জুবিন গাৰ্গয়ে ন্যায় পোৱাটো ১০০ শতাংশই নিশ্চিত: দিলীপ শইকীয়া

তেজপুৰৰ বিজেপি কৰ্মীসকলৰ লগত মত বিনিময় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ ৷

DILIP SAIKIA VISITS TEZPUR
তেজপুৰত দিলীপ শইকীয়া (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 21, 2025 at 1:16 PM IST

3 Min Read
তেজপুৰ: ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে জিলাখনৰ বিজেপি কৰ্মীসকলৰ লগত মত বিনিময় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ সোমবাৰে তেজপুৰত উপস্থিত হৈ সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে জুবিনে ১০০ শতাংশই ন্যায় পাব বুলি দাবী কৰে ৷

শইকীয়াই কয়, ‘‘আমাৰ মনত দুখ আছে ৷ আমাৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ যি আকস্মিক আৰু ৰহস্যজনক মৃত্যু, তাৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যই মনে প্ৰাণে বিচাৰিছো যে এখন পানী নসৰকা এখন অভিযোগনামা ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰক ৷’’

আগন্তুক নিৰ্বাচন, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুকে ধৰি কেইবাটাও বিষয়ত প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীৰ (ETV Bharat Assam)

‘‘জুবিনে ন্যায় পোৱা মানে জুবিনৰ অনুৰাগীৰ হিয়া শাঁত পৰা ন্যায় ৷ কোনো দোষীয়ে যাতে কোনোপধ্যেই সাৰি যাব নোৱাৰে, সেইটো একেবাৰে ফুলপ্ৰুফ চার্জশ্বিট যাতে ভালদৰে হয়, সেইটো আমি এছ আই টিক দাবী কৰিছোঁ ৷ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত ন্যায় যিহেতু ন্যায়ালয়ে দিব, চৰকাৰে নিদিয়ে সেইটো ৰাজীৱ গান্ধীৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছে, ইন্দিৰা গান্ধীৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছে ৷ কিন্তু জুবিন দাৰ যিটো ৰহস্যজনক মৃত্যু, এইক্ষেত্ৰত দেশ-বিদেশৰ অসংখ্য অনুৰাগীয়ে ন্যায় পোৱাটো বিচাৰিছে আৰু আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এটা চোতাও দূৰত নহয় ৷ বিজেপি ৰাইজৰ আবেগ-অনুভূতিৰ লগত আছে ৷ বিজেপি মানে জনতাৰ দল । বিজেপি সদায় ৰাইজৰ পক্ষত আছে আৰু থাকিব, ৰাইজৰ লগত থকাটো দায়বদ্ধতা’’ - বুলি সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই মন্তব্য কৰে ।

জুবিন গাৰ্গৰ তদন্তৰ দায়িত্ব চি বি আইক দিয়াৰ সন্দৰ্ভত দিলীপ শইকীয়াই কয়, ‘‘এছ আই টি গঠন কৰি তদন্ত কৰি থকা হৈছে ৷ ন্যায়িক আদালতৰ দ্বাৰা আৰু বিষয়টো ফাষ্টট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে হ’ব ৷ এইটো মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ে গঠন কৰিব আৰু বিষয়টো এই আদালতলৈকে গতি কৰিব ৷ সেয়া আমাৰ দাবী আছে, গতিকে মহামান্য আদালতে এই ফাষ্টট্ৰেক গঠন কৰক আৰু অতি শীঘ্ৰে দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰক ।’’

আনহাতে, শ্যামকানু মহন্তৰ পত্নীক বৰ্তমানলৈকে তদন্তৰ আওতালৈ ননাৰ প্ৰসংগত শইকীয়াই কয়, ‘‘কোনে, কেতিয়া, ক’ত গৈছে, সেইটো বিজেপিৰ সভাপতি হিচাপে মই নাজানো ৷ যি কথা সংবাদ মাধ্যম আৰু সামাজিক মাধ্যমে দেখুৱাইছে সেয়াই কৰা হৈছে ৷ কিন্তু মূল কথাটো হৈছে কোনো দোষী যাতে সাৰি যাব নোৱাৰে ৷ কাৰণ দোষী সাব্যস্ত যিহেতু হোৱা নাই, মই দোষী বুলি নকওঁ ৷ কিন্তু যাৰ প্ৰতি সন্দেহ আছে সকলোৰে ওপৰত তদন্ত হ’ব লাগে ৷’’

উল্লেখ্য যে, তেজপুৰ সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা আগন্তুক নিৰ্বাচনত নতুন প্ৰাৰ্থী বা অগপৰ সৈতে বিজেপিৰ মিত্ৰতা প্ৰসংগত তেওঁ কয়, ‘‘আমাৰ মিত্ৰতা ২০২১-২০২৫ লৈকে আছিল ৷ এতিয়া ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনত অগপৰ লগত মুঠতে তিনিটা দলৰ লগত পুনৰ বৈঠকত বহিব ৷ গতিকে এতিয়া তেজপুৰৰ কথাও নাহে মৰিগাঁৱৰ কথাও নাহে ৷’’

তাৰমাজতে অৱশ্যে ইউ পি পি এলৰ লগত বৰ্তমানো বিজেপিৰ মিত্ৰতা থকা বুলিয়েই স্বীকাৰ কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ৷

আনহাতে, পূৰ্বে বিজেপিয়ে ‘‘ময়ো জুবিন আমিও জুবিন’’ বুলি গ্ৰহণ কৰা শ্ল’গানৰ সন্দৰ্ভত দিলীপ শইকীয়াই কয়, জুবিনৰ ন্যায় বিচাৰি বিজেপিয়ে গ্ৰহণ কৰা ‘‘ময়ো জুবিন আমিও জুৱিন’’ শীৰ্ষক শ্লোগান সংবাদ মাধ্যমে সমালোচনা কৰাৰ বাবেহে সলনি কৰা হ’ল ৷ তেওঁ কয় যে মই বা আপুনি জুবিন হ’ব নোৱাৰো ৷ সংবাদ মাধ্যমে ভুল ব্যাখ্যা কৰিছে ৷

ZUBEEN GARG DEATH CASE
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
DILIP SAIKIA
ইটিভি ভাৰত অসম
DILIP SAIKIA VISITS TEZPUR

