বিজেপি-অগপৰ মিত্ৰতা হোটেল আৰু ৰিজ'ৰ্টৰ মিত্রতা নহয় বুলি কংগ্ৰেছলৈ বাক্যবান দিলীপ-অতুলৰ

এনডিএই ১০২ খন আসন লাভ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিলে বুলি মন্তব্য দিলীপ শইকীয়া আৰু অতুল বৰাৰ ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 5, 2026 at 10:54 PM IST

গুৱাহাটী : নিৰ্বাচনত লাভ কৰা অভূতপূৰ্ব জয়ৰ পাছত মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ বাজপেয়ী ভৱনত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া আৰু অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই যৌথভাৱে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে। সংবাদমেলত দিলীপ শইকীয়াই কয়, "অগপৰ সফলতাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো । এনডিএই ১০২ খন আসন লাভ কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিলে। অসমৰ ৰাজনীতিৰ বাবে অভিলেখ । আমাৰ তিনিওটা দলে অসমক সেৱা কৰাৰ সুযোগ পাইছে। আমাৰ মিত্রতা হোটেল আৰু ৰিজ'ৰ্টৰ মিত্রতা নহয় । আমাৰ মিত্রতা দায়িত্ববোধৰ প্ৰতীক। ৰাইজে আমাক বিশ্বাস কৰি তৃতীয় বাৰৰ বাবে শাসনৰ গাদীত বহুৱালে। আমাৰ দায়িত্ব আৰু বাঢ়িল। আমি সমউন্নয়ন আৰু সমবিকাশৰ বাবে অহা পাঁচ বছৰ কাম কৰিম । কেতিয়াবা মতৰ মিল নহ'লেও মনৰ অমিল কেতিয়াও হোৱা নাই।"

কংগ্ৰেছৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছে এশবাৰ হাৰিলে। গতিকে নাটক কৰিবই । পৰাজয়ৰ অভিলেখ গঢ়িলে । গৌৰৱ গগৈয়ে সকলোতে হাৰিলে । কংগ্ৰেছৰ ইতিহাসত এনে পৰাজয় নাছিল । শোচনীয় পৰাজয়ৰে গৌৰৱ গগৈ আটাইতকৈ বিফল সভাপতি । সংগঠনৰ বাবে কাম নকৰিলে। এতিয়া ১৯ গৰাকী বিধায়কৰ ১৮ গৰাকী ক'ৰ পৰা অহা । গতিকে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ ক্ষেত্রত ব্ৰেকেটত 'এম' লগাব লাগিব । 'এম'টো এমে লগালে । এতিয়া স্থায়ীভাৱে লগালেই হ'ল ।"

বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱি হীৰেন গোঁহাইৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "গণতন্ত্রৰ প্ৰতি হীৰেণ গোঁহাইৰ কেতিয়াও শ্ৰদ্ধা বা সদভাৱ নাই । অৰাজকতা, অশান্তিকৰ পৰিস্থিতি বিচাৰে। এইবিলাক কথা নিচ মানসিকতাৰ লোকে কয় । অসমখনক পিছুৱাই লৈ যোৱাৰ এটা উদাহৰণ হীৰেন গোঁহাই। জনতাক বিভ্ৰান্ত, উত্তেজিত কৰা তেওঁলোকৰ ধৰ্ম।"

অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই কয়, "এনডিএৰ উন্নয়নৰ ৰাজনীতিক অসমবাসীয়ে আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰি এইবাৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ মিত্ৰশক্তিক ১২৬খন আসনৰ ১০২খন আসন উপহাৰ দিলে । এনডিএৰ বাবে এয়া ঐতিহাসিক ৰাজনৈতিক সফলতা । অসমবাসীৰ কল্যাণৰ বাবে মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম ৰক্ষা কৰি এনডিএই ঐক্যবদ্ধভাৱে আগুৱাই যাব । এনে ঐতিহাসিক বিজয় ভৱিষ্যতে হ'ব নে নাজানো । ৰাজ্যৰ বিকাশত ৰাইজ সন্তুষ্ট আৰু তাৰ বাবে এনে ফল লাভ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'লো।"

তেওঁ লগতে কয়, "কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধীয়ে বিগত এমাহ ধৰি এখন চৰকাৰ পাতিলে আৰু কোনোবা হয়টো লাভান্বিত হ'ল । যেনেধৰণে কথাবোৰ চৰ্চা হৈছিল যদিও আমি নিশ্চিত আছিলো। আমি সেই ফলাফল লাভ কৰিলো । এই ফলাফলে আমাক শক্তি আৰু সাহস দিছে। আমাক অধিক দায়বদ্ধ কৰি তোলিছে । আগন্তুক পাঁচ বছৰ আমি দ্ৰুত বিকাশৰ বাবে কাম কৰি যাম। ২০১৬ৰ পৰা একেলগে আছো । কংগ্ৰেছ এইবাৰ বিপৰ্যয়ৰ সন্মূখীন হ'ল। মূল কাৰণটো হৈছে যে স্বাধীনতাৰ পাছত দীঘলীয়া সময় কংগ্ৰেছৰ শাসন অসমৰ মানুহে দেখিছে। সেই সময়ত উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ ছবিখন আজিৰ সৈতে ৰাইজে তুলনা কৰিছে । পৰিৱৰ্তনৰ বাবে চৰকাৰে ভোট দিছে । বিকাশৰ পক্ষত ৰাইজে ভোট দিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আমি প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি কাম কৰিম । আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত ৰাজ্যখন প্ৰগতিৰ দিশে আগুৱাই গৈছে। কংগ্ৰেছ দলে মিছা কথা কৈ থ‍কিল। মন্ত্রী দিয়া নিদিয়াৰ কথাত মুখ্যমন্ত্রীৰ লগত আলোচনা হ'ব। এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰা নাই। এইবাৰ নৱপ্ৰজন্ম আমাৰ পক্ষত আছিল ।"

