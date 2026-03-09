মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰৰ বাবে ১০ লাখ লিফলেট : গ্ৰেপ্তাৰ চাৰিজন, জব্দ গাড়ীসহ লিফলেট
ধৃত লোককেইজন হৈছে ৰেকিবুল হক, জয়নাল আবেদিন, অক্ষয় কুমাৰ বৰদলৈ আৰু প্ৰাণজিৎ পাঠক । সোধাপোছাৰ অন্তত তেওঁলোকক তিনি দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত লোৱা হৈছে ৷
গুৱাহাটী : গুৱাহাটীত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ছপা হোৱা ১০ লাখ লিফলেট । গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰুক্মিণীগাঁৱৰ পৰা এই বৃহৎ পৰিমাণৰ লিফলেট জব্দ কৰাৰ লগতে চাৰিজনকৈ লোকক আটক কৰিছে । ধৃত লোককেইজন হৈছে ক্ৰমে ৰেকিবুল হক, জয়নাল আবেদিন, অক্ষয় কুমাৰ বৰদলৈ আৰু প্ৰাণজিৎ পাঠক । তেওঁলোকক ইতিমধ্যে সোধাপোছাৰ অন্তত তিনি দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত লোৱা হৈছে ৷
এই সন্দৰ্ভত ডি চি পি তাবুৰাম পেগুৱে কয়, "যোৱা নিশা ১২.৩০-১ বজাত ৰুক্মিণীগাঁৱত হাউছিং ছ'চাইটীত ট্ৰাক সোমোৱাক লৈ তৰ্ক-বিতৰ্ক হৈ আছে বুলি আমি খবৰ পালোঁ । লগে লগে আমাৰ আৰক্ষীৰ দল তাত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে গাড়ীখন তালাচী চলোৱাত তাত বৃহৎ পৰিমাণৰ প্ৰায় ১০ লাখ লিফলেট পোৱা যায় । লিফলেটত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছিল । এই লিফলেটবোৰ বিতৰণৰ বাবে তাত ষ্টক কৰা হৈছিল । নিৰ্বাচনৰ যিহেতু স্পৰ্শকাতৰ সময়, সেয়েহে ১৩৫/২৬ নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ । চাৰিজন ব্যক্তিক আটক কৰিছোঁ, তদন্ত চলি আছে । তদন্তত গম পোৱা যাব কোনে ক'ত এইবোৰ প্ৰিণ্টিং কৰাৰ লগতে কোনে ধন দিছিল আৰু ক'ত বিতৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা আছিল ।"
আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ছপা হোৱা লিফলেট জব্দ কৰাৰ পিছতেই সোমবাৰে দিছপুৰ থানাত উপস্থিত হয় কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ । তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত হিমন্ত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ১০ টা অভিযোগ লৈ চার্জশ্বীট এখন প্ৰকাশ কৰা হৈছিল । সংবাদমেলযোগে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰিছিল এই চার্জশ্বীট । আমাৰ চাৰিজন ল'ৰাই এই চাৰ্জশ্বীট প্ৰিণ্ট কৰি গুৱাহাটীলৈ অনা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে । ৰাইজৰ মাজত বিলাই জনমত গঠন কৰাৰ বাবে এই লিফলেট অনা হৈছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "চৰকাৰে জনকল্যাণৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিছে, তাক ৰাইজক জনাব লাগিব । বিৰোধীৰ এইটো দায়িত্ব । গোটেইখিনি তেওঁলোকে জব্দ কৰিছে । মোৰ ইয়াত প্ৰশ্ন এটাই যে আমি যিখিনি কথা উলিয়াইছোঁ, সেয়া যাতে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে নাযায় তাৰ বাবে শংকিত হৈ গোটেই লিফলেট জব্দ কৰিছে ।" অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "এতিয়াও নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি কৰা নাই । এইখিনিতে যদি কিবা ভুল আছে, প্ৰচাৰিত-প্ৰকাশিত ক'ৰ পৰা হৈছে, এইটো নিৰ্বাচন আয়োগে ক'ব । পুলিচে এইটো কথা নকয় । নিজাববীয়াকৈ গোচৰ নিৰ্বাচনী আয়োগেতো লোৱা নাই । চৰকাৰৰ কু-কাণ্ড ৰাইজৰ ওচৰলৈ কংগ্ৰেছে নিয়াৰ চেষ্টাত ভয় খাই এই পন্থা লৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত অসম আৰক্ষী পৰিচালিত হৈ আহিছে অসমত । যিকেইজন কৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আমি আইনীভাৱে তেওঁলোকৰ সপক্ষে ওলাই আহিছোঁ । এজন এন এছ ইউ আই আৰু এজন যুৱ কংগ্ৰেছৰ লগতে আন দুজন কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছিল । অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত আমাৰ ক্ষোভ নাই । মুখ্যমন্ত্ৰী বা পীযুষ হাজৰীকাই যি কয় সেইমতে কাম কৰে । ৩০ দিনৰ পাছত আমাৰ চৰকাৰ আহিব । তেতিয়া কিন্তু নাম চাই চাই আৰক্ষীসকলক বদলি কৰিব লাগিব ।"