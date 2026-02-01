ETV Bharat / politics

আসনৰ বুজাবুজি : গৌৰৱ গগৈ-অখিল গগৈয়ে ক'লে আলোচনা ইতিবাচক

জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত দুই গগৈৰ আলোচনা । জটিলতাখিনি শেষ হোৱা নাই বুলি ইংগিত ৰাইজৰ দলৰ ।

Gaurav Gogoi and Akhil Gogoi in Kaziranga
জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈৰ বৈঠক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 1, 2026 at 9:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কাজিৰঙা: কাজিৰঙাত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈৰ বৈঠক ৷ ৰাজ্যৰ দুই বিৰোধী নেতাই ক’লে আলোচনা ইতিবাচক ৷

কাজিৰঙাৰ দুৰ্গাপুৰ গাঁৱস্থিত জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত দেওবাৰে উপস্থিত হয় সাংসদ তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ৷ এই উদ্যানতে গৌৰৱ গগৈয়ে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হয় ৷

জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈৰ বৈঠক (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পিছতেই এই বৈঠক সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ‘‘ব্যক্তিগতভাৱে অখিল গগৈৰ সৈতে এক বহল চৰ্চাত ভাগ ল'লো ৷ বহুখিনি কথা পাতিলো ৷ ব্যক্তিগত জীৱনৰ পৰা অৰ্কিড উদ্যান সন্দৰ্ভতো যথেষ্টখিনি কথা পাতিলো ৷’’

তদুপৰি স্থানীয় গোলাঘাট তথা অসমক লৈ নতুন চিন্তাৰে ভৱিষ্যতক লৈ তেওঁলোকে কিছু চিন্তা কৰি থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ‘‘বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিত আমাৰো কিছু চিন্তা আছে অসমক লৈ কেনেদৰে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰো ৷’’

গগৈয়ে কয়, ‘‘আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে এক প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি আমাৰ দুটা দলৰ মাজত কথাবোৰ চলি আছে । এই প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত আমাৰ নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগত চিন্তা কি এইখিনি কথা পাতিলো ৷ তেওঁ নিজৰ কথাবোৰ ক’লে, ময়ো নিজৰ কথাবোৰ ক’লো ৷ আজিৰ কথাবোৰ মোৰ ফালৰ পৰা ‘পজিটিভ’ বুলি মই ক’ব পাৰো ৷’’

বিজেপিৰ মাৰপিট চলি আছে

বিজেপিৰ সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ‘‘বিজেপিৰ অৱস্থাটো আমি কালি দেখা পালো, যি দলে অভিযোগ দি আছিল যে বিৰোধী দলসমূহৰ মাজত সংঘাত, আজি তেওঁলোকৰ নিজৰে কাৰ্যালয়ৰ মাজত মাৰপিট চলি আছে ৷ এয়াই হ’ল বাস্তৱ স্থিতি ৷ আজি বিজেপি দলৰ মাজত যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক বাৰম্বাৰ যে ৰাজহুৱাভাৱে অপমানিত কৰা যায়, দলীয় মঞ্চত অপমানিত কৰা যায়, দলৰ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত অপমানিত কৰা যায়, নিজৰ লোকসভা সমষ্টিত অপমানিত কৰা যায় ৷’’

Gaurav Gogoi and Akhil Gogoi in Kaziranga
জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত গৌৰৱ গগৈ আৰু অখিল গগৈৰ বৈঠক (ETV Bharat Assam)

‘‘আমাৰ সকলোৰে মাজত চিন্তাবোৰ পৃথক হ’ব পাৰে; কিন্তু আমিতো সদায় সন্মান সহকাৰে নিজৰ কথাবোৰ কৈ আহিছো ৷ ব্যক্তিগতভাৱেতো কেতিয়াও কাকো কোৱা নাই; কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডাঙৰীয়াইতো ব্যক্তিগতভাৱে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক অপমানিত কৰিছে ৷ এতিয়া ক’লে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰ্যকালত কেলেংকাৰী হ’ল ৷ ব্যক্তিগতভাৱে কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ লগাইছে ৷ যাৰ ফলত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক প্ৰশ্নৰ উত্তৰো দিব পৰা নাই ৷ তেওঁলোকৰ তুলনাত আমাৰ কথাবোৰ আগবাঢ়ি গৈ আছে, তেওঁলোকৰ তুলনাত আমাৰ কথাবোৰ বেছিকৈ চিজিল আৰু সক্ৰিয় হোৱাটো ময়ো বিচাৰো’’ - এইদৰে কয় গৌৰৱ গগৈয়ে ।

নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অলপ দেৰি হ’ল নেকি বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নত সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ‘‘দেৰি কাৰ সৈতে তুলনা কৰিম ৷ যদি বিজেপিয়ে আজিৰ তাৰিখত আসনৰ বুজাবুজি যদি প্ৰকাশ কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়া ক’ব পাৰিলোহেঁতেন হয় আমাৰ দেৰি হৈছে ৷ তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিলে, আমি প্ৰকাশ কৰা নাই ৷ তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা নাই, তেওঁলোকে কৈছে ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, ভাবিছে ৷’’

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপিৰ ডাঙৰ দুৰ্বলতা:

গগৈয়ে পুনৰ কয়, ‘‘আজিৰ তাৰিখত আমিহে আগবাঢ়ি আছো ৷ মোৰ মতে বিজেপি দলৰ দেৰি হৈ আছে, বিজেপি দলৰ স্থিতি স্পষ্ট হৈ থকা নাই ৷ অলপদিন আগলৈকেতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চেহেৰা লৈ তেওঁলোকৰ স্থিতি স্পষ্ট নাছিল ৷ তেওঁলোকৰ দলৰ ভিতৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিবিচাৰে ৷ সেইকাৰণে অমিত শ্বাহৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱাবলৈ বাধ্য যে তেখেতৰ নেতৃত্বতে হ’ব ৷ তেওঁলোকৰ দলৰ মাজত এটা ব্যাপক চৰ্চা যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপি দলৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতা ৷ তেওঁলোকৰ আৰু তেওঁলোকৰ পৰিবাৰৰ কেলেংকাৰী তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দুৰ্বলতা ৷ সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চেহেৰা লৈ প্ৰশ্ন যাৰ ফলত অমিত শ্বাহৰ পৰা এইখিনি কথা কোৱাবলৈ বাধ্য হৈছে ৷’’

জটিলতাখিনি শেষ হোৱা নাই : অখিল

আনহাতে, বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কয়, ‘‘এটা ইতিবাচক আলোচনাৰ আৰম্ভণি হ’ল ৷ দুঘণ্টা সময় ধৰি অসমৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি চৰ্চা কৰিছো ৷ আৰম্ভণি হিচাপে ভাল ৷ জটিলতাখিনি শেষ হোৱা নাই; কিন্তু প্ৰক্ৰিয়াখিনি আৰম্ভ হৈছে ৷’’

লগতে পঢ়ক:দুই গগৈৰ আলোচনা ; ২০ নহয় ১৫ খন আসনহে বিচাৰিলে ৰাইজৰ দলে

অনাগত পাঁচ বছৰত জাতিটোক আৰু এখোজ আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম : মুখ্যমন্ত্রী

TAGGED:

KAZIRANGA AKHIL GOGOI
GOLAGHAT
ইটিভি ভাৰত অসম
RAIJAR DAL
GAURAV GOGOI VS AKHIL GOGOI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.