ৰঙানদীয়ে আউল লগাব নেকি বিজেপি-অগপৰ মিত্ৰতাত ?

ৰঙানদীয়ে আউল লগাব নেকি বিজেপি-অগপৰ মিত্ৰতাত ?
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা ঘোষণাই খেলিমেলি কৰিছে ৰঙানদীত । বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ সন্মুখত অগপই জনাইছে দাবী ।
Published : January 30, 2026 at 9:00 AM IST
লখিমপুৰ : বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত । তাৰ প্ৰাকক্ষণত লখিমপুৰত ফাট মেলিব নেকি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী (বিজেপি) আৰু অসম গণ পৰিষদৰ (অগপ) মিত্ৰতাত ? এতিয়া এই আশংকা বিয়পিছে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত । জিলাখনৰ ৭৪ নং ৰঙানদী বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবেই ছেদ হ'ব পাৰে বিজেপি-অগপৰ মিত্ৰতা ! এনে শংকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে । ইয়াৰ কাৰণ মুখ্যমন্ত্রীৰ এক মন্তব্য ।
বুধবাৰে লখিমপুৰৰ ৰঙানদী বিধানসভা সমষ্টিত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰিবলৈ আহি মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৈছিল যে ৰঙানদী সমষ্টিত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী দিয়া হ'ব । এইক্ষেত্ৰত ১০০ শতাংশ নিশ্চিত বুলিও কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । ইয়াৰ যুক্তিও আগবঢ়াইছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । তেওঁ কৈছিল, "বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীজনে এই সমষ্টিত লীড (অগ্ৰগতি) লৈছিল । সেয়ে এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত সমষ্টিটোত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিয়া হ'ব ।"
মুখ্যমন্ত্রীৰ এই মন্তব্যৰ পাছতে অগপৰ ভিতৰচ'ৰাত তুমুল জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে । কিয়নো নিৰ্বাচন খেলাৰ লক্ষ্যৰে দীর্ঘদিন ধৰি সমষ্টিটোত কাম কৰি আছে অগপৰ কেন্দ্রীয় বিত্ত সম্পাদক জয়ন্ত খাউণ্ডে । তেওঁ বিগত সময়ত নিৰ্বাচনী অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট হৈ আছে । সমষ্টিটোৰ চুকে-কোণে সোমাই ৰাইজৰ হকে কাম কৰি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে জয়ন্ত খাউণ্ডে । দলীয় কৰ্মীসকলেও জয়ন্ত খাউণ্ডক লৈ সমষ্টিটোত নিৰ্বাচন খেলাৰ লক্ষ্যৰে কাম কৰি আছে ।
কিন্তু হঠাৎ সকলো ওলট-পালট হৈ পৰিল । মুখ্যমন্ত্রীয়ে সমষ্টিটোত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে অগপৰ ভিতৰচ'ৰাত তীব্ৰ অসন্তুষ্টি আৰম্ভ হৈছে । অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্রীয়ে 'অতুল বৰাই বহুত কিবা কিবি ক'লে বেলেগ কথা' বুলি ক্ষীণ আশা এটাও অগপৰ বাবে এৰি থৈ যায় । পিছে সেই ক্ষীণ আশাক লৈ সন্তুষ্ট নহয় অগপৰ কৰ্মীসকল । তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সমষ্টিটো অগপক লাগিবই বুলি দাবী কৰিছে ।
অন্যথা কৰ্মীৰ মতামত লৈ বিকল্প কথা চিন্তা কৰাৰ ইংগিত দিছে । অন্য অৰ্থত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী দিলেও অগপইও জয়ন্ত খাউণ্ডক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব পাৰে নাইবা অগপই জয়ন্ত খাউণ্ডক প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিলে নিৰ্দলীয়ভাৱে হ'লেও জয়ন্ত খাউণ্ডে নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে ! ইতিমধ্যে তেনে ইংগিতে প্ৰকাশ পাইছে ।
এই সন্দৰ্ভত অগপৰ ৰঙানদী সমষ্টি সমিতিয়ে লখিমপুৰত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তেওঁলোকৰ দাবী উত্থাপন কৰে । সংবাদমেলত সমিতিৰ সভাপতি ধনেশ্বৰ হাজৰিকাই কয়, "কালি মুখ্যমন্ত্রীয়ে ৰঙানদী সমষ্টিত আহি সমষ্টিটোত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰাৰ লগতে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীজন সমষ্টিটোত লীডত আছিল বুলি কৈছে । পিছে দুৰ্ভাগ্যজনক যে বিগত নিৰ্বাচনত দুয়োটা দলে সমিল-মিলেৰে নিৰ্বাচন খেলি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীজনক জিকাই পঠোৱা হৈছিল । কিন্তু তেওঁলোকে কেৱল বিজেপিৰ ভোটেৰে প্ৰাৰ্থীজন লীডত আছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে । এই কথাত আমি দুখ পাইছোঁ । সমষ্টিটোত অগপৰ বিত্ত সম্পাদক জয়ন্ত খাউণ্ডৰ নেতৃত্বত প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা সকলো কাম-কাজ কৰি আগুৱাই নি সমাপ্ত কৰা হৈছে । সেয়ে অগপৰ প্ৰাৰ্থীক সমষ্টিটোত মিত্রজোঁটে টিকট দিব লাগে ।"
ৰঙানদী সমষ্টি সমিতিখনৰ পৰ্যবেক্ষক ধনমণি দত্তই কয়, "অগপৰ কেন্দ্রীয় বিত্ত সম্পাদক জয়ন্ত খাউণ্ডৰ নেতৃত্বত সমষ্টিটোত দলীয় কাম-কাজ আগুৱাই নিয়া হৈছে । তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা শক্তিশালী কৰা হৈছে । বিগত নিৰ্বাচনত মিত্রজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীজনে ৬,৮০০ ভোটত লীড লৈছিল । বিজেপিৰ উপৰিও অগপৰ প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তাই প্ৰাৰ্থীজন বিজয় হোৱাত একেলগে কাম কৰিছিল । জয়ন্ত খাউণ্ডেও শক্তিশালীভাৱে প্ৰাৰ্থীজনৰ হৈ কাম কৰিছিল । পিছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে অকল বিজেপিয়ে লীড লোৱা বুলি উল্লেখ কৰি এইবাৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত সমষ্টিটোত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ কথা কয় । আমি দাবী জনাইছোঁ । জয়ন্ত খাউণ্ডক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ক । আমি সকলো মিলি তেওঁক জিকাই পঠাম ।"
তেওঁ লগতে কয়, "দলৰ সভাপতি অতুল বৰাৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে । শীর্ষ মহলত আলোচনা কৰি ৰঙানদী সমষ্টিত জয়ন্ত খাউণ্ডক টিকট দিব । ভোটাৰ ৰাইজেও সমষ্টিটোত আঞ্চলিক দলৰ বিধায়ক হোৱাতো কামনা কৰিছে ।"
সমষ্টিটোত অগপৰ শিপা আছে বুলি উল্লেখ কৰি জয়ন্ত খাউণ্ডে কৰি অহা জনহিতৈষী কাম কাজৰো বৰ্ণনা কৰে । যদি সমষ্টিটোত অগপৰ প্ৰাৰ্থীক টিকট নিদিয়ে তেন্তে দলীয় কৰ্মীসকলৰ লগত আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব বুলিও অগপই স্থিতি স্পষ্ট কৰে । সমষ্টিটোৰ অগপ নেতাসকলৰ এই ধৰণৰ মন্তব্যই সমষ্টিটোত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী দিলে অগপই বিকল্প চিন্তা কৰাৰ ইংগিত প্ৰকাশ কৰে । যদি বিজেপিয়ে কোনো কাৰণত সমষ্টিটো অগপক এৰি নিদিয়ে তেন্তে অগপইও প্ৰাৰ্থী দিব পাৰে ! যদি বিজেপিৰ হেঁচাত অগপৰ নেতৃত্বই প্ৰাৰ্থী দিয়াত অসমৰ্থ হয় তেন্তে পৰৱৰ্তী ছবিখন বেলেগ হ'ব । সেই সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে । মুঠতে লখিমপুৰৰ ৰঙানদীয়ে এতিয়া বিজেপি অগপৰ সম্পৰ্কত আউল লগোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে ।
