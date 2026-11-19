মিচিং স্বায়ত্ত পৰিষদক ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্তি সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰে মধ্যস্থতাকাৰীৰে আলোচনা: টিএমপিকেৰ সভাপতি
মিচিং জাতীয় সংগঠনৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীয়ে ৪০টা সমষ্টিতে বিজয় সাব্যস্ত কৰিব বুলি টিএমপিকেৰ সভাপতি তিলক দলেই মন্তব্য কৰে ।
Published : November 19, 2026 at 3:37 PM IST
জোনাই : সমাগত মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন । অহা ৩০ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গ্ৰহণ । ইয়াকে লৈ মিচিং জাতীয় সংগঠনৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত তুলিছে টাকাম মিচিং পৰিণ কৌবাং চমুকৈ টিএমপিকেয়ে ।
বৃহস্পতিবাৰে জোনাইত টিএমপিকে সংগঠনৰ মাজত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাত উপস্থিত থাকি টাকাম মিচিং পৰিণ কৌবাঙৰ সভাপতি তিলক দলেই সংবাদমাধ্যমৰ আগত কয়, "এইবাৰ মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত মিচিং ৰাইজৰ মাজত যাতে বাদ-বিবাদ নহয় তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অনুৰোধ জনাইছিলোঁ । এই অনুৰোধৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ৰাজনৈতিক দলৰ হস্তক্ষেপ আঁতৰাই জাতীয় সংগঠনৰ মাজতে নিৰ্বাচন হ'বলৈ দিয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"
তেওঁ লগতে আৰু কয়, "আমাৰ জাতীয় সংগঠনৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী ২নং মূৰ্কংচেলেক পৰিষদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজকুমাৰ মৰাঙক সকলো ৰাজনৈতিক দলে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে । গতিকে আমাৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী ৰাজকুমাৰ মৰাং ৮৮ শতাংশ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত হৈছে । তদুপৰি আমি ইতিমধ্যে জোনাই সমষ্টিত ২টাকৈ পৰিষদীয় সমষ্টিত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ । গতিকে বাকী ৩৮টা পৰিষদীয় সমষ্টিতো জাতীয় সংগঠনৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীসকলক জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত । গতিকে ৪০টা পৰিষদীয় সমষ্টিতে আমি জয়ী হ'ম ।"
আনহাতে, ৰিপুণ বৰাই মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু অনামিচিং বুলি কোৱা কথাত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সংগঠনটোৰ নেতা তিলক দলেই কয়, "যিজন নেতাই এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে সেই সম্পৰ্কে মই বিশেষ ক'লে বেয়াই হ'ব । তেখেতৰ তেনে মন্তব্যত তৃণমূল পৰ্যায়ৰ ৰাইজে গৰজি উঠিছে । কাৰণ পিতামহ স্বৰূপ ডাঃ ৰণোজ পেগু, যিজন ব্যক্তিয়ে আজি আমাৰ জাতীয় সংগঠনক নেতৃত্ব দি মিচিং জাতিৰ হৈ আন্দোলনত সুদীৰ্ঘ ৪৫ বছৰ নেতৃত্ব দি আহিছে । মিচিং ৰাইজৰ মাজৰ পৰাই বহুবাৰ নিৰ্বাচন খেলি তিনিবাৰকৈ বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ গৈছে আৰু দুবাৰকৈ শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ আছে । তেনে এজন শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে আবোল-তাবোল কোৱাটো ৰিপুণ বৰা আৰু কংগ্ৰেছৰ বাবে মাইনাছ পইণ্ট ।"
ইফালে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বিষয়টো সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "ভাৰত চৰকাৰে মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু অসমৰ আন দুটা পৰিষদক সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ বিষয়ত আলোচনা চলাবলৈ ইতিমধ্যে মধ্যস্থতাকাৰী (Interlocutor) নিযুক্তি দিছে । গতিকে এই মাহৰ ২৫ আৰু ২৬ তাৰিখৰ ভিতৰত মধ্যস্থতাকাৰী কাৰ্যালয় মুকলিৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ । মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ লগে লগে ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে মধ্যস্থতাকাৰীৰ সৈতে প্ৰথমলানি আলোচনা আগবঢ়োৱাৰ কথা ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ । নিশ্চিতভাৱে মধ্যস্থতাকাৰীৰ ম্যাদ এবছৰ, গতিকে তাৰ ভিতৰতে মিচিং, ৰাভা, তিৱাৰ সাংবিধানিক মৰ্যাদা বা ষষ্ঠ অনুসূচীৰ কথা সমাপন হ'ব আৰু আমাৰ অধিকাৰ পাম বুলি দৃঢ় বিশ্বাস আছে ।"