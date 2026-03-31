বিজেপিৰ ইংগিততে ওৱেইছিক আনিছে আজমলে

আজমল মানেই বিজেপি, বিজেপি মানেই আজমল ৷ কোনে ক'লে ?

Dhing Constituency
ধিঙৰ প্ৰাৰ্থী মেহবুব মুক্তাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 31, 2026 at 3:12 PM IST

ধিং : "এ আই ইউ ডি এফ দলক বিজেপিয়ে স্পনছ'ৰ কৰি আছে... সকলো ৰাইজেই জানে আজমল মানে বিজেপি, বিজেপি মানেই আজমল । তলা-চাবি মানে পদুম ফুল, পদুম ফুল মানেই তলা-চাবি । এই মুহূৰ্তত আছাদুদ্দিন ওৱেইছিক আনি আছে এটা কাৰণতেই আৰু ইয়াত গোটেই স্পনছ'ৰ কৰি আছে বিজেপিয়ে ।" এই বিস্ফোৰক দাবী ধিং সমষ্টিৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী, ৰাইজৰ দলৰ মেহবুব মুক্তাৰৰ ।

তেওঁ লগতে কয়, "মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল এতিয়া অচল মুদ্ৰাত পৰিণত হৈছে । সেই কাৰণে বিজেপিৰ ইংগিতত আছাদুদ্দিন ওৱেইছিক আনি আছে । মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল ধুবুৰীৰ পৰা ভাৰতৰ ভিতৰত ৰেকৰ্ড কৰি পৰাজয়বৰণ কৰিছিল । ধিং সমষ্টিৰ এ আই ইউ ডি এফ দলৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে লোকসভা নিৰ্বাচনত মাত্ৰ ৩২ হেজাৰ ভোট পাইছিল । এ আই ইউ ডি এফ দলৰ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ ৰাজনীতিৰ পৰা ধিং সমষ্টিবাসীয়ে মুক্তি বিচাৰিছে ।"

দিনে-নিশাই প্ৰচাৰকাৰ্য চলাই একপ্ৰকাৰ চমক সৃষ্টি কৰা ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী মেহবুব মুক্তাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাষণ দিয়াৰ পাছত সাংবাদিকৰ আগত কয়, "ধিং সমষ্টিটো এ আই ইউ ডি এফৰ দখলত থকাৰ বাবে কোনো উন্নয়ন হোৱা নাই । এইবাৰ ৰাইজে উন্নয়ন বিচাৰি ৰাইজৰ দলক আঁকোৱালি লৈছে ।"

আনহাতে, যুৱ কংগ্ৰেছৰ ধিং সমষ্টিৰ সভাপতি এমদাদুল ইছলামে কয় যে গোটেই অসমৰ পৰা এ আই ইউ ডি এফ দল যাতে উৎখাত হয় তাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে । ধিং সমষ্টিত বিগত ২০ টা বছৰ এ আই ইউ ডি এফ দলে দখল কৰি থকাৰ বাবে কোনো উন্নয়ন হোৱা নাই । বৰষুণৰ বতৰত আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱৰা অৱস্থাত ভুগিবলগীয়া হৈছে ।

ইফালে ধিং ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি নুৰুল আমিনে কয় যে কংগ্ৰেছৰ লগত ৰাইজৰ দলৰ মিত্ৰতা হৈছে । সেই হিচাপে মিত্ৰজোঁটৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী মেহবুব মুক্তাৰৰ হৈ ধিং ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই নিছে । ৰাইজৰ দলৰ দলৰ লগত মিত্ৰতা হোৱাত কিছু কংগ্ৰেছ কৰ্মী ক্ষোভিত হৈ আছিল যদিও ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে ক্ষোভিত কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকক আনিছে। কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ আশা এইবাৰ ধিং সমষ্টিত কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী মেহবুব মুক্তাৰে বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব । গৌৰৱ গগৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ।

উল্লেখ্য যে ধিং সমষ্টিত ২ লাখ ৩৫ হেজাৰ ভোটৰ আছে । ধিং সমষ্টিটো এ আই ইউ ডি এফ দলে ২০ বছৰ ধৰি দখল কৰি আহিছে । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত ধিং সমষ্টিটো এ আই ইউ ডি এফ দলৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ব বুলি দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছ দলে ।

ইফালে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী মেহবুব মুক্তাৰ আৰু এ আই ইউ ডি এফ দলৰ মতিউৰ ৰহমানৰ মাজতেই চলিছে নিৰ্বাচনী যুঁজ । ধিং সমষ্টিত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা পুৰুষ ভোটাৰতকৈ মাত্ৰ ৩ হেজাৰ কম । অধিকাংশ মহিলা ভোটাৰে এ আই ইউ ডি এফ দলক ভোটদান কৰি আহিছে । বিগত ২০ টা বছৰ এই ধিং সমষ্টিত মহিলা ভোটাৰৰ কাৰণেই কংগ্ৰেছ পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে । কিন্তু এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত মহিলা ভোটাৰে নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰা দেখা গৈছে ।

আচলতে ধিং সমষ্টিত জয়-পৰাজয়ৰ নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰে মহিলা ভোটাৰে । ধিং সমষ্টিত মহিলা ভোটাৰৰ সমৰ্থন যি দললৈ ঢাল খাব সেই দলেই বিজয়ী হ'ব । এইবাৰ মহিলা ভোটাৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী মেহবুব মুক্তাৰৰ পিনে গতি কৰা দেখা পোৱা গৈছে । ইপিনে ধুপগুৰি শলগুৰি কদমনি গাঁৱৰ পৰা শতাধিক এ আই ইউ ডি এফ দলৰ কৰ্মীয়ে ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ধিং সমষ্টি
বদৰুদ্দিন আজমল
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

