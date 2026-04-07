ETV Bharat / politics

তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এনডিএৰ চৰকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে : দিলীপ শইকীয়া

দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃষ্ণা সাহাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দিলীপ শইকীয়াৰ ।

Dilip Saikia conducted election campaigning on behalf of Krishna Saha
কৃষ্ণা সাহাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দিলীপ শইকীয়াৰ
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 7, 2026 at 3:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মঙলদৈ: ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে দৰং জিলাৰ দলগাঁৱতো তীব্ৰতৰ হৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । বিজেপিৰ কৃষ্ণা সাহাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে বহু হাই ভল্টেজ নেতাই । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিমটো দিনত দৰং জিলাৰ ৫১ নং দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মনোনীত প্ৰাৰ্থী কৃষ্ণা সাহাৰ হৈ বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই ।

হাজাৰ হাজাৰ বিজেপি সমৰ্থকৰ সন্মুখত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই ৰাইজক বিজেপিক পদুম ফুলৰ ছবিত ভোট কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চৰকাৰ গঠন কৰাত সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

কৃষ্ণা সাহাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ

ৰাজ্যত মামা আৰু মোদীয়ে ল'ৰা-ছোৱালী, পুৰুষ-মহিলা, ধনী-দুখীয়া সকলোকে বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰিছে । সেয়েহে মামা আৰু মোদীক ভোট দিবলৈ জনসাধাৰণক আহ্বান জনায় সাংসদগৰাকীয়ে । ভাষণ প্ৰসংগত বিজেপি সভাপতি শইকীয়াই দলগাঁও সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে এইবাৰ ৰাইজৰ ব্যাপক জনসমৰ্থন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে ।

তেওঁ কয়,"২০১৬ আৰু ২০২১ ত যিমান আসন লাভ কৰিছিলোঁ তাতকৈ বেছি আসন এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আৰু এনডিএই পাবলৈ সক্ষম হ'ব । ৰাজ্যৰ চৌদিশে বিজেপি এনডিএৰ প্ৰতি ৰাইজৰ যি অভুতপূৰ্ব সঁহাৰি পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু নিশ্চিতভাৱে তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে বিজেপিৰ নেতৃত্বত, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এনডিএৰ চৰকাৰ এখন হ'বলৈ গৈ আছে । "

প্ৰচাৰ সভাত উপস্থিত একাংশ

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ লগতে নিৰ্বাচনী সভাত বিজেপি দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰদীপ ঠাকুৰীয়া জিলা বিজেপিৰ সভাপতি মুকুন্দ ডেকা, জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী শেৱালী গোস্বামী কলিতা উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক: গুপ্তহত্যাৰ নায়ক কোন আছিল ? মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰি হৰেকৃষ্ণ ডেকাই দিলে তথ্যসহ উত্তৰ

বৰাকৰ ৰাইজৰ সৈতে সতীয়া সন্তানৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে : মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
দিলীপ শইকীয়া
বিজেপি
দলগাঁও
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.