ষৰত প্ৰথমে ৰাজহুৱাভাৱে আপত্তি দৰ্শাইছিল এণ্টালীৰ বিধায়ক, সন্দীপন সাহা আৰু ঋতব্ৰত বেনাৰ্জীয়ে ।
‘‘আমি সেই প্ৰস্তাৱত স্বাক্ষৰ কৰা নাছিলো ৷ বিধানসভালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ আগতে আমাৰ স্বাক্ষৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নকল কৰা হৈছিল’’ বুলি অধ্যক্ষৰ ওচৰলৈ গৈ তেওঁলোকে অভিযোগ কৰে ৷ অৱশেষত বিষয়টো কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয় পায়গৈ আৰু অৱশেষত অধ্যক্ষই ঋতব্ৰতক বিৰোধী দলৰ নেতা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ে । তেতিয়াৰ পৰাই হেভীৱেইট নেতাসকলে এজন এজনকৈ মমতা বেনাৰ্জীক পৰিত্যাগ কৰি ঋতব্ৰতৰ শিবিৰত যোগদান কৰা দেখা যায় ।
তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা এয়ে যে সোমবাৰে সভাকক্ষত দলৰ প্ৰতীক চিহ্ন জিলিকি থাকিলেও কোনো এখন পোষ্টাৰতে মমতা বেনাৰ্জীৰ ছবি বা নাম নাছিল । অভিষেকক নিলম্বন কৰাৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই বৈঠকতে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ৷ সভাত উপস্থিত থকা বিদ্ৰোহী শিবিৰৰ এজন নেতাই কয়, ‘‘দলৰ ভিতৰত চলি থকা দীৰ্ঘদিনীয়া ক্ষোভৰ বাবে আজি সৰ্বসন্মতিক্ৰমে অভিষেক বেনাৰ্জীক নিলম্বন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।’’
ইমানৰ পিছতো বিপদে লগ এৰা নাই অভিষেক বেনাৰ্জীৰ ৷ দলৰ পৰা বাদ পৰাৰ সমানে সমানে বেনাৰ্জীৰ ওপৰত আইনী চাপ বৃদ্ধি পাইছে ৷ সাহায্য বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস ওৰফে ববীয়ে ফাল্টা থানাত নতুনকৈ নেতাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । পূৰ্বে তেওঁ বিষ্ণুপুৰ থানাতো একে গোচৰ তৰিছিল । ফাল্টা থানাত দিয়া অভিযোগত মাছমৰীয়া আৰু গৃহ নিৰ্মাণৰ সাহায্যৰ বাবে আবণ্টিত ৪৭ কোটিতকৈ অধিক ধনৰাশি চৰকাৰী পুঁজি বিতৰণত অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
অভিযোগনামাত বিজেপি নেতা ববীয়ে উল্লেখ কৰে, ‘‘গ্ৰাহকৰ তালিকাত ভুৱা অভিলেখ সৃষ্টি হৈছে ৷ একেটা পৰিয়ালৰ একাধিক সদস্যৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি চৰকাৰী ধন আত্মসাৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । আমি নিৰপেক্ষ এজাহাৰ দাখি কৰি এই দুৰ্নীতিৰ উৎস বিচাৰি উলিওৱাৰ লগতে সম্পূৰ্ণ তদন্তৰ দাবী জনাইছো ।’’
উল্লেখ্য যে, অভিষেক বেনাৰ্জীৰ লগতে ঘনিষ্ঠ সহযোগী জাহাংগীৰ খান আৰু ফাল্টাৰ তদানীন্তন বিধায়ক শংকৰ কুমাৰ নাস্কৰৰ নামো এই হাই-প্ৰফাইল গোচৰত সাঙোৰ খাইছে ।
লগতে পঢ়ক: ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান বিতৰ্কক লৈ ৰাজনৈতিক আলোড়নৰ সৃষ্টি, দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী