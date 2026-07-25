অৱশেষত সেও মানি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদ এৰিলে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে
ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদত পদত্যাগ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ৷
Published : July 25, 2026 at 2:31 PM IST
হায়দৰাবাদ: ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদত সেও মানিলে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ৷ অৱশেষত শনিবাৰে শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ৷ দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে দাবী জনাই আহিছিল কৰিছিল ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ ৷
সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ জৰিয়তে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, "চাৰি দশকৰো অধিক সময় ধৰি মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, শিক্ষক, শিক্ষা সংস্কাৰৰ বাবে নিজকে উৎসৰ্গা কৰি আহিছো । মই সদায় বিশ্বাস কৰি আহিছো যে শক্তিশালী, সৰ্বাংগীন আৰু দূৰদৰ্শী শিক্ষা ব্যৱস্থা এটা শক্তিশালী জাতিৰ মূল শিলাস্তম্ভ । দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ আকাংক্ষা, আৱেগ মই সন্মান কৰো । ভাৰতৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰাটো আমাৰ সকলো ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক জীৱনত এক নৈতিক প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ আহিছে ।"
July 25, 2026
তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত জাতিৰ সেৱা কৰাৰ সুযোগ পোৱাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো । এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত আমাৰ প্ৰধান অগ্ৰাধিকাৰ আছিল ২০ লাখৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষা সূচাৰুৰূপে পৰিচালিত হোৱাটো । অৱশেষত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকৰ সহযোগত ২০২৬ চনৰ ২১ জুনত পৰীক্ষাটো সফলতাৰে সমাপ্ত হয় । প্ৰথম দিনাৰ পৰাই মই এই বিষয়টোৰ দায়িত্ব লৈছিলো আৰু কেতিয়াও পৰিস্থিতিৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাছিলো ।"
তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰখনত কয়,"মই সংকল্প লৈছিলো যে আমি কোনো মেধাসম্পন্ন শিক্ষাৰ্থীৰ সম্ভাৱনা ‘পৰীক্ষা মাফিয়া’ৰ দ্বাৰা নষ্ট হ’বলৈ নিদিওঁ ৷ কোনো ছাত্ৰৰ লগত কোনো অন্যায় হ’বলৈও নিদিও । ১৬ জুলাইত ঘোষণা কৰা নীট-ইউজিৰ ফলাফল সন্তোষজনক আছিল ৷ কিন্তু এই সময়ছোৱাতো দায়িত্বশীল পদবীত থকা ব্যক্তিসকলে বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ বাধাৰ সৃষ্টি কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল ৷ যাৰ ফলত গভীৰ দুখৰ সৃষ্টি হৈছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়,"আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ শক্তিৰ ওপৰত মই সদায় এক অটল বিশ্বাস ৰাখিছো আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ আকাংক্ষা, সপোন, আশাক গভীৰভাৱে সন্মান জনাইছো । তেওঁলোক কেৱল ভাৰতৰ ভৱিষ্যৎ নহয়, নতুন আৰু উন্নত ভাৰতৰ মশালবাহী, নিৰ্মাতা, স্থপতিও । যোৱা দহ দিনৰ পৰিঘটনাবোৰে মোক মৰ্মাহত কৰিছে । ভাৰতৰ যুৱ শক্তি দেশৰ প্ৰকৃত শক্তি । জাতিৰ যুৱক-যুৱতীক বিভ্ৰান্তিৰ জালত আবদ্ধ হ’বলৈ নিদিয়াটো মোৰ সংকল্প ।"
শেষত প্ৰতিবাদী শিক্ষাৰ্থীলৈ সন্মান জনাই তেওঁ কয়,"যন্তৰ মন্তৰত আৰু সমগ্ৰ দেশতে যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, সেই পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এজনো ভাৰতীয় ছাত্ৰৰ ভৱিষ্যত যাতে আইনী জটিলতাৰ মাজত আবদ্ধ হৈ নাথাকে আৰু আমাৰ ল’ৰা-ছোৱালীক পঢ়া-শুনাত সময় উছৰ্গা কৰি নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়ি তোলাত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ দিয়া লক্ষ্যৰে মই মোৰ পদত্যাগৰ পত্ৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওচৰত দাখিল কৰিছো । শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ দিহা-পৰামৰ্শ, বিশ্বাস, অহৰহ সহায়ৰ বাবে মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো ।"
লগতে পঢ়ক:একেৰাহে চতুৰ্থ দিনৰ বাবে বন্ধ দিল্লীৰ ১৮ টা মেট্ৰ’ ষ্টেচন