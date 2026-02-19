ভোটাৰে কি কয় : প্ৰশান্ত ফুকনক লৈ সন্তুষ্টনে ডিব্ৰুগড়ৰ ভোটাৰ ?

ভোটাৰে কি কয় : প্ৰশান্ত ফুকনক লৈ সন্তুষ্টনে ডিব্ৰুগড়ৰ ভোটাৰ ?
প্ৰশান্ত ফুকনে একেৰাহে প্ৰায় ২০ বছৰ নেতৃত্ব দিছে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিক । সেই অনুসৰি সমষ্টিটোৰ উন্নয়ন হৈছেনে ?
Published : February 19, 2026 at 2:13 PM IST
ডিব্ৰুগড় : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰিছে । ২০২৬ত দিছপুৰ দখল কৰিবলৈ উঠিপৰি লাগিছে শাসক-বিৰোধী সকলো ৰাজনৈতিক দল । ৮৮ নং ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিতো সেই একেই পৰিৱেশ দেখা গৈছে । বৰ্তমান দ্বিতীয় ৰাজধানী হিচাপে নামকৰণ হোৱা ডিব্ৰুগড় চহৰখন ৮৮ নং ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিতে অৱস্থিত হোৱাৰ বাবে ই ব্যৱসায়িক প্ৰাণকেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে । এনে পৰিস্থিতিত ৰাজনৈতিকভাৱেও প্ৰতিটো দলৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টি ।
উত্তৰ-পূবৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে বিবেচিত হোৱা ডিব্ৰুগড় চহৰ অৰ্থাৎ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দ্বিতীয় সচিবালয় অৱস্থিত । পৌৰ নিগমৰ ২২ টাকৈ ৱাৰ্ড আৰু মাত্ৰ ৭ টাকৈ গাঁও পঞ্চায়তৰে গঠিত হোৱা ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিটোৰ ৰূপৰেখা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত কিছু সলনি হ'ল । এই সমষ্টিটোৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আছে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকনে ।
অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত একেৰাহে বিগত ৪ বাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে প্ৰশান্ত ফুকন । অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ চলি থকা সময়তো বিপুল ভোট লাভ কৰি প্ৰতিবাৰে জয়লাভ কৰিছিল প্ৰশান্ত ফুকনে । কিন্তু সমষ্টিটোৰ অতি জনপ্ৰিয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকনে সমষ্টিৰ ৰাইজৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নে ? কি কয় ডিব্ৰুগড়ৰ ভোটাৰে ? ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ ৰাইজে কি কয় চাওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদনত ।
ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ
ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত উন্নয়ন হৈছেনে ? দীঘলীয়া সময় সমষ্টিটোত বিধায়ক হৈ মন্ত্ৰী হোৱা প্ৰশান্ত ফুকনে কেনেদৰে কাম কৰিছে সেই কথা জানিব বিচৰাত এজন ভোটাৰে কয়, "আমি বিগত ২০ বছৰে প্ৰশান্ত ফুকনৰ কাম ভালেই পাইছোঁ । বগীবিল আই থানৰ পৰা মাইজানলৈকে সকলো ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা হৈ গৈছে । বিধায়কগৰাকীয়ে সমষ্টিৰ ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে নিজেই গৈ খবৰ লয় । বিধায়কগৰাকী অতি যোগাত্মক । ৰাইজৰ মাজত তেওঁ অতি জনপ্ৰিয় । এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলেও অধিক ভোটত জয়লাভ কৰিব । ডিব্ৰুগড় চহৰখনৰ কাৰণে কিছু কৰিব লগা আছে সেইখিনি কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ ।"
ৰাইজক যথেষ্ট সহায় কৰে বিধায়কে
ডিব্ৰুগড় চহৰৰ এজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ পৰা সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ কথা জানিবলৈ বিচৰাত তেওঁ কয়, "প্ৰশান্ত ফুকন বিধায়ক হোৱাৰ পাছৰ পৰা ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে । তেওঁ ৰাইজক যথেষ্ট সহায় কৰে । প্ৰতিটো বিপদত ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে । তেওঁ যি ধৰণে কাম কৰিছে এনেকুৱা মানুহ আৰু নোলাব ।"
সমষ্টিটোত এতিয়াও আছে বহু কৰিব লগা কাম
আন এজন জ্যেষ্ঠ ভোটাৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ উন্নয়ন আৰু বৰ্তমানৰ বিধায়কগৰাকীৰ কাম-কাজৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচৰাত তেওঁ কয়, "বিধায়কগৰাকীয়ে সমষ্টিত যথেষ্ট ভাল কাম কৰি আছে । তেওঁ বহুত ভাল মানুহ । প্ৰতিজন মানুহৰ পৰাই সমস্যাৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰে । সমষ্টিটোৰ কাম কৰিব লগা আছে কিন্তু যিমান পাৰে বিধায়কগৰাকীয়ে কৰা আমি দেখিছোঁ । বানৰ সময়তো ৰাইজৰ কাষত থাকে । নিজেই ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈ সমস্যাৰ বুজ লয় । মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ সলনি হোৱা নাই ।"
কৃত্ৰিম বানমুক্ত নহ'ল ডিব্ৰুগড় চহৰ
ডিব্ৰুগড় সমষ্টিক লৈ আমি বিভিন্নজনৰ পৰা মতামত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ । তাৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড়ৰ এজন সচেতন ভোটাৰে কয়, "প্ৰশান্ত ফুকনে বহু বছৰ ডিব্ৰুগড়ত বিধায়ক হৈছে যদিও ১০ বছৰ শাসকীয় চৰকাৰৰ বিধায়ক হৈ আছে । ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত কৰিবলগা বহু কাম আছে । ডিব্ৰুগড়ক কৃত্ৰিম বানমুক্ত কৰিবলৈ যি সংকল্প লৈছিল কিন্তু আজিও ডিব্ৰুগড় কৃত্ৰিম বানমুক্ত নহ'ল । ইয়াৰ বাবে যি পৰিকল্পনাৰ প্ৰয়োজন আছিল সেয়া আজিও নহ'ল । ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মূল নলা আজিও বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাই । যি ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে কাম লাভ কৰিছিল সেই প্ৰতিষ্ঠান পলাই যাব লগা হ'ল । ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পানী বাহিৰলৈ উলিয়াই নিব পৰাকৈ আজি পৰ্যন্ত কোনো দ্বিতীয় পৰিকল্পনা হোৱা নাই ।"
বাণিজ্যিক চহৰ হিচাপে ডিব্ৰুগড়ে পোৱা নাই গুৰুত্ব
ভোটাৰজনে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ উন্নয়নক লৈ লগতে কয়, "বাণিজ্যিক চহৰ হিচাপে ডিব্ৰুগড় চহৰক যি ধৰণে উন্নয়নত গুৰুত্ব দিব লাগিছিল সেইদৰে দিয়া হোৱা নাই । ডিব্ৰুগড় পৌৰসভা এতিয়া পৌৰ নিগম হ'ল যদিও কাম-কাজত কোনো পৰিৱৰ্তন নাই । ইয়াত সঠিক নেতৃত্বৰ অভাৱ হৈছে । এই কথাবিলাক ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজে চালি জাৰি চাব । ডিব্ৰুগড়ত নলা-নৰ্দমা নিৰ্মাণ হৈছে এইজন বিধায়কৰ দিনত কিন্তু পৰিকল্পিতভাৱে নিৰ্মাণ হোৱা নাই ।"
ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ উন্নয়ন আৰু বিধায়কৰ কাম-কাজৰ ক্ষেত্ৰত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে । বিধায়কজনক লৈ সন্তুষ্ট যদিও একাংশ ভোটাৰৰ মতে আৰু অধিক উন্নয়নৰ সুযোগ আছে । ভোটাৰসকলে আশা কৰা মতে আগন্তুক দিনত তেওঁলোকৰ অভাৱসমূহ পূৰণ হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :ভোটাৰে কি কয় : তেজপুৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নক লৈ কি কয় বালিপুখুৰী পঞ্চায়তৰ ভোটাৰে ?