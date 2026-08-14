ETV Bharat / politics

কংগ্ৰেছে শালীনতাৰ সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰিছে: ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনা মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ

'ৰচনাত্মক কংগ্ৰেছ' ৰাষ্ট্ৰীয় অধিৱেশনত ৰাহুল গান্ধীয়ে মঞ্চতে সাবটি ধৰিলে সন্দীপ দীক্ষিতক । প্ৰসংগ আহিল মেলনিৰ ৷

Assam CM slams Rahul, Congress over remarks against PM Modi, Meloni
প্ৰধানমন্ত্ৰীক কটাক্ষ কৰা ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনা মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ (ANI)
author img

By ANI

Published : August 14, 2026 at 10:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : কংগ্ৰেছ দল আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰৱ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । এগৰাকী মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিৰুদ্ধে কৰা আপত্তিজনক মন্তব্য সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনা কৰি কয় যে দলটোৱে 'শালীনতাৰ সকলো সীমা' অতিক্ৰম কৰিছে ।

ৰচনাত্মক কংগ্ৰেছ শীৰ্ষক ৰাষ্ট্ৰীয় অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছিল যে চৰকাৰৰ কাম হৈছে জাতিৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰা, 'ৰাজনীতিবিদক সাবটি ধৰা'টো নহয় । ৰাহুল গান্ধীয়ে মঞ্চত কংগ্ৰেছ নেতা সন্দীপ দীক্ষিতক সাবটি ধৰে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কটাক্ষ কৰে । দীক্ষিতে কয়, "আপুনি মোক মেলনি বুলি (ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী) ভাবি মোক সাবটি ধৰা নাছিলনে ?"

এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা পোষ্টত কয়, "কংগ্ৰেছৰ বংশবাদী নেতৃত্বই বন্ধুত্বপূৰ্ণ দেশক নেতৃত্ব দিয়া এগৰাকী মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিষয়ে আপত্তিজনক মন্তব্য কৰি আকৌ এবাৰ শালীনতাৰ সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰিলে । আনহাতে মঞ্চত আৰু দৰ্শকৰ মাজত মহিলাসকলেও এই কথা শুনি হাঁহিছে । এয়া কেৱল ৰাজনৈতিক অশ্লীলতা নহয়, ভাৰতৰ বৈদেশিক সম্পৰ্কতো অট্টাহাস্য কৰাৰ প্ৰয়াস ৷ যেতিয়া নাৰীৰ প্ৰতি অসন্মান আমোদৰ উৎস হৈ পৰে, তেতিয়া ই উৎসাহিত কৰা সংস্কৃতিৰ বিষয়ে বহু কথাই কয় । লজ্জাজনক। লজ্জাজনক ।"

ইয়াৰ পূৰ্বে লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি তথা জ্য়েষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে মোদী প্ৰশাসনৰ কূটনৈতিক কৌশলক সমালোচনা কৰে । ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্কত কেৱল বন্ধুত্ব আৰু ফুৰ্তি-আদৰণিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থৰ সুৰক্ষাৰহে প্ৰয়োজন । কূটনৈতিক ভ্ৰমণ বন্ধুত্বপূৰ্ণ বৈঠকতকৈও বেছি বুলি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি তেওঁ কয়, "আপুনি কেৱল বন্ধুৰ ঘৰলৈ যোৱা নাই। এই ভূমিকাত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেৱল বন্ধুত্বত লিপ্ত নহয় । বন্ধুত্বৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কোনো আগ্ৰহ নাই, তেওঁলোকৰ কাম দেশ ৰক্ষা কৰা ।"

"ক'ৰ পৰা আহিল নাজানো, এই ধাৰণা তেওঁলোকৰ মূৰত সোমাই গ'ল । কোনে তাত ক'ৰ পৰা আহিল, বৈদেশিক নীতিৰ অৰ্থ ৰাজনীতিবিদক সাবটি ধৰা বুলি ধাৰণাটো নাজানো ।" এইদৰে কয় ৰাহুল গান্ধীয়ে ।

লগতে পঢ়ক:‘বিপদৰ সময়ত আমি সদায় আছোঁ’- বন্যাৰ্তলৈ সহমৰ্মিতা প্ৰকাশেৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ ভূটানৰ ৰজাৰ পত্ৰ

এফচিআৰএ সংশোধনী বিধেয়ক যুটীয়া সংসদীয় সমিতিলৈ প্ৰেৰণ : অসম খ্ৰীষ্টান মঞ্চৰ আদৰণি

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
ৰাহুল গান্ধী
মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি
PM MODI MELONI
ASSAM CM SLAMS CONGRESS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.