ৰাহুল গান্ধীৰ ৰূমত হ'ৰ্ডিঙৰ কথা আলোচনা হয়, তেনে মিটিঙলৈ যোৱা-নোযোৱা একে কথা: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তীৰ্যক বাক্যবাণ

সংসদত ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিৰোধিতা কৰিলে কংগ্ৰেছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 3, 2025 at 7:27 PM IST

গুৱাহাটী : "ৰাহুল গান্ধীৰ ঘৰত অসমৰ হৰ্ডিঙৰ কথা পাতিছিল"; "সংসদত কংগ্ৰেছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ আলোচনা হ’বলৈ নিদিলে"; "সোনকালেই ভূমিৰ পট্টা চাহ শ্ৰমিকৰ হাতত তুলি দিব বিজেপি চৰকাৰে"...

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যে এতিয়া ২০২৬ৰ বাবে পূৰ্ণ নিৰ্বাচনী ৰণৰ মুডত আছে এই মন্তব্যবোৰেৰে তাৰেই যেন ইংগিত দিছে । ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ, চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকলৈ ভূমিপট্টাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাহুল গান্ধীৰ ঘৰত অসম কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ বৈঠকত কি আলোচনা হৈছিল তাকে লৈও সৰৱ হৈ উঠিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।

“ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ কামটো সৰ্বশেষত সংসদেহে কৰিব, বিধানসভাই নহয় । সংসদত বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই ছয় জগোষ্ঠীৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল যদিও কংগ্ৰেছে হুলস্থূল কৰি বিষয়টো আলোচনা হ’বলৈ নিদিলে ।" ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰসংগত বুধবাৰে গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ আভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷

চাহ শ্ৰমিকক মাটিৰ পট্টা: বাগিচাই বাগিচাই চাৰিজনীয়া কমিটী

অতি সোনকালেই বাগিচাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ হাতত বিজেপি চৰকাৰে তুলি দিব মাটিৰ পট্টা । তাৰ বাবে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি চলাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে । ৰাজ্যপালে অনুমোদন জনালেই যাতে বাগিচাৰ মাটি চৰকাৰলৈ হস্তান্তৰ হয় তাৰ বাবে মঙলবাৰে জিলা আয়ুক্তসকলৰ সৈতে জৰুৰী বৈঠকত মিলিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুধবাৰে গুৱাহাটীত কয়, “চাহ বাগিচাৰ মাটিৰ পট্টাৰ বিষয়টোত মঙলবাৰে আমাৰ জিলা উপায়ুক্তৰ লগত এখন সভা হৈছিল । প্ৰত্যেকখন বাগিচাত একোখন চাৰিজনীয়া কমিটী গঠন কৰা হ'ব ৷ সেই চাৰিজনীয়া কমিটীখনে শ্ৰমিকসকলৰ আৱেদন-পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰাত সহায় কৰিব । কাৰণ মাটি-বাৰীৰ সবিশেষ থাকিব, সেইবোৰ পূৰাব লাগিব । সেই কামখিনি কমিটীখনে কৰি দিব । ৰাজ্যপালৰ অনুমোদন পোৱাৰ লগে লগে বাগিচাৰ পৰা চৰকাৰলৈ হস্তান্তৰ হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে সোনকালে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰি তাৰ বাবেও আমি জিলা আয়ুক্তসকলক মঙলবাৰে নিৰ্দেশ দিছোঁ ।”

তেওঁ লগতে কয়, "আঠশ বাগানত একেলগে ছাৰ্ভে কৰাটো সম্ভৱ নহয় । সেয়ে পৰ্যায়ক্ৰমে যাতে বাগিচাসমূহত তেওঁলোকে ছাৰ্ভে কৰি এটা নিদিৰ্ষ্ট সময়ৰ ভিতৰত প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ কৰে তাৰ বাবে কালি মঙলবাৰে আয়ুক্তসকলৰ লগত আলোচনা কৰিছে অসম চৰকাৰে ।"

লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰোধীক কটাক্ষ যে একাংশই নাটক নাটক বুলি কৈ থাকোঁতেই মিটিঙলৈ মাতি হাতত মাটিৰ পট্টা তুলি দিব ৷

ৰাহুল গান্ধীৰ ৰূমৰ বৈঠকত হৰ্ডিঙৰ কথাহে পাতিলে অসম কংগ্ৰেছে

দিল্লীত কি আলোচনা কৰিছিল কংগ্ৰেছে ? তাকো জানে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই । কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চোৰাংচোৱা এতিয়াও বিদ্যমান সেই কথা পুনৰ এবাৰ প্ৰতীয়মান কৰিবলৈ চেষ্টা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । দিল্লীত হাইকমাণ্ডৰ সৈতে নিৰ্বাচনী ৰণনীতিৰ আলোচনা কৰিবলৈ যোৱা অসম কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই মঙলবাৰে বোলে ৰাহুল গান্ধীৰ ৰূমৰ বৈঠকত হৰ্ডিঙৰ কথাহে পাতিলে ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা দাবী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, “ৰাহুল গান্ধীৰ ৰূমত হৰ্ডিঙৰ কথা কোনোবাই আলোচনা কৰে নেকি ? তেওঁলোকে ইমানটোলৈকে আলোচনা কৰিছে যে বিজেপিয়ে হৰ্ডিংবোৰ লৈ ল'লে । আমিতো হৰ্ডিং লোৱাই নাই এতিয়ালৈকে । তেওঁলোকৰ দিল্লীৰ মিটিঙত হৰ্ডিঙৰ কথাই আলোচনা হয় । এনে আলোচনা হোৱা-নোহোৱা একেই কথা ।”

৩০০ টকাত গেছৰ চিলিণ্ডাৰ: সবিশেষ ক’লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মঙলবাৰে ৩০০ টকাত ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ যোগানৰ আঁচনি ঘোষণা কৰে ৷ এই আঁচনিৰ সবিশেষ জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, “চিলিণ্ডাৰৰ ঘোষণাটো এনেকুৱা— প্ৰত্যেক অৰুণোদয় পৰিয়ালে গেছৰ এটা চিলিণ্ডাৰ কিনিলে আমি আঢ়ৈৰ পৰা তিনিশ টকা ৰেহাই দিম । উজ্বলা আঁচনিৰ দ্বাৰা আজিকালি ৫৫০ টকাত এটা চিলিণ্ডাৰ পায় ৷ যদি আমাৰ চৰকাৰে আঢ়ৈশ টকা দিয়ে গেছটো তিনিশ টকাতেই পাব ৷ অৰুণোদয় পৰিয়াল আৰু উজ্বলা পৰিয়াল প্ৰায় একে । কিন্তু কোনোবাই যদি সাহায্য নোহোৱা গেছটো ৯৫০ টকাত কিনি আছে, তেতিয়াহ’লে তেওঁলোকৰ গেছৰ দাম ৬০০ টকা ।”

“৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিবেদনৰ গোটেইখিনি কালি সদনত বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই উত্থাপন কৰিছে । বিষয়টো উত্থাপন কৰোঁতে কংগ্ৰেছ দলে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰা আমি দেখা পাইছোঁ । কেইদিনমানৰ আগলৈকে তেওঁলোক ৬ জনগোষ্ঠীৰ সমৰ্থনত আছিল ৷ যেতিয়াই তেওঁলোকে দেখিলে যে বিজেপি কামটো কৰাৰ ৰাস্তাত আগুৱাই গ’ল, লগে লগে তেওঁলোক ৬ জনগোষ্ঠীৰ বিৰোধী হৈ গ’ল ৷” মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অভিযোগ ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে মন্তব্য, “বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই কোৱা কথাখিনিত তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, যুক্তি দিব পাৰিলেহেঁতেন । আমি মন্ত্ৰীৰ উত্তৰো শুনিব পাৰিলোহেঁতেন । তেওঁলোকে সদনত হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে । ফলত আমি এটা ভাল পইণ্ট হাউছত উঠালোঁহেঁতেন, সেইটো হেৰুৱালোঁ । আল্টিমেটলি জনজাতিকৰণতো সদনেই কৰিব লাগিব । বিধানসভাইতো কৰিব নোৱাৰে । সংসদত কৰিব লাগিব । সংসদত ভাল আলোচনা তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিলে । সকলোৰে লগতে আমিও দুখ পাইছোঁ ।”

