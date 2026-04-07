তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এনডিএৰ চৰকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে : দিলীপ শইকীয়া

তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এনডিএৰ চৰকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে : দিলীপ শইকীয়া
দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী কৃষ্ণা সাহাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দিলীপ শইকীয়াৰ ।
Published : April 7, 2026 at 3:21 PM IST
মঙলদৈ: ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে দৰং জিলাৰ দলগাঁৱতো তীব্ৰতৰ হৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । বিজেপিৰ কৃষ্ণা সাহাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে বহু হাই ভল্টেজ নেতাই । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিমটো দিনত দৰং জিলাৰ ৫১ নং দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মনোনীত প্ৰাৰ্থী কৃষ্ণা সাহাৰ হৈ বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই ।
হাজাৰ হাজাৰ বিজেপি সমৰ্থকৰ সন্মুখত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই ৰাইজক বিজেপিক পদুম ফুলৰ ছবিত ভোট কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চৰকাৰ গঠন কৰাত সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
ৰাজ্যত মামা আৰু মোদীয়ে ল'ৰা-ছোৱালী, পুৰুষ-মহিলা, ধনী-দুখীয়া সকলোকে বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰিছে । সেয়েহে মামা আৰু মোদীক ভোট দিবলৈ জনসাধাৰণক আহ্বান জনায় সাংসদগৰাকীয়ে । ভাষণ প্ৰসংগত বিজেপি সভাপতি শইকীয়াই দলগাঁও সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে এইবাৰ ৰাইজৰ ব্যাপক জনসমৰ্থন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে ।
তেওঁ কয়,"২০১৬ আৰু ২০২১ ত যিমান আসন লাভ কৰিছিলোঁ তাতকৈ বেছি আসন এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আৰু এনডিএই পাবলৈ সক্ষম হ'ব । ৰাজ্যৰ চৌদিশে বিজেপি এনডিএৰ প্ৰতি ৰাইজৰ যি অভুতপূৰ্ব সঁহাৰি পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু নিশ্চিতভাৱে তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে বিজেপিৰ নেতৃত্বত, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এনডিএৰ চৰকাৰ এখন হ'বলৈ গৈ আছে । "
ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ লগতে নিৰ্বাচনী সভাত বিজেপি দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰদীপ ঠাকুৰীয়া জিলা বিজেপিৰ সভাপতি মুকুন্দ ডেকা, জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী শেৱালী গোস্বামী কলিতা উপস্থিত থাকে ।