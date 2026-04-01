বোকা-পানী গচকি ডিমৰীয়াত ভোট ভিক্ষা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কিশোৰ বৰুৱাৰ

বোকা-পানী গচকি ডিমৰীয়াত ভোট ভিক্ষা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কিশোৰ বৰুৱাৰ
ডিমৰীয়াত বিজেপিৰে যুঁজ নহয় বুলি দাবী বৰুৱাৰ ৷
Published : April 1, 2026 at 7:18 PM IST
সোণাপুৰ: ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ৰাইজৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস ল'বলৈ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত ৰাইজৰ কাষ চাপিছে প্ৰতিটো দলৰ নেতা-পালি নেতাই ৷ ডিমৰীয়া সমষ্টিতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে বিৰোধী তথা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কিশোৰ বৰুৱাই ৷ বুধবাৰে বোকা-পানী গচকি ৰাইজৰ কাষ চপাৰৰ চেষ্টা কৰিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বৰুৱাই ৷
বুধবাৰে ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ ভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচনী প্ৰাচৰ চলাই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী বৰুৱাই কয়, "ডিমৰীয়াত বিজেপিৰ সৈতে যুজঁ হ'ব বুলি ভবা নাই ৷ কাৰণ ৰাইজে পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰ বিচাৰিছে ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি সমষ্টিবাসীয়ে চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যাতায়াত, ভূমিৰ সমস্যা, খোৱাপানীৰ সমস্যাৰে যুঁজি আছে ৷ যাৰ বাবে এইবাৰ ডিমৰীয়াৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছকে ভোট দিব ৷"
পথৰ দুৰ্ব্য়ৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, " বিজেপি চৰকাৰখন থাকোতে বহু ভিতৰুৱা ৰাজপথৰ একো কাম হোৱা নাই ৷ যাৰ ফলত বোকা-পানী গচকি ৰাইজে যাতায়ত কৰিবলগীয়া হৈছে ৷ তেওঁলোকৰ মানসিকতা ভাল নহয় কাৰণে ৰাস্তা-ঘাটৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে ৷ যদিহে গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে সমষ্টিটোত থকা সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব ৷ যাৰ বাবে মৌলিক সমস্যাসমূহৰ বিষয় লৈ ৰাইজৰ কাষলৈ গৈছো, আৰু ভাল সহাৰি পাইছো ৷"
উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে সমষ্টিটোৰ সাতগাওঁ, আমবাৰী, পানিতল, দলবাৰী, বৰদাংবৰী, পাথৰকোঁৱাৰী আদি কেইবাটাও স্থানত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে কেইবাটাও নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰে । উল্লেখ্য যে, সমষ্টিটোত এন ডি এ তথা অগপ প্ৰাৰ্থী ডঃ তপন দাস নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে ৷
ইফালে আজি নাজিৰাত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বৰ অসম গঢ়িবলৈ, দুৰ্নীতি মুক্ত অসম গঢ়াৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনায় ৷
