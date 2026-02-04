ETV Bharat / politics

গৌৰৱ গগৈ ৰাজনৈতিকভাৱে পৰিপক্ক হ'বলৈ এতিয়াও বহুত দেৰি আছে : দলত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছ নেতাৰ বিস্ফোৰণ

নিৰ্বাচনলৈ দিনচেৰেক, দলত্যাগ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ । সংবাদমেলত গৌৰৱ গগৈক সমালোচনা ।

কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য দিলীপ বৰুৱাৰ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ (ETV Bharat Assam)
বিশ্বনাথ: বিশ্বনাথ জিলা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, বিশ্বনাথ চাৰিআলি পৌৰসভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, বৰ্তমানৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য দিলীপ বৰুৱাই কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰে । বুধবাৰে নেতাগৰাকীয়ে নিজৰ বাসগৃহত এক সংবাদমেলযোগে এই ঘোষণা কৰে । ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলৰ অসমৰ তত্বাৱধায়ক জীতেন্দ্ৰ সিঙক নিজৰ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে বুলি সদৰি কৰে নেতাগৰাকীয়ে ।

ভূপেন বৰা দলৰ সভাপতি থকা পৰ্যন্ত কংগ্ৰেছ দল ঠিকেই আছিল, কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত কোনো কাৰণতে কেতিয়াও কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে আৰু কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰা পৰিৱেশ এতিয়া নাই বুলি উল্লেখ কৰে নেতাগৰাকীয়ে । লগতে বিহালী উপ-নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলত যোগদান নকৰাকৈয়ে জয়ন্ত বৰাক কংগ্ৰেছৰ দলীয় টিকট প্ৰদান কৰাক লৈ ক্ষোভ উজাৰে নেতাগৰাকীয়ে । বৰ্তমান পৰ্যন্ত আন কোনো দলত যোগদান কৰাৰ কথা চিন্তা কৰা নাই বুলিও তেওঁ সদৰি কৰে ।

সংবাদমেলত তেওঁৰ কংগ্ৰেছ দলৰ যাত্ৰাৰ কথা সুঁৱৰি কয়, "দলত মই নিষ্ঠাৰে আৰু সততাৰে ১৯৭৬ চনৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ । তাৰ আগত ১৯৭২ চনত মোৰ দেউতা তেতিয়া মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ দায়িত্বত আছিল । তেতিয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলিত বিশ্বদেৱ শৰ্মা আৰু কোষেশ্বৰ বৰাৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছিল । মই বিশ্বদেৱ শৰ্মাৰ পক্ষত কাম কৰিছিলোঁ । দীঘলীয়া এটা সময় দলক মই নেতৃত্ব দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তৃণমূলৰ পৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিষয়বাবলৈকে লৈ কাম কৰিলোঁ ।"

গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বক সমালোচনা কৰি দিলীপ বৰুৱাই কয়, "এতিয়া মই দেখিছোঁ যে দলত কাম কৰাৰ পৰিৱেশ নাই । পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈছে । বিশেষকৈ আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া সভাপতি হোৱাৰ পিছত আমি আশা কৰিছিলোঁ যে দলটো বহুত আগুৱাই যাব পাৰিব বুলি । কিন্তু সেই পৰিৱেশটো আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই । তেওঁ আচলতে ৰাজনৈতিকভাৱে দলৰ কাম কৰিব পৰা পৰিপক্ক নেতা নহয় । তেওঁ সংসদত ভাষণ দিব পাৰে, কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে পৰিপক্ক হ'বলৈ এতিয়াও বহুত দেৰি আছে ।"

শেষত তেওঁ দলত্যাগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰি কয়, "মই ভাবিছোঁ যিটো দলত আজি অনুশাসনৰ মাজেৰে ৫০ বছৰে থাকি কাম কৰিলোঁ, সেই দলটোত থাকি মই অনুশাসনহীন হ'বলৈ নাযাওঁ । গতিকে মই দলেই ত্যাগ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ । আজি মই পদত্যাগ পত্ৰ দিছোঁ । অলপ আগতে মই আমাৰ সৰ্বভাৰতীয় সাধাৰণ সম্পাদক, অসমৰ তত্বাৱধায়ক জীতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়ালৈ মোৰ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ ।"

