ETV Bharat / politics

কি হ'ব অগপৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰ্যপন্থা ? দিকদৰ্শন বৈঠকত ওলাব সিদ্ধান্ত

মিত্রদল বিজেপিয়ে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্রস্তুতিক ক্ৰমে ক্ষিপ্ৰতৰ ৰূপ দিয়াৰ সময়তে অগপ দলেও আৰম্ভ কৰিছে অভিযান ।

AGP future Strategy making meeting in Guwahati
অগপৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰ্যপন্থাৰ দিকদৰ্শন বৈঠক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 25, 2025 at 3:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: দুবাৰকৈ শাসনৰ বাঘজৰী লোৱা আঞ্চলিক দল অগপৰ ভৱিষ্যৎ কি হ'ব ? বিজেপিৰে মিত্রতাত থাকি এনেদৰে লাহে লাহে আঞ্চলিক দলটোৱে নিজৰ অস্তিত্ব হেৰুৱাই পেলাব নেকি ? দলটোৰ প্ৰতি সমৰ্থন থকা প্ৰতিজন লোকৰ মনত এই প্ৰশ্নবোৰৰ উদয় হোৱাটো স্বাভাৱিক । দলটোৰ প্ৰতি আস্থা আৰু বিশ্বাস থকা লোকসকলৰ মনত উদয় হোৱা এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ সমিধান বিচাৰি অগপ নেতৃত্ব সমবেত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নমাইলত ।

ইয়াতেই অনুষ্ঠিত হৈছে অগপৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰ্যপন্থাৰ দিকদৰ্শন বৈঠক। অৰ্থাৎ ভৱিষ্যতৰ কাৰ্যপন্থাৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰাৰ বাবে দলটোৰ সকলো নেতা একেলগে সমবেত হৈছে । শুকুৰবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা এই বৈঠকখনৰ শুভ উদ্বোধন কৰে ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ অক্লান্ত সৈনিক দ্বীজেন ফুকনে । অগপৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এই বৈঠকত দলটোৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰ্যপন্থা আৰু সাংগঠনিক কৌশল সন্দৰ্ভত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হয় ।

অগপৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰ্যপন্থাৰ দিকদৰ্শন বৈঠক সন্দৰ্ভত অতুল বৰাৰ মন্তব্য় (ETV Bharat Assam)

এই বৈঠকৰ পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই কয়, "অলপমান নিৰিবিলিকৈ ছিৰিয়াছলি দলটোৰ ভৱিষ্যত সম্পৰ্কে পৰ্যালোচনা কৰি কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাম সেই সম্পৰ্কে সিদ্ধান্ত ল'বলৈ আমি এই স্থানটোক নিৰ্বাচন কৰি কালিৰে পৰা বহিছো । কালি দলৰ কিছু জ্যেষ্ঠ নেতা উপস্থিত আছিল । সাংসদ আৰু বিধায়কসকল উপস্থিত আছিল । আজি আমি জিলাৰ সভাপতিসকলক মাতিছো । আনহাতে বিভিন্ন দায়িত্বত থকা সম্পাদকসকলক মাতিছো । সেইদৰে আমাৰ ভাতৃ-ভগ্নী সংগঠনৰ মূল বিষয়ববীয়াসকলে আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব ।"

AGP future Strategy making meeting in Guwahati
অগপৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰ্যপন্থাৰ দিকদৰ্শন বৈঠক (ETV Bharat Assam)

মিত্রতাৰ প্ৰসংগত কি ক'লে সভাপতিয়ে ?

মিত্রতাৰ প্ৰসংগত অতুল বৰাই কয়, "পলিচী সম্পৰ্কীয় কেতবোৰ কথা আমি আজিয়ে ৰাজহুৱাকৈ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিম বা নকৰো । আমি বহুত কথাই আলোচনা কৰিছো ।" লক্ষণীয় বিষয় যে মিত্রদল বিজেপিয়ে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্রস্তুতিক ক্ৰমে ক্ষিপ্ৰতৰ ৰূপ দিয়াৰ সময়তে অগপ দলেও তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে । তাৰেই অংশ এই দিকদৰ্শন বৈঠক ।

বিধানসভা নির্বাচনক লক্ষ্য কৰি দুদিনীয়াকৈ মহানগৰীৰ হোটেলত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে দিকদর্শন বৈঠক । মহানগৰীৰ নমাইলৰ এখন বিলাসী হোটেলত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা অনুষ্ঠিত বৈঠকত দলৰ অধিকাংশ জ্যেষ্ঠ নেতা উপস্থিত আছিল । বৈঠকত ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি, নিৰ্বাচনত পৰিবলগীয়া বৰ্তমানৰ ৰাজনীতিৰ সম্ভাব্য প্ৰভাৱ আদিৰ বিষয়ে চৰ্চা কৰা হয় । ইয়াৰ লগতে দলৰ সাংগঠনিক চলিত কাম-কাজ, সাংগঠনিক পৰিকল্পনা, সেই পৰিকল্পনাক কাৰ্যকৰী ৰূপ দিয়া আদিৰ প্ৰসংগই শুকুৰবাৰৰ আলোচনাত স্থান লাভ কৰে । অৱশ্যে আজিৰ বৈঠকত বিস্তৃত আলোচনা হ'ব ।

AGP future Strategy making meeting in Guwahati
অগপৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰ্যপন্থাৰ দিকদৰ্শন বৈঠক (ETV Bharat Assam)

কেনে কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰিব ?

মিত্ৰদল বিজেপিৰ কৰ্মপন্থাৰ ভিত্তিত অগপই ল'বলগীয়া ব্যৱস্থা, বিৰোধী দলৰ ৰাজনৈতিক তৎপৰতা আদিও আলোচনা হ'ব । এই সকলো আলোচনাৰ জৰিয়তে অগপই নির্বাচনকেন্দ্রিক কেইবাটাও কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰিব । বিজেপিৰ মিত্ৰদল হ'লেও অগপক নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাইজক কিদৰে পৃথকভাৱে দাঙি ধৰিব পাৰি সেয়া দিকদর্শন বৈঠকৰ অন্যতম এটা লক্ষ্য । বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতাত থাকিলেও অগপই জাতীয় বিষয়বোৰত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট ৰূপত উপস্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত এই বৈঠকত লোৱা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে । লক্ষণীয় বিষয় যে অগপৰ এই বৈঠকৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমক সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰত ৰখা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক:৪১ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত অগপৰ সদৰত প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত, জন্মস্থান গোলাঘাটত প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন

সত্যব্ৰতে আমবাৰীত মাৰিলে টিপা ৰাজীৱ ভৱন পালেহি শিপা: কংগ্ৰেছ সদৰত হাহাকাৰ-হতাহতি

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
ATUL BORA
AGP MEETING
AGP BJP ALLIANCE
AGP FUTURE STRATEGY MAKING MEETING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.