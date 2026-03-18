ধুবুৰীত পাঁচ বিধানসভা সমষ্টিত ১২,২০,৩৮৪ গৰাকী ভোটাৰ : মনোনয়ন পত্ৰ জমা দিয়া নাই কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে

ধুবুৰীত পাঁচ বিধানসভা সমষ্টিত ১২,২০,৩৮৪ গৰাকী ভোটাৰ : মনোনয়ন পত্ৰ জমা দিয়া নাই কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে
গৌৰীপুৰ সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ ৩,১০,৬১৯ গৰাকী । গোলকগঞ্জত মুঠ ভোটাৰ ২,০৪,৩৬৫ গৰাকী ৷
Published : March 18, 2026 at 9:34 PM IST
ধুবুৰী: ধুবুৰী জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে মনোনয়ন কোষ খোলা হৈছে যদিও বুধবাৰলৈকে কোনো এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ জমা দিয়া নাই । সোমবাৰৰ পৰা ধুবুৰীৰ পাঁচটা বিধানসভা কেন্দ্ৰত প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন পত্ৰ জমা লোৱাৰ বাবে মনোনয়ন কোষ খোলা বুলি কয় জিলা আয়ুক্ত মেঘনিধি দাহালে ৷
জিলাখনৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ৬ নং গোলকগঞ্জ, ৭ নং গৌৰীপুৰ, ৮ নং ধুবুৰী, ৯ নং বিৰসিং জৰুৱা আৰু ১০ নং বিলাসীপাৰা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন পত্ৰ জমা ধুবুৰী জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়তে লোৱা হ'ব বুলি জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে সদৰী কৰিছে ।
এই উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবাদমেলত জিলা আয়ুক্ত মেঘনিধি দাহাল কয়, "জিলাখনৰ গোলকগঞ্জ সমষ্টিৰ বাবে ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া হিচাপে থাকিব গোলকগঞ্জ সমজিলা আয়ুক্ত ইমকুম আই ওজুকাম, গৌৰীপুৰ সমষ্টিত ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া হিচাপে অতিৰিক্ত আয়ুক্ত কাৰ্তিক কলিতাক নিয়োগ কৰা হৈছে । আনহাতে ধুবুৰী সমষ্টিৰ বাবে জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস, বিৰসিং জৰুৱা সমষ্টিৰ বাবে অতিৰিক্ত আয়ুক্ত ৰিপণজ্যোতি নাথ আৰু বিলাসীপাৰা সমষ্টিৰ বাবে বিলাসীপাৰা সমজিলা আয়ুক্ত ড৹ প্ৰীতি লেখা ডেকাক ৰিটাৰ্ণিং বিষয়া হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছে ।"
পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত ১২,২০,৩৮৪ গৰাকী ভোটাৰ :
উল্লেখ্য় যে ধুবুৰী জিলাৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত এইবাৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ১২,২০,৩৮৪ গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ৬,২৯,৬৮৩ জন আৰু মহিলা ভোটাৰ হৈছে ৫,৯০,৬৯৬ গৰাকী । জিলাখনৰ ৬ নং গোলকগঞ্জ সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ হৈছে ২,০৪,৩৬৫ গৰাকী । তাৰ ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰ ১,০৬,৪৭৩ জন আৰু মহিলা ভোটাৰ ৯৭,৮৯২ গৰাকী ।
৭ নং গৌৰীপুৰ সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ ৩,১০,৬১৯ গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ১,৬০,৭৫৯ জন আৰু মহিলা ভোটাৰ ১,৪৯,৮৫৬গৰাকী । আনহাতে ৮ নং ধুবুৰী সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ ২,৩১,৯৩৮ গৰাকী । সমষ্টিটোত পুৰুষ ভোটাৰ ১,২০,০৫৫ জন আৰু মহিলা ভোটাৰ ১,১১,৮৮২ গৰাকী । একেদৰে ৯ নং বিৰসিং জৰুৱা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ ২,৮৩,২১২ জন । পুৰুষ ভোটাৰ ১,৪৬,৫৫৬ জন আৰু মহিলা ভোটাৰ ১,৩৬,৬৫৬গৰাকী ।
আনহাতে জিলাখনৰ ১০ নং বিলাসীপাৰা বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ ১,৯০,২৫০ গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ৯৫,৮৪০ জন আৰু মহিলা ভোটাৰ ৯৪,৪১০ গৰাকী । জিলাখনত তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে ৫ গৰাকী । ইয়াৰে ৭ নং গৌৰীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত ৪ গৰাকী আৰু ধুবুৰী বিধানসভা সমষ্টিত ১ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে বুলি সদৰী কৰে জিলা আয়ুক্তই ।
সংবাদমেলত ধুবুৰীৰ জ্যেষ্ঠ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক দেৱজিৎ বৰাই কয়, "আসন্ন বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি ধুবুৰী জিলাত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে । নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলাখনত অতিৰিক্ত আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছে । আনহাতে ধুবুৰী জিলাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্ত আৰু অসম-পশ্চিমবংগ সীমান্ততো ধুবুৰী জিলা আৰক্ষীয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে ।"
